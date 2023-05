-Espanta a la DEA y FBI fentanilo negro en Juárez

-Ruteros no ponen placas ni a camiones nuevos

-Gana casi 100 mil mensuales por escoltar al jefe

-Miedo al contagio de Matamoros a Juárez

Fue el anunciado ayer por la Fiscalía General del Estado un fuerte golpe al tráfico del cristal y del fentanilo traído a Juárez desde Culiacán sin duda para vender algo en esta frontera y “exportar” el grueso de los arriba de 30 kilos a suelo norteamericano.

Del golpe fueron informados números de la droga, un detenido, una escuadra calibre 38 con cachas de color dorado, un carro Sentra modelo 2017 negro “sin reporte de robo”, pero por razones obvias no fue dado a conocer que de inmediato se hicieron presentes en Juárez expertos de la DEA y del FBI para conocer más del asunto.

En el decomiso, concretado el lunes tras días de investigaciones por los jefes estatal y regional de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Arturo Zuany y Adrián Pérez Rico, respectivamente, quedaron incluidos casi seis kilos de “pasta negra con las características del fentanilo”, además de otros siete kilos de fentanilo en las tristemente célebres pastillas azules.

Los agentes estadunidenses se alarmaron porque el “fentanilo negro” apenas empieza a ser conocido. Aún ignoran su grado de peligrosidad, aparentemente mayor que el mortal fentanilo azul, que sigue provocando estragos entre la población norteamericana y que ha ocasionado varios intensos diferendos entre aquel gobierno y el mexicano.

El detenido, de 39 años de edad, un sinaloense de nombre José Paul Q. R., traía el fentanilo, casi medio kilo de heroína, más de medio kilo de polvo de “amonio cloruro puro” y casi 23 kilos de cristal. Ya había estado en el Cereso de Aquiles Serdán, entre 2017 y 2021, también por tráfico de drogas.

Obviamente, el FBI y la DEA mostraron extraordinario interés sobre su historial y el origen y propietarios tanto del cristal como del fentanilo, en particular del “fentanilo negro”.

Saben bien que José Paul forma parte del Cártel de Sinaloa, pero desean saber quién o quiénes son los elaboradores y dueños de la droga en dicha organización delictiva.

Desde el martes el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

El descuido y la desvergüenza entre concesionarios y permisionarios de camiones que dan servicio de transporte público colectivo y a empresas maquiladoras son tantos que se pasan por el arco del triunfo la portación de placas de identificación aunque se trate de unidades de las llamadas de reciente modelo...y nacionales.

Supimos eso porque ayer en la madrugada cuatro camiones se vieron involucrados en un accidente ocurrido entre el Juan Pablo II y J. Bermúdez que arrojó más de 15 personas lesionadas. Uno más de los cientos ocurridos en solo unos meses.

Una de las unidades es un Mercedes Benz, tipo Marco Polo, nacional y de buen modelo, 2018. Su propietario se ha conformado con ponerle un número económico, el 4614 y hasta un número telefónico para “quejas”, pero ha desdeñado las obligatorias placas metálicas para el resto de los mortales.

Y si ese no traía placas, menos los otros tres participantes en el accidente, ambos chuecos, un International no tan viejo, modelo 2014; y dos auténticos yonques modelo 2005, Freightliner, a los que no le ha sido quitado siquiera el color amarillo tradicional de su origen como camiones escolares de desecho en los Estados Unidos.

Ese es el tipo de vehículos que contrata la industria maquiladora para su personal (en este caso las empresas Aptiv I y Pearl Leather).

El primero de los camiones, el flamante Mercedes, es uno de los muy pocos “nuevos” usados para el servicio, es uno de los que forman parte del 10 o 15 por ciento de camiones de modelo recientes entre los cerca de cinco mil unidades que prestan su servicio a la maquila. Ni con eso le han tramitado placas.

En las madrugadas y las tardes es convertida la ciudad en un desfile de armatostes que conducen a trabajadores de la maquila en condiciones nada dignas. La inmensa mayoría de los camiones, ilegales.

El puesto oficial de Norma Alicia Hernández García en el Instituto Nacional de Migración (INM) es el de directora General del Centro de Control y Confianza de dicha institución; es decir, es la jefa de asuntos internos de Migración en el país, pero en los hechos funge como escolta, corre ve y dile, del comisionado Nacional del mismo INM, Francisco Garduño Yáñez.

Tenemos una foto de ella en versión digital de La Columna acompañando a su jefe en una de las audiencias judiciales penales de las que ha sido sujeto Garduño por su responsabilidad en la muerte de los 40 migrantes, ocurrida el pasado 27 de marzo en esta frontera.

Aun cuando Hernández García cobra cerca de 100 mil pesos mensuales (concretamente 93 mil 652.17 pesos) y tiene a su cargo nada menos que la vigilancia, la fiscalización estrecha sobre el desempeño del personal de Migración en todo el país, durante las últimas semanas evidentemente aparece concentrada en el auxilio personal de su jefe.

Durante las audiencias no ha ocultado su interés por conocer datos, opiniones e información manejada por los reporteros que han acudido a la cobertura. Eso sí, niega a los periodistas cualquier detalle sobre el proceso o los resultados de su área en la indagatoria interna respecto de la catástrofe acontecida en el centro de detención de migrantes bajo su control.

Es insólito lo que sigue ocurriendo en el INM, una área del Gobierno federal manejada por un funcionario sujeto a proceso penal y con todo el personal a su disposición, incluida la jefa de asuntos internos que debiera guardar al menos algo de discreción institucional pero no lo hace porque quien la ha promovido de cargo en cargo, con salarios de privilegio, es nada menos que Garduño.

Aunque es una posibilidad lejana, hay temores en la industria manufacturera exportadora de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, implemente de nuevo las revisiones exhaustivas como las que han hecho crisis desde hace unos días en la frontera de Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville.

En aquella frontera, las autoridades texanas, con el pretexto del cruce de migrantes, reforzaron sus revisiones como lo han hecho en otras dos ocasiones; la autoridad estatal que encabeza el republicano ha tomado por su cuenta la bandera y ha ordenado operativos por encima del Gobierno federal.

Como Tamaulipas es gobernada por un morenista, Américo Villarreal, ahí la Secretaría de Economía de la 4T levantó la voz de inmediato ante dicha decisión unilateral texana, lo que nunca hizo cuando el mismo problema se presentó en Chihuahua.

Pero es precisamente esa filia morenista de Américo lo que hace pensar a los gerentes de las plantas exportadoras de Chihuahua y Juárez que el contagio de Matamoros parece lejano, lo que no quita del todo el miedo que les da la posibilidad de que dicha medida la quiera aplicar Abbott en las fronteras de esta región.

Alimenta los temores la notable disparidad con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador trata a los estados del país, con una distinción de colores que ni siquiera cuida las formas elementales.

Cuando Texas ha ahorcado el transporte binacional por las fronteras de Chihuahua, nadie de la 4T ha movido un dedo para lograr acuerdos, así fueran temporales, y menos para utilizar las herramientas que el propio T-Mec contempla como obligaciones de los países miembros.

Ahora con Tamaulipas ha exigido que Estados Unidos obligue a su entidad federativa a retirar las “revisiones de seguridad”, pero cuando la crisis era en Chihuahua ni quién de la Federación diera la cara.

Para colmo, el cruce de mercancías por el puente Guadalupe-Tornillo todavía no está listo por retrasos en la inversión federal correspondiente, así que los transportistas y exportadores locales están con la incertidumbre de cómo agilizar las cargas y el miedo a otra medida drástica del vecino fronterizo.

Los maestros del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) tapizaron las instalaciones con reclamos por lo que hace unos días habían anticipado, el reclamo por la falta de formalidad laboral que implican los esquemas de docentes por honorarios con los que trabajan.

Ese esquema les implica, por ejemplo, no tener prestaciones básicas como servicio médico, aguinaldo, vacaciones, estímulos, entre otros; además de que les representa exclusión de diferentes festividades, como el Día del Maestro y las cenas de fin de año, ya que ellos no aportan al sindicato.

Pero eso sí, siempre están bajo la lupa y son obligados a cumplir en las diferentes actividades académicas, porque de no hacerlo corren el riesgo de perder sus cursos el siguiente semestre.