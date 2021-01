¿Están preparados los políticos para gobernarnos?

Durante los primeros tiempos de nuestra civilización era común entre los filósofos analizar las características y condiciones que debían reunir las personas que aspiraban a ser gobernantes. Cabe recordar a Cicerón o a Platón, cuando analizaban la preparación de deberes de los dirigentes de la República. También es preciso recordar a Nicolás Maquiavelo en su célebre “El Príncipe”, donde describía al gobernante de un Estado (que la mayoría de las ocasiones se confundía con la de un gobernante en turno).

En nuestros días y en particular en nuestro país ha cobrado preeminencia el argumento de que democratizar el Estado suponía que “cualquiera”, sin especial requisitos más allá de la elección popular o de la cercanía con el gobernante en turno, pudiera participar en la tarea de gobernar.

De acuerdo con los grandes filósofos de la historia Aristóteles, Montesquieu y Rosseau, una auténtica democracia debería servir también para seleccionar a los mejores, a los más virtuosos y sabios para velar por los intereses colectivos. Para nuestros días, aplicaría que los partidos políticos deberían tener entre sus funciones elegir a “los más aptos”, los cuales deberían ser los candidatos en las elecciones, y de igual manera llegado el caso, quienes sean los encargados de dirigir los designios de un gobierno.

Tal vez el problema surge de considerar que es lo mismo “gobernar” que “representar”. La mayoría de nuestros gobernantes ni nos representan y mucho menos gobernar. En esta parte, los electores somos responsables en valorar criterios como eficacia, eficiencia o profesionalidad; es decir, a los más preparados. No debemos dejarnos llevar por criterios como la simpatía, el que cuenta con el mejor eslogan o el que se dice ser “del pueblo”.

Durante los próximos días veremos desfilar por diferentes medios a los precandidatos que buscarán ocupar la gubernatura del estado, las diputaciones federales y locales; así como a quien busca ocupar la presidencia municipal de nuestra ciudad.

Por desgracia, debido al hartazgo ciudadano en las elecciones anteriores los ciudadanos hemos optado por buscar cambios de partidos en el poder, o en este caso, en nuestra Ciudad Juárez, se optó por una figura “independiente”, lamentablemente cayendo en el supuesto de que alguien ajeno a los partidos políticos podría traer una mejoría a nuestra ciudad; pero la realidad es otra. ¿Qué cambios se vieron en nuestra ciudad? ¿Se mejoró la infraestructura? ¿Ha mejorado la percepción de seguridad, entre los ciudadanos?

Un ejemplo también muy claro de este tipo de “gobernantes” es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien él mismo ha manifestado en diferentes ocasiones “que muy a fuerzas terminó su licenciatura”, ¿qué nos podemos esperar de una persona así? ¿Por qué aceptamos como ciudadanos a personas que no cuentan con la capacidad para asumir las tareas de gobernar? ¿Cómo es posible que el presidente de la República no domine el idioma inglés?

En lo que lleva de su gestión el presidente no realizó viajes al extranjero con el objetivo de fortalecer la política exterior de nuestro país, ¿por qué? Simple, no domina el inglés (idioma con el que se llevan a cabo la mayoría de las negociaciones internacionales), así como no conocer estrategias de negociación. Es por ello, que para todo involucra a Marcelo Ebrard quien sí domina el inglés y sí conoce estrategias básicas de negociación, pero se supone que se eligió a López Obrador y no a Marcelo Ebrard como presidente.

La creciente complejidad e incertidumbre del mundo globalizado, así como de los asuntos de la gestión y de la toma de decisiones públicas hacen latente la necesidad de contar con gobernantes y políticos capaces para responder a las exigencias del mundo actual.

Estamos a tiempo de generar conciencia y analizar la importancia que tiene el elegir a las personas que nos van a gobernar, tanto en los procesos internos de cada partido, aquellos que simpaticen en alguno, es fundamental no permitir que se impongan figuras que no cuentan con la capacidad para gobernar; así como al resto de los ciudadanos analizar profundamente los diversos candidatos, ya que la preparación y experiencia con la que cuente cada uno sí importa y mucho. Ya que ellos nos dirigirán hacia el desarrollo o la derrota como ciudad y país.