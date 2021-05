Esos concursos dan asco

En fechas recientes fue anunciado que la chihuahuense Andrea Meza ganó un certamen internacional de belleza que ya no debería de existir porque violenta la dignidad de las mujeres en el mundo. Es urgente poner atención que estos concursos no benefician a nadie más que a un grupo conformado en su mayoría por hombres que normalizan que en estos concursos se exhiba y califique a mujeres por la manera en la que lucen, además de establecer estándares de belleza que poco o nada tienen que ver con la representación real de la raza del país que dicen representar.

Por ejemplo, la mexicana Andrea Meza fue calificada como muestra de la mujer de su país y mide más de 1.86 metros de altura en un país donde la estatura promedio de las mujeres es 1.58 metros, además de ser una persona delgada en un país donde el peso promedio de las mujeres mexicanas supera los 68.7 kilogramos, la eligieron por expresarse correctamente en inglés en un país donde solo 5 de cada 100 personas hablan lenguas extranjeras, y entre otras diferencias con la mujer promedio de este país, la eligen por tener educación universitaria cuando apenas 17.58% de las personas logran terminar este grado, es decir, sería mejor felicitar a Andrea por su esfuerzo y disciplina que por su información genética extranjera que poco tiene que ver con la realidad de las mujeres en México, pues con esto solo reforzamos estándares de belleza colonialistas donde la realidad de la mujer en este país más bien es otra, es de discriminación, trata, feminicidios, violaciones sexuales, cosificación y demás violencias.

Afortunadamente en este país ya no se permite designar fondos públicos para fomentar la violencia simbólica contra la mujer, lo que nos falta es ganar la batalla del entendimiento y comprender por qué nos hace tanto daño tratar a las mujeres como pedazos de carnes expuestos en la vitrina de una carnicería. Urge entender el profundo daño que le hacemos a nuestras niñas, promoviendo la anulación de sí mismas en función de nuestra apariencia, peso, edad y formas de bien comportarse para estar en el agrado del género masculino. Esto tiene que acabar.

Hoy debemos hablar de nuestras “fealdades” como resistencia al sistema que insiste en desparecer del mapa a quienes cuestionamos las medidas oficiales que debe tener el cuerpo de una mujer; no es una competencia contra la otra, sino una declaración de guerra a quien insiste en poner a competir, en un escenario televisado mundialmente, a cuerpos de mujeres vestidos para sexualizar a los hombres. La belleza no necesita ser calificada, se reconoce en cuanto se ve y así debería ser también con las mujeres de todo el mundo. Incluso también deberíamos estar cuestionándonos si este “triunfo” del Miss Universo no es una maquiavélica estrategia dirigida para desviar la mirada, atenuar y minimizar la lucha del movimiento feminista que ha llamado la atención en el mundo en los últimos años, pues para nadie es un secreto que es un pensamiento incómodo para el panorama político, incluso internacional.

A mí me da gusto que una mujer, de la nacionalidad que sea, alcance sus sueños, y se sienta realizada en lo que haya escogido hacer de su vida, nuestra paisana tiene logros destacables, se ha expresado feminista y es vegana, el problema no es ella ni ninguna otra participante, el problema de raíz es el concurso misógino, gordofóbico, indigno y discriminatorio que cosifica a la mujer. Por lo que en esta columna no estamos para dar cabida a discursos que violenten a ningún ser humano, especialmente a las mujeres, por más benevolentes o inofensivos que estos parezcan; esos concursos dan asco. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.