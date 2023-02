-Escoltas en Costco, armados y en mal plan

-Sindicalismo rancio en Juárez

-Presiones burocráticas para defender al INE

-Sí bajaron recursos de los “chuecos”

No es común observar gente armada en el interior de locales comerciales, menos con armas largas, o de las llamadas subfusiles como la ametralladora Uzi de nueve milímetros, y menos asustando e intimidando gente. Más todavía, es ilegal que no policías ingresen armados a las tiendas, restaurantes, etc.

En Costco no ocurre así. Dos energúmenos que fungen como escoltas de un supuesto empresario tuvieron permiso de los guardias de la tienda para ingresar a la tienda armados y caminar por los pasillos como Juan por su casa. (Foto en versión digital de La Columna).

Los individuos, más con finta de sicarios que de policías, custodiaban de cerca a una persona sin permitir que otros clientes ingresaran a los pasillos por donde iba el patrón, o la patrona. Temían quizá a las tradicionales guerras de pasteles característica de Cotsco.

Alguien cometió la osadía de tomar algunas fotos por lo irregular de la escena. Los individuos lo encararon, pero no pudieron explicar las razones legales de permanecer armados en el interior. Inicialmente, se dijeron elementos del Ejército, pero luego desde la Guarnición Militar hubo las aclaraciones correspondientes. No eran militares. Su función, según sus credenciales dice: “escolta y protección a funcionarios”.

Hubo llamadas al 911, los escoltas fueron detenidos, trasladados a una estación de policía y ahí liberados una vez que mostraron permisos de porte de armas extendidos por la empresa Servicios Terrestres de Seguridad Privada con domicilio en el Estado de México, que ahora ha de estar siendo vigilada de cerca por la Sedena debido a la imprudencia enorme de esos “elementos” que, mínimo, pudieron ser acusados de usurpación de funciones. Son tres, se llaman Cristo Reyes R., Abimael T. y Alfredo L.

El responsable de tales contrataciones lleva por apellidos Martínez Selter, poco conocidos en Juárez.

***

Resulta que los directivos de la institución que dirige los tecnológicos en México, tuvo la “ocurrencia” de mejorar el nivel académico y docente de sus catedráticos, para lo cual modificó su sistema de promociones o contrataciones.

Ahora el aspirante a dar clases en el Tecnológico Nacional de México (TECNM) debe acreditar una trayectoria en la docencia, grados académicos, investigaciones publicadas, y por supuesto, una calificación aprobatoria en un examen de oposición. Pero eso no le gustó a los líderes sindicales de la sección 61, principalmente al juarense Javier Alvarado, exdirigente en Juárez, y que hoy ocupa la cartera nacional de organización.

¿Y por qué no les gustó si es un mecanismo probado para mejorar la docencia? Sencillo, porque ese esquema ya no les permite traficar con las plazas indebidamente.

Aquí en Juárez se vive una muestra de eso que ocurre a nivel nacional. Pedro González, quien es chalán de Alvarado, intenta concretar un ataque contra el director del Tec de Juárez, porque este se negó a “otorgarle” más de 20 plazas docentes, sin que cumplieran los requisitos de la convocatoria y examen de oposición.

En el marco de un nuevo y moderno sindicalismo, sería deseable que desde los más altos niveles del CEN del SNTE voltearan a ver lo que están haciendo los “líderes” de la sección 61 en Juárez que pretenden mantener sus privilegios indebidos aún a costa de una mejor educación y formación profesional de los alumnos del TECNM.

***

Desde los puestos más altos a los más bajos, tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en el organismo estatal están bajando instrucciones para que los burócratas acudan a la nueva marcha contra el llamado plan B de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La estructura de las instituciones electorales es la primera convocada para hacer bola en la siguiente manifestación en defensa del INE y los organismos locales, pero el nivel de presión es mayor a la primera, según leves inconformidades que comienzan a surgir dentro de las mismas dependencias.

Las concentraciones más grandes en el estado serán las de Juárez y la capital. En la frontera la cita es el 26 de febrero a las 10 de la mañana en las instalaciones del INE, mientras que en Chihuahua la convocatoria es en la Plaza del Ángel, frente a Palacio de Gobierno.

En la marcha pasada, tanto la Junta Ejecutiva del INE, a cargo de Alejandro Sherman Leaño, como el Instituto Estatal Electoral que encabeza Yanko Durán, invitaron a todos sus colaboradores a la manifestación realizada a nivel nacional de forma simultánea.

En esta ocasión la invitación ha sido todo, menos amable, al grado de que ya se percibe algo como acoso entre el personal de las instancias electorales.

La estructura de ambos entes sirve para reunir a unas tres mil personas en la entidad, tanto de empleados como de sus familiares, pues obviamente son persuadidos de que no vayan solos, sino que lleven a sus parejas e hijos, como mínimo, para demostrar fortaleza.

Y está bien que todos serían afectados con el llamado plan B, pero entre los empleados de rango bajo a medio observan que son los privilegios de los funcionarios de la cima los que están en riesgo real de aprobarse una reforma; al menos eso creen a partir de la obsesión de sacarlos a la calle a marchar otra vez en fin de semana.

***

Sin tocarles un peso a los municipios, la Secretaría de Hacienda del Estado recibió y entregó a tiempo los primeros recursos obtenidos de la regularización de vehículos “chuecos”, programa del que resultó Juárez el mayor beneficiario de las 57 poblaciones que registraron trámites de este tipo.

No es porque el alcalde Cruz Pérez Cuéllar sea moreno que le hayan tocado mayores recursos a la frontera, sino porque fue la ciudad que más trámites reportó de toda la entidad, razón por la que le corresponde el 36.2 por ciento de los 400 millones de pesos estimados de recaudación del total del programa.

Por eso, el presidente municipal se dio vuelo con el anuncio del plan de pavimentación, recarpeteo y bacheo puesto en marcha recientemente.

Detrás de Juárez no va la ciudad de Chihuahua, como podría suponerse, sino Cuauhtémoc, que habrá de recibir el 17.3 por ciento de los recursos captados por la regularización; después Nuevo Casas Grandes, con un seis por ciento; luego la capital, con un 5.7 por ciento y Delicias, con menos del cuatro por ciento.

Del total de recursos proyectados, ha fluido ya casi el 50 por ciento, unos 190 millones de pesos que ha bajado la tesorería federal a las cajas municipales, a través de Hacienda estatal.

Sumas menores habrán de recibir otros 52 municipios de la entidad, que si bien representan muy poco impacto en sus presupuestos anuales, al menos habrán de servirles para tapar los hoyancos de sus calles principales.

El flujo de los recursos, según los que manejan las finanzas públicas, ha sido notablemente mejor en este programa extraordinario que en otros gastos ordinarios que se pagan desde el centro del país, por lo que la regularización parece cumplir con las expectativas al menos en su componente recaudatorio.