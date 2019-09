Esperanza para Chihuahua en resolución de detenciones ilegítimas

El 26 de noviembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia contra el Estado mexicano, obligándolo a reconocer la inocencia de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, previamente condenados por delitos de porte de arma de fuego, en todas las instancias del Poder Judicial de la Federación.

La sentencia fue simple, pero no por eso menos contundente: evidenció objetivamente ante la comunidad internacional que la falla en la condena no fue de los juzgadores que resolvieron el caso específico, sino por lo contrario, provino del mismísimo sistema de enjuiciamiento penal federal mexicano, sustentado en leyes y anacrónicos e inquisitivos criterios de la Suprema Corte, que fueron aplicados por los jueces y magistrados nacionales, acatando el entonces vigente artículo 192 de la Ley de Amparo, al no alcanzarles sus facultades competenciales para decretar su modificación.

La jurisprudencia de la SCJN, en vigor al momento de los fallos en las diversas instancias, prevenía la validez de las evidencias y testimonios de los agentes captores, obtenidos a partir de una detención en la que se invocara el caso de flagrancia, aun en el evento de que se hubiere violado el derecho de ser puesto a disposición sin demora justificada, de la autoridad competente. Sin embargo, la CIDH, determinó que:

La sola falta de puesta a disposición sin demora, es una irregularidad que transforma en arbitraria a la detención. Y derivado de eso, resulta innecesario pronunciarse si existió o no flagrancia delictiva.

Cuando se vulnera la garantía de poner al detenido a disposición sin demora, de la autoridad competente, las evidencias obtenidas a partir de esa detención que debe calificarse como arbitraria, son ilícitas y no pueden tomarse válidamente en cuenta para soportar una sentencia condenatoria.

Bajo esas condiciones, el Estado mexicano fue condenado por violar los derechos humanos de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, vinculándolo a decretar su absolución a partir de la anulación de los testimonios de sus captores y de sus respectivas confesiones, por haberse incumplido el deber de ser puestos a disposición inmediata de la autoridad competente.

El asunto fue ampliamente publicitado no sólo a nivel nacional, sino internacional, debido a que las víctimas fueron galardonadas, estando en prisión, por Nancy Reagan, esposa del expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan, con el premio en Ecología llamado “Golman”, equivalente al Premio Nobel en otras disciplinas. Y generó grandes expectativas en foros de abogados y corrillos judiciales, pues se esperaba que esa resolución provocara un parteaguas para el cambio de paradigmas en el respeto a los derechos humanos.

En el estado de Chihuahua, y particularmente en Juárez, esa resolución generó la esperanza de que, en lo sucesivo, para los juzgadores locales y federales se removería un obstáculo para anular las evidencias obtenidas a partir de detenciones ilegítimas, utilizadas para constituir chivos expiatorios.

Sin embargo, la oportunidad se perdió, pues lo paradójico del caso es que aun actualmente, la SCJN conserva en vigor la tesis de rubro: “Detención en flagrancia. La demora injustificada de la puesta del detenido a disposición del ministerio público, no implica que aquélla sea ilegal”, lo cual, sin duda, corre en el sentido opuesto a lo resuelto por la CIDH en el caso mencionado, donde se sostuvo que si se violan las garantías que aseguran la legitimidad de la detención, como es el derecho a la puesta a disposición inmediata de la autoridad competente, entonces la detención misma se torna indebida y, a consecuencia de eso, toda evidencia recabada a partir de la captura, sin excepción, es ilícita y debe excluirse del proceso, resultando innecesario determinarse si existió o no flagrancia delictiva.

Ese tipo de criterios de la SCJN es desafortunado y constituye un permiso implícito y un incentivo para que se sigan dando en nuestro país y en nuestro estado las retenciones ilegítimas con fines de fabricar culpables con base en evidencias falsificadas, y que los juzgadores, tanto locales como federales, tengan que legitimarlas al aplicarlos.

¿Cuántas condenas al Estado mexicano serán necesarias para que la Corte Suprema Mexicana modifique y adapte su jurisprudencia a estándares similares al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos?

Ésa es la pregunta.