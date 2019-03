Estadio y empleo

Ciudad de México.- El vacío Estadio Azul de la colonia Nápoles es un símbolo del freno a la construcción en la Ciudad de México. El inmueble, que se encuentra a un lado de la histórica Plaza México de Toros, fue durante décadas la casa de los Cementeros del Cruz Azul de la Liga Mx de futbol, pero en mayo del año pasado presenció su último partido de primera división. El equipo se ha mudado al Estadio Azteca, pero la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha impedido que se construya ahí un nuevo centro comercial.

Para los vecinos el proyecto era una bendición. Tanto la Plaza México como el originalmente llamado Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes se inauguraron en 1946. Eran otros tiempos y no se construyeron estacionamientos para ellos, se pensaba que no se necesitaban. Con el paso del tiempo, sin embargo, la falta de este servicio se convirtió en un problema serio. En días de partido se volvió imposible para los vecinos o sus visitantes entrar a la colonia o estacionarse ahí. El nuevo centro comercial no sólo habría ofrecido a los vecinos un nuevo lugar para realizar compras y reunirse socialmente, sino que habría solucionado este problema al crear miles de nuevos cajones de estacionamiento.

El problema es que desde que era candidata a la jefatura de Gobierno Sheinbaum descartó la construcción del proyecto. "La ciudad ya no necesita plazas comerciales", declaró con la autosuficiencia de quien piensa que sabe más que los mercados. El resultado es que hasta la fecha el estadio permanece vacío.

No es este el único proyecto detenido. El nuevo gobierno ha cerrado la "ventanilla" de las nuevas grandes obras. Con el argumento de que todo lo que aprobaban los gobiernos anteriores era corrupto, las autorizaciones de nuevas construcciones importantes han quedado detenidas.

El nuevo régimen apenas está empezando, pero ya las consecuencias de esta política empiezan a manifestarse. La tasa de desocupación abierta en el país subió de 3.3 a 3.4 por ciento de la población económicamente activa entre febrero de 2018 y el mismo mes de 2019 (Inegi). El aumento es relativamente pequeño, sobre todo si se considera la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Pero en la Ciudad de México el alza fue mucho mayor: la desocupación pasó de 3.6 a 5.6 por ciento. Es un aumento de 55.5 por ciento, por mucho el mayor en el país.

La construcción y el comercio son dos de los principales generadores de empleos en cualquier economía. El que la jefa de Gobierno haya decidido cerrar las nuevas autorizaciones para grandes proyectos de construcción y al mismo tiempo diga que ya no se necesitan plazas comerciales, aunque fomente o tolere el ambulantaje, representa un golpe muy duro para la actividad económica de la Ciudad de México. No sorprende que el desempleo esté aumentando en la capital a un ritmo más rápido que en cualquier otro lugar del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido una tasa de crecimiento nacional de 4 por ciento al año en promedio durante su sexenio. La meta no se logrará si los gobiernos locales insisten en detener la inversión en construcción o en comercio. Si ha habido actos de corrupción en el pasado, que se presenten pruebas y se castigue a los responsables; pero detener la nueva inversión no generará más que estancamiento, desempleo y pobreza.

Refinero

AMLO defendió ayer en la mañanera sus ternas para la Comisión Reguladora de Energía, que incluyen a 11 de los 12 rechazados con anterioridad, más uno nuevo que es miembro de Morena. Ahí está, dijo el presidente, "el ingeniero Celestino", "el mejor refinero de México". Quizá José Alberto Celestino, con sus 85 años, sepa mucho de refinación; pero en la CRE se necesitan expertos en energía eléctrica.

