Esas ideas, son cosa de antes…

Los tiempos han cambiado, algunos dirán que para bien, quizá otros lo contrario. Desde las generaciones pasadas, se ha dicho que lo anterior es mejor que lo actual. Piensas como las personas de antes, dicen los modernos, pero es algo repetitivo de manera generacional por siglos.

Lo que si es verdad, es que siempre, quien ha vivido, lo ha hecho en la modernidad, así haya sido hace miles de años. Pero la justificación para hacer cosas o acciones nuevas es, “hay que cambiarle, esas son cosas de antes”.

Por tal motivo, hoy estamos en una era, que pareciera permisiva en varios aspectos, quien determina no concordar con dichos actuares modernos, es una persona retrograda. Una justificación rápida y con pocos argumentos.

Los hijos obedecían y respetaban enormemente a sus padres y estos a su vez los corregían, en ocasiones de manera estricta, inclusive los profesores mismos, tenían la venia de los padres para “enderezarlos”; hoy en día, pobre del profesor que llegue a llamarle la atención a un niño de manera enérgica, será, prácticamente su despido.

Las clases para los niños, eran hasta las 5 de la tarde, tenían un aprendizaje muy desarrollado, a temprana edad eran capaces de resolver problemas de matemáticas, además de la práctica de los deportes, sabían escribir en letra pegada y demás conocimientos. llevaban una vida sana y agradable, aquellos que solo concluían la primaria, tenían las herramientas básicas para la vida. Hoy las clases son cortas y el internet suple el tiempo que el infante debe dedicar al ejercicio.

El cuidado de las hijas casaderas, era realmente una manda, el salir de blanco una satisfacción de ambos padres y un reconocimiento a la mujer por tal detalle, era tolerar todo tipo de deseos carnales e invitaciones a desbordar el placer, igual que hoy, eso no ha cambiado. La diferencia de ahora, es la nueva moda de las parejas, juntarse por un tiempo determinado, y si después de ese lapso no hubo compatibilidad de caracteres, adiós y el o la que sigue.

Los adultos mayores, eran respetados, por ser cúmulo de sabiduría y dadores de una descendencia, se escuchaban sus relatos y consejos. No era común que los llevarán a estancias o albergues. En nuestros tiempos, los adolescentes y jóvenes, no se detienen en emitir palabras elevadas de tono delante de personas mayores. Inclusive, se han convertido, en algunos casos, en carga familiar y estorbo, no se les brinda la atención debida.

Otro caso, los sacerdotes, eran causa de alegría y respeto, mantenían su sotana y demás vestimenta que los identificaba como tales, y las personas al verlos los saludaban con obediencia y acatamiento, por lo que representan. Hoy en día, su indumentaria, en su mayoría es como los civiles, pasando desapercibidos.

Ni hablar de la música, que era realmente dedicada a la mujer, a idolatrarla como tal, con canciones que eran versos y poemas, enalteciendo su ser. Ritmos que envolvían y evocaban recuerdos. Hoy en día es una competencia quien canta más feo y cual dice más disparates. La ofensa a la mujer es evidente, denigrándola con letras sexuadas o agravio. Aquel que canta horroroso y tiene una tuba a un lado, tiene grandes oportunidades de triunfar, como el caso del becerro de la sierra entre otros pseudocantantes.

En Ciudad Juárez, hemos sufrido dichos cambios, en un principio era una entidad de servicio y apoyo a todo aquel que pasaba o se quedaba, el saludo era el inicio de toda conversación, un “raite o aventón” era normal, hoy en día eso ha cambiado. Existe una desconfianza a toda persona que no conocemos. La inseguridad lo ha provocado.

Quizá se dirá que estoy envejeciendo, pues lo que afirmo, son cosas de antes, pero, aun así, considero que estamos en una etapa de la denigración de masas, de la cual soy parte. No por ello debemos aceptar todo lo que los medios masivos y redes sociales nos dictan. Somos libres de elegir, de acuerdo a nuestra capacidad de pensamiento y de aprendizaje de la vida.