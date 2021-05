Escribamos juntos la nueva historia de Ciudad Juárez

Aunque el esquema estuvo muy acotado y bajo una dinámica que no permitió el desarrollo de un verdadero debate, participamos este fin de semana en el Debate 2021 entre los candidatos a la alcaldía de Ciudad Juárez, organizado por el Instituto Estatal Electoral en el Teatro Gracia Pasquel de la UACJ. A pesar de los inconvenientes creo que fue un buen ejercicio que servirá, sin duda, para que la ciudadanía determine quien de los aspirantes tiene la capacidad y las condiciones de ser un buen presidente municipal para nuestra frontera.

Ahí pudimos presentar algunas de nuestras principales propuestas, dimos respuesta a algunas inquietudes de los ciudadanos, opinamos sobre diversos temas y problemas de nuestra ciudad, pero también se pudo notar quién llega a esta etapa de la contienda electoral en calidad de improvisada (o), quién o quiénes desconocen temas torales de la administración municipal y quién traía consigna para tratar de desestabilizar a los que nos colocamos en la cima de las preferencias, de acuerdo a las encuestas.

Es una lástima que la logística del debate no ayude mucho a confrontar las ideas, a discutir con el respeto debido pero con el valor necesario tantas carencias que existen en ciudad Juárez, para señalar la doble cara de funcionarios o exfuncionarios que ahora prometen lo que estuvo antes en sus manos y no lo hicieron porque no quisieron o definitivamente no pudieron.

Aun así pudimos hablar de algunas de nuestras propuestas, que hablan de un proyecto que vendrá a cambiar las cosas en nuestra querida Ciudad Juárez, como la Atención Integral a la Mujer, porque entendemos que si las mujeres en nuestra frontera están bien, todo Juárez estará bien. Por ello daremos capacitación a todos los funcionarios municipales y a todo el cuerpo de policía para que seamos todos los servidores públicos de la siguiente administración los que podamos brindar soluciones a los problemas de las mujeres, no únicamente un instituto y una pequeña oficina de la presidencia municipal.

Crearemos un sistema de guarderías infantiles para apoyar a las mamás trabajadoras; pondremos nuestro mayor esfuerzo para iluminar todas las calles que no tienen luminarias en la inteligencia de que a mayor luz menos condiciones de ataque a las mujeres y ciudadanos en general. Vamos a trabajar de la mano con diversos organismos, con las demás esferas de gobierno, para atender las principales necesidades de las mujeres de Juárez que son nuestra fortaleza y el futuro de la frontera.

Hablamos de crear un proyecto de movilidad sustentable, que tome en cuenta a los peatones, a los automovilistas, a los ciclistas, y que sea consensuado con los principales sectores de la sociedad juarense. Se trata de un proyecto bajo una visión integral no de corto plazo, no de unos cuantos, sino de un sistema de transporte que cuente con el apoyo de los tres órdenes de gobierno y de organismos internacionales que ayuden a que su desarrollo sea efectivo y de completo beneficio para los ciudadanos.

Lo mismo para otros servicios municipales como la recolección de basura, habremos de acudir al Banco a Interamericano de Desarrollo, al Banco de Desarrollo de América del Norte, la ONU, entre otros organismos internacionales que disponen de recursos a fondo perdido para atender el medio ambiente, sobretodo para las ciudades fronterizas.

Dejamos en claro que la empresa PASA que obtuvo contratos onerosos en las últimas administraciones, y cuyo desempeño ha sido sumamente deficiente deberá dejar esa función que se repartirá entre varios prestadores del servicio con mayor calidad y eficiencia.

En el debate se cuestionó el apoyo que como senador hemos dado a los juarenses, y me enorgullece decir que en poco más de dos años logramos concretar que 148 mil 573 juarenses reciban uno de los programas federales, que fueron apoyados desde la cámara de senadores por un servidor, así como varias reformas que permitieron la llegada de los mencionados apoyos, en respaldo a la Cuarta Transformación.

Nos hemos dedicado en cuerpo y alma a trabajar por el bienestar de los ciudadanos, y así lo seguiremos haciendo desde la Presidencia Municipal. Para que la Cuarta Transformación llegue a plenitud a los juarenses es fundamental que quienes encabecemos el gobierno trabajemos sin descanso, como lo hemos hecho, porque grandes cambios requieren de grandes esfuerzos.

Por eso, no nos esperaremos hasta que se apruebe el presupuesto del 2022 para ponernos a trabajar. Desde el primer día de nuestra gestión, desde septiembre próximo vamos a iniciar con la rehabilitación de todos los parques y jardines de la ciudad. Comenzaremos con aquellos que han sido abandonados por el presente y los gobiernos anteriores, necesitamos darle vida a la ciudad, y éste será sólo el primer paso.

Las campañas son muy cortas así que lo único que me resta es invitar a las y los juarenses a votar este 6 de junio por un servidor como presidente municipal, por Juan Carlos Loera como gobernador, por Esther Mejía como síndica, y por todos los candidatos a diputados y diputadas de Morena. Pero antes, invitarlos al gran cierre de campaña este domingo, en la Equis “X”, a partir de las 18:00 horas, donde estaremos acompañados por los candidatos y candidatas en una gran fiesta que advierte la llegada de la 4T a Ciudad Juárez.