‘Eso pasa, por tonto’

Algunas veces nosotros mismos fijamos los límites a nuestras capacidades, sin embargo, los límites están en la mente. No es posible que algunos influyan en las decisiones personales, cuando quien determina lo que se debe o no de hacer es uno mismo.

Al ser objeto de una crítica o corrección con jiribilla, hay que sabérselo tomar de quien viene y las intenciones que carga consigo. Aún con ello, es más preciso estar blindado de las malas vibras que pueden afectar la conducta.

La fortaleza interior es un trabajo continuo que se debe forjar a diario para no caer en debilidades triviales que buscan padecer al incauto que es débil en su proceder y sentir, basado en lo que los demás le dicen o critican.

Una palabra mal interpretada puede producir un gran impacto negativo en alguien que no está preparado, una afirmación fundamentada, puede ser nada a los ojos de quien está firme y equilibrado en sus pensamientos y sentir.

En el caso de los niños, el decirles, tontos, no sabes lo que haces, bueno para nada, etc. Será, seguramente una etiqueta que llevarán durante toda su vida de manera permanente. Se les hace creer que aquello que se les dice es verdad, creciendo con una baja autoestima que será un blanco muy fácil para destruirlos u ofenderlos, además de ser motivo de posibles problemas psicológicos.

Afirma el Psicólogo Luis Martínez Morones, que existen las creencias centrales, las cuales quedan en lo más profundo de cada ser, son las frases que nos dicen desde niños. Estás quedarán grabadas y serán una motivación a lo largo de la existencia.

Con ello, si al infante se le dijo que no es capaz o no sirve para algo, esto lo motivará negativamente toda su vida, llegando el momento que él mismo diga, “lo que me pasa es por tonto”, debido a una creencia etiquetada del pasado.

Señala, cuando una persona importante a un ser, le hace una etiqueta negativa, tendrá mayor impacto y será muy probable lo recuerde en diversos momentos o situaciones que le acontezcan. Esto incluye, principalmente a padres, madres y hermanos.

Concluye el profesionista que existen tres creencias centrales en la mente de las personas: Soy incapaz, no merezco ser amado y soy malo. Estas ideas fomentadas en el pasado y posicionadas en el futuro, han sido el motivo de diversos suicidios, tanto de jóvenes como de adultos.

Por tal motivo, no se debe permitir que las personas, sobre todo los niños y adolescentes sean criados con palabras que impliquen una ofensa o agravio a su persona, pues, con ello se está forjando su personalidad.

No todas las personas tienen la fortaleza de sobrellevar esas ofensas sobre sus hombros, algunos les impacta a lo largo de su existencia. Los más equilibrados en su conducta y personalidad, ni siquiera los tomarán en cuenta. Pues están blindados de manera positiva, fundamentados en una confianza en sí mismos.

Como ejemplo, vemos personas discapacitadas, con una gran valentía para continuar viviendo de manera alegre y como un modelo a seguir para los demás, sus capacidades diferentes fueron motivo de superación, una resiliencia constante que les ha permitido permanecer y superarse cada momento.

Por ello, mucho cuidado con lo que escucha, pero más, con lo que se dice.