-Está saliendo caro lo barato de los ‘chuecos’

-Muchos invitados de Maru hoy en Chihuas

-Cuenta en bandeja de plata para el auditor

-¿Y cuándo sesiona el Consejo de la UACh?

Ha podido más la esperanza, la necesidad de tripular un vehículo con todas las de la ley por las calles de la ciudad, que las penurias físicas y económicas a que están siendo sometidos los propietarios de vehículos extranjeros en proceso de regularización.

Anoche y antenoche durmieron –o trataron de dormir- haciendo una larguísima fila en el punto fronterizo de Guadalupe-Tornillo para iniciar los trámites de legalización de sus unidades.

Han llegado a ese lugar dueños de “chuecos” de todo el estado porque es la única instalación permitida por el Gobierno de la República para llevar a cabo la operación.

Hablamos de una situación que implica a cerca de 150 mil propietarios de chuecos, si no es que más. Los cálculos son de 80 mil en Juárez, más de 40 mil en la región centro del estado, otros tantos en el sur con cabecera en Parral y más de 20 mil en toda la zona occidente con centro en Cuauhtémoc.

Las autoridades correspondientes no previeron ninguna infraestructura extraordinaria para atender al mundo de gente que llegaría a esa zona ubicada a unos cuantos kilómetros de Juárez. Ni un Johnny fue colocado para las “urgencias” fisiológicas.

Peor todavía, la modificación al decreto que cambió sustancialmente la regularización para quitar de en medio a las agencias aduanales solo provocó mayor coyotaje contra los dueños de chuecos y que muchos echaran varias vueltas sin éxito a Guadalupe-Tornillo.

Lo barato que buscó AMLO al quitar a las agencias como intermediarias está saliendo caro. Continuará por buen tiempo el tormento físico y al bolsillo para quienes sueñan en traer sus chuecos bien legalitos.

***

Toda la clase política está confirmada para asistir este miércoles a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 que encabezará en la ciudad de Chihuahua la gobernadora, María Eugenia Campos.

Aparecerán en primera fila los alcaldes de las dos municipios más importantes del estado, el morenista de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; y el panista de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla.

Junto a ellos estará el resto de los alcaldes del estado, otros 65, todos de distintos colores e ideologías: panistas, morenistas, priistas...

No asistirán únicamente porque se trata de la gobernadora ni porque se trate del Plan de Desarrollo. Estarán ahí porque estos primeros meses de sus gobiernos acordaron con Palacio de Gobierno múltiples obras en conjunto que ayudarán a sus comunidades y políticamente fortalecerán sus proyectos políticos, trátese del partido que se trate.

Casi todos buscan reelegirse en el 2024 y solo lo conseguirán desarrollando en muy poco tiempo acciones de gran impacto coordinados con el gobierno estatal, cuyos jefes preparan con el mismo interés sus respectivos planes de reforzamiento político-electoral.

También habrá en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre representaciones importantes de la sociedad civil; religiosos, empresarios... directivos de escuelas públicas y privadas... Líderes legislativos, partidarios.

Hasta ahora la gobernadora ha logrado concretar esa primera gran diferencia respecto del régimen anterior, la de trabajar en armonía con distintos colores y distintas visiones sobre el presente y el futuro del estado.

Seguramente el mensaje de hoy seguirá siendo en ese mismo sentido, independientemente de los detalles cuantitativos que presente sobre los planes para obra pública, seguridad, salud…etc., también sobre los planes en particular para Ciudad Juárez, donde habita más del 40 por ciento de la población y donde son arrastrados los más significativos déficits en materia de infraestructura urbana.

***

El desorden financiero que hasta la fecha priva en el estado es sin duda uno de los problemas más complejos que enfrenta la administración, en especial el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, y su cerrado círculo de asesores.

El origen estructural de la problemática imposibilita que solo con buenas intenciones se logre un manejo presupuestal adecuado; sobre todo, ha hecho imposible que la cobija alcance para cubrir las necesidades de los diferentes ramos del gobierno.

Los malabares para financiar, refinanciar y arrancar con déficit cero la administración no serán suficientes para cubrir el gasto alcista este y los demás años del sexenio, de ahí la importancia de innovar y estructurar un buen manejo de las finanzas estatales.

Pero no basta con ver cómo salir de la crisis, sino también analizar, investigar y sancionar lo que ha ocurrido, lo que ha llevado al desastre financiero agudizado durante los últimos gobiernos.

En ese marco, la entrega de la cuenta pública 2021 por parte de Granillo Robles al auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, pone en bandeja de plata el manejo financiero del último tramo de la gestión corralista, para que la entidad fiscalizadora haga su trabajo.

La cuenta entregada el pasado lunes contiene los últimos ocho meses del corralato, distinguido y caracterizado por la opacidad, la corrupción, el desaseo y la manipulación del gasto estatal al capricho del titular del Ejecutivo.

Si bien las revisiones de la ASE han sido parte fundamental de algunos casos específicos de corrupción del pasado gobierno, en otros rubros ha sido bastante flexible y generosa. Nunca se atrevió a llegar más allá de segundones.

Las circunstancias políticas ahora son otras y con la revisión que haga del último tramo de la gestión anterior, se verá la eficacia de la instancia autónoma para detectar, investigar y denunciar las tropelías del quinquenio de terror en Chihuahua que apenas terminó en septiembre pasado.

***

Consejeros universitarios (maestros y alumnos) de la UACh de todo el estado, se quedaron esperando durante el mes de febrero la correspondiente sesión del máximo órgano de gobierno de la institución autónoma.

Por costumbre, el Consejo Universitario debe sesionar cuando menos una vez al mes entre los meses de febrero a mayo y de septiembre a diciembre. Pero este año, luego de la agitación de semanas previas, se pasó por alto.

Bueno, no tanto es que se haya pasado por alto, ya que hubo cuando mes tres tentativas convocatorias a sesionar, que terminaron aplazándose semana a semana.

Así, llegó el final de febrero y comenzó marzo sin que haya todavía fecha definida para reunir a los consejeros universitarios que integran el pleno.

Al menos al menos a la mitad de ellos, no les ha pasado de noche el dato de que nomás no sale la convocatoria, porque los pendientes se acumulan y la Autónoma no acaba de comenzar su nuevo camino tras la vergonzosa renuncia del exrector Luis Fierro Ramírez.

El hecho pone en evidencia que las aguas no acaban de calmarse en la casa de estudios estatal, donde el rector interino, Jesús Villalobos Jión, ha logrado rescatar la gestión administrativa, pero no la política, que en casos como el actual es vital.

El reto de la sucesión es lo que hay de fondo en esa inestabilidad universitaria evidente, lo que sin duda representa, o debe representar, una señal de alerta para el poder político estatal.

***

La historia del músico juarense Javier Don Lucas Pelayo, documentada por el reportero Alejandro Vargas de El Diario, fue vilmente pirateada por El Heraldo de Chihuahua y Juárez. Basaron una nota en el material en video exclusivo obtenido por esta casa editora.

El Diario hizo su labor al investigar y contactar a un chihuahuense que vivió de cerca el horror de la guerra en Ucrania.

Publicó los resultados en la edición dominical pasada y sin recato alguno El Heraldo tomó como propio el testimonio para publicarlo con dos días de retraso.

Lamentable la ocurrencia antiética y poco profesional para ocultar la poca capacidad de generar el contenido de calidad que demanda la sociedad.