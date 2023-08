Esconder primero a los pobres, luego a los migrantes y ahora los libros

En un segmento de las icónicas historietas de Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, la contestataria Mafalda retrata algunos efectos de la desigualdad:

“Me parte el corazón ver gente pobre”, le dice a Susanita mientras ambas caminan por la calle en un día evidentemente frío y se detienen a observar a un indigente apostado en la esquina.

“¡Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres!”, dice la legendaria Mafalda en un arranque de indignación. Susanita, el personaje que representa el estereotipo de la femineidad, que es racista, clasista, frívola y despectiva con los que menos tienen responde con un frío y pragmático “¿Para qué tanto? ¡Bastaría con esconderlos!”.

Ello me lleva a hacer un recuento del oculto odio, segregación y discriminación que ha caracterizado al Gobierno de Chihuahua.

Pero empecemos por las últimas semanas en que los chihuahuenses hemos sido testigos de una campaña perversa para retener y descalificar los libros de texto gratuito y que justifica con mentiras y desinformación. Hablamos del secuestro de la educación de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes chihuahuenses en una clara violación a uno de los derechos humanos consagrados en la Constitución Mexicana.

Nos encontramos ante la reedición de la derecha fascista que en lugar de garantizar el derecho humano a la educación, crucial para otros derechos humanos, desde Palacio de Gobierno estatal se intenta mantener a toda costa la supervivencia política de una gobernadora ausente, al frente de un gobierno en plena decadencia, como si faltara algo más de lo deplorable que ha sido su gestión.

Detrás del bloqueo de millones de ejemplares se avizoran intereses más oscuros y una clara expresión de oportunismo político-electoral que encuentra eco en jueces, Iglesia, en grandes empresarios y medios de comunicación que sistemáticamente se oponen al modelo humanista de la Cuarta Transformación. Defienden un modelo educativo neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, inhumano y clasista; el mismo que hoy mantiene a México en el lugar 102 de 137 países, de acuerdo con el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o Informe PISA, un estudio que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a nivel mundial para medir el rendimiento académico.

Si el futuro de la humanidad depende de nuestros hijos nos encontramos ante un hecho de una gravedad sin precedentes por lo que es preciso detener esta barbarie. La Nueva Escuela Mexicana (NEM) es profundamente humanista con fines claros de igualdad y cuenta con bases científicas sólidas, construida para el bienestar de niñas, niños y adolescentes; de ello cuentan infinidad de testimonios de maestras y maestros, así como especialistas que participaron en las asambleas para moldear el nuevo modelo educativo.

Después de la protesta que el pasado 23 de agosto realizó la ciudadanía, maestros jubilados y en activo, padres de familia, abuelas, abuelos y estudiantes en Chihuahua capital, la gobernadora María Eugenia Campos Galván volvió a utilizar un discurso discriminatorio, en un intento de quitar el derecho no sólo a la educación, laica y gratuita, sino también al derecho de manifestarse pues según la mandataria estatal se trataba de acarreados de otros estados, basándose sólo en el “acento” y en una total ignorancia sobre las condiciones de vida de nuestra entidad. Como si Chihuahua no fuera un estado fronterizo con los más altos índices de población proveniente de otros estados, como si Juárez no fuera parte de Chihuahua o de México, como si familias enteras no llegaran a la región centro-sur del estado a dar riqueza a productores del campo y que también llevan a sus hijas e hijos a escuelas para migrantes. Son migrantes provenientes de todas las entidades que han encontrado en nuestro estado y en nuestra amada ciudad fronteriza una oportunidad de desarrollo.

La contramarcha de la derecha ya está anunciada, esperemos no ver camisas blancas, polos rosas y una protesta exprés como pasó con la concentración por la defensa del INE; ¡Ah, pero ahí no eran acarreados!

Pero esta no es la primera vez que la gobernadora revela su carácter racista:

En el contexto internacional, el 14 de abril de 2022, la gobernadora Campos Galván firmó un acuerdo con el gobernador republicano Greg Abbott “para detener el flujo de migrantes que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua”. Al hacerlo, entregó el acceso a todas las cámaras de vigilancia de la Plataforma Centinela en la que se invirtieron cuatro mil 200 millones de pesos. (Sic Zona Free). El miércoles 16 de noviembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó los acuerdos de Abbott con los gobernadores fronterizos, después de que el republicano anunció nuevas acciones para evitar el cruce de migrantes por la frontera de Texas con México. “La política exterior de México no la dirigen los gobiernos locales, sino el Ejecutivo Federal, porque la Constitución no lo permite”, respondió en una conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Dicho acuerdo acreditaba “nuestros recursos” para detener el flujo de migrantes “de más de 100 países que ingresan ilegalmente a Texas a través de Chihuahua”. ¡Detengan el flujo migratorio ya!”, exigió entonces; postura que fue secundada por el alcalde de juarense, pero de ese tema hablaremos en otra ocasión.

No podemos dejar de lado que el partido del que emana la gobernadora de Chihuahua votó en contra de elevar a rango constitucional las pensiones que hoy gozan 331 mil 314 personas adultas mayores en toda la entidad, así como la beca universal para 116 mil 941 estudiantes de Educación Media Superior. Es decir, todas y todos los adultos mayores de 65 años y alumnos de prepa tienen acceso a este beneficio. De ese tamaño es la exclusión del panismo.

Desconocer el derecho humano a tener una vida digna, a migrar o a la educación es desconocer nuestros propios derechos y nuestra propia historia.

¡Por el bien de todos, primero los pobres!