Estamos unidos mexicanos

En los últimos días, 10 gobernadores conformaron un grupo al que ellos mismos llamaron “Alianza Federalista”, se trata de una agrupación que integran algunos políticos que se oponen al nuevo régimen de la Cuarta Transformación y que amagan con salirse del Pacto Federal, por considerar que los estados que gobiernan no reciben de parte del Gobierno federal, las participaciones que ellos creen que merecen o necesitan.

Para analizar lo anterior es importante decir que el llamado Pacto Federal es un instrumento de redistribución de los recursos del país, que ayuda a multiplicar equitativamente las oportunidades de desarrollo entre las entidades de la República. En el artículo 40 de nuestra Carta Magna se manifiesta la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. Incluso en el primer párrafo del artículo 41 de la Constitución se establece que las constituciones en lo particular de cada estado y de la Ciudad de México, en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, es decir, lo que establece el artículo 40.

Ahora, que por ser precisamente un tema de naturaleza constitucional, debemos saber que no es al presidente de la República a quien le compete otorgar más (o menos) presupuesto a las entidades federativas, sino a la Cámara de Diputados como facultad exclusiva en la aprobación del presupuesto federal, además que las participaciones no se asignan a capricho, sino conforme a una fórmula que tiene que ver con mediciones de niveles de pobreza, cantidad de habitantes por territorio y otros parámetros. Lo anterior no es un secreto para nadie, ni siquiera para los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista donde incluso algunos de sus integrantes, siendo legisladores votaron a favor de estas reglas. Y si es así, ¿por qué este bloque opositor conformado por panistas y priistas está amagando al presidente de la República con “sacar” del Pacto Federal a los estados que gobiernan, en lugar de cabildear el manejo del presupuesto con los legisladores de sus entidades?

Luego podemos reflexionar sobre algunos otros cuestionamientos: ¿Cuál es la cantidad presupuestal suficiente para gobernar con eficacia? ¿Es el dinero la única cualidad para que el pueblo tenga un buen gobierno? Con lo anterior no estoy negando la necesidad económica que tiene el pueblo de México, ni siquiera la idea de debatir un replanteamiento fiscal, pues claro está que todos los estados necesitamos más dinero, no solamente Chiapas o Guerrero, igualmente Chihuahua, Michoacán o Guanajuato. Más aún con la incertidumbre que ha dejado la pandemia de Covid que ha golpeado al mundo entero y en la cual los gobiernos han invertido tantos recursos tratando de salvar la vida de las personas contagiadas, pero no es la respuesta el hacer un berrinche para sacar tajada política con el capricho de salirse del pacto si no hay más dinero.

Además, que no se vale que nos usen a los ciudadanos para proyectarse políticamente a nivel nacional, amenazando con salirse del Pacto Fiscal o del Pacto Federal como si los gobernadores fueran dueños de las entidades federativas y nosotros sus rehenes, o como si gozaran cada uno de la confianza ciega y plena de los ciudadanos como para asumir que les acompañaremos en una locura como esa, más bien son ocurrencias al albor de los comicios electorales del 2021 lo que estamos viendo.

Tampoco veo serenidad, ni condiciones para entrar a un debate serio sobre el Pacto Fiscal, el virus ha puesto de cabeza las relaciones económicas, fiscales y políticas del país y debemos comportarnos a la altura de las circunstancias. Me preocupa que se pretenda tener un debate nacional sobre el Pacto Fiscal a partir de pedir la ruptura del país, es meter un tema muy delicado en un tiempo particularmente peligroso, lo veo hasta irresponsable.

Alcanzo a ver que los “aliancistas” pretenden alargar la polémica nacional hasta fechas electoreras y así, con discursos divisionistas y falsas banderas políticas, polarizar el juego político y ganarse algunos votos de gente extremista que no sabe de materia constitucional. No se deje engañar, así no se construye un país sólido. Más bien debemos exigirles que gobiernen con lo que hay, no somos Noruega y nunca lo vamos a ser. Si no pueden gobernar con austeridad, que renuncien. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.