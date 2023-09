La gente de a pie habló y lo hizo muy claro y fuerte: es Claudia. La exjefa de Gobierno se perfila para ser quien dé continuidad a los proyectos y estrategias puestas en marcha que le cambiaron el rumbo al país. Y con ella, no solo el proyecto de la Cuarta Transformación seguirá haciendo historia, sino el país, pues México tendrá una presidenta que sin duda se llamará Claudia.

La semana pasada todas y todos, sin distinción de partidos estábamos al tanto para saber quién sería él o la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y cómo no sería así, PAN y lo que queda del PRI y del PRD, saben que ese día conocerían no al nombre de su contendiente, sino a quien conducirá el destino de México los próximos seis años.

Las encuestas desde ahora dan 13 puntos de diferencia entre Claudia y la candidata de la “oposición”, quien no tiene ningún margen, porque ni ellos están satisfechos con la designación, la oposición tuvo que decidir de entre los menos peores, no los mejores pues de estos ya no tienen.

Particularmente, me es muy grato que una mujer como ella tenga la gran posibilidad de ser presidenta, dejaremos atrás la pregunta misógina de si México está preparado para ser gobernado por una mujer, dando un paso agigantado hacia el reconocimiento de quienes somos el 50 por ciento de la población de este país.

Pero no perdemos el piso, sabemos que así como Claudia romperá un techo de cristal, también sabemos que aún muchas mujeres no tienen un piso parejo que les permita acceder a mejores condiciones de vida, pero el hecho de que una mujer de izquierda sea presidenta, nos da la esperanza de que esta situación vaya mejorando. Por fin, el más alto puesto conferido por una nación, veremos a la sororidad como eje de gobierno.

El trabajo hecho por la exjefa de Gobierno de la CDMX es una muestra de lo que hará como titular del Ejecutivo federal, un gobierno inclusivo, diverso y progresista es el futuro que las mexicanas y los mexicanos tendremos los siguientes años.

En la reunión que tuvimos con Claudia después de ser designada como la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, demostró por qué no se equivocó la gente, vimos a una mujer sensible, capaz, responsable y centrada, consiente del encargo que tiene y con la fuerza necesaria para dar ese paso y continuar con un camino que cimente la marca de la 4T: programas sociales que benefician a los más necesitados, vanguardia e inclusión, reconocimiento del México diverso y consolidación del camino hacia un respeto irrestricto a los derechos humanos.

Y es con este mismo empuje que llegaremos a Chihuahua. Juárez de una naturaleza muy distinta a la de la capital y el resto del estado, ha dado entrada no solo a través del Ejecutivo municipal, sino a legisladores locales y federales, quienes somos mayoría a la progresividad que representa la Cuarta Transformación, pero este 2024 iremos por todo.

Y es que está más que demostrado con nuestra gobernadora, que no todas las mujeres son progresistas, las hay muy conservadoras que en lugar de gobernar con perspectiva de género, lo hacen aún con estereotipos y discriminación.