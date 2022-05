Estrés, acoso y agotamiento laboral I

La primera oportunidad que tuve de conocer las Comisiones en ese entonces llamadas Mixtas, de Seguridad e Higiene, fue en el año 2012, mientras hacíamos recorridos, y reportábamos fallas en la infraestructura de una Unidad de Medicina Familiar. Iluminación, plafones, techos, orden, limpieza, hundimientos estructurales, instalaciones eléctricas, uso de equipo personal, en fin, cualquier cosa que pudiese condicionar algún riesgo de trabajo, condiciones y actos inseguros eran parte de nuestras consignas mensuales. Sin embargo, cuando revisábamos los motivos de incapacidad prolongada o recurrente de los trabajadores, notaba que las causas músculo esqueléticas por accidentes, no eran las únicas que afectaban el rendimiento laboral, las causas de ausentismo por incapacidad o el no programado, veíamos casos prolongados por depresión, ansiedad, abuso de sustancias, y claro un sinnúmero de ausencias derivadas de abuso de alcohol, accidentes viales, o violencia intrafamiliar fuese reportada como tal o no. Unos años antes, en 2007, se nos advertía que la enfermedad mental estaría en las primeras causas de consulta en 2025 y la depresión sería primera causa de discapacidad en 2030. Era de pensarse, que no tardaríamos en lograr incluir algunos factores psicológicos, familiares y sociales en alguna especie de monitoreo de la base laboral, pues podríamos ver incrementada la incidencia de afectación mental a la vuelta de la esquina, nuestra ciudad y el país entero habían pasado por episodios de violencia e inseguridad en 2010 que seguramente dejaron huellas indelebles en el tejido social. Todos los factores ambientales permean sin duda en las empresas.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE,) a nivel mundial se trabajan mil 759 horas, nuestro país está por encima de ese número en un promedio de dos mil 257 horas laboradas y según el Inegi hasta diciembre del 2018, en Ciudad Juárez se tenía registro del mayor número de horas trabajadas a nivel nacional, con 43 mil 429 horas, encima de la otra frontera Tijuana que registraba 42 mil 950 horas. Un total de seis mil 265 días trabajados solo por debajo de Tijuana con 12 mil 447 días, un dato digno de análisis.

En el año 2012 se establece en el IMSS, por parte de las áreas encargadas de la salud de los trabajadores, una cédula llamada Encuesta Epidemiológica y de Calidad de vida para los trabajadores IMSS, donde además de factores somatométricos, exámenes laboratoriales y clínicos periódicos, detección de factores de riesgo modificables para enfermedades no trasmisibles, aparecían por primera vez, una serie de cuestionarios y escalas para medir acoso laboral, llamado moobing, agotamiento laboral con su grado máximo el Burnout, entre otros. Un año después en 2013, esta misma institución dio inicio a la colaboración de todos los centros de trabajo en una plataforma electrónica encaminada al registro para las comisiones de seguridad e higiene, enfatizando el adecuado registro de actos u condiciones inseguras y oportuno reporte de accidentes de trabajo, sin embargo volvíamos a observar que los factores psicológicos y sociales, además de los propios del ambiente laboral en el sentido psicosocial, nuevamente no eran incluidos. Es en ese mismo año que la Organización Internacional de Trabajo emite recomendaciones a todas las instituciones empleadoras, para cubrir capacitaciones y atención especializada en casos específicos de violencia laboral, moobing, estrés laboral, Burnout entre otros, como abuso de sustancias, VIH Sida, alcoholismo, estrés económico, para todos sus trabajadores, labor que databa sus inicios desde los años ochenta, con la identificación y causalidad de estos factores, trabajo conjunto con la Organización Mundial de la Salud.