Es temporada de buitres

Ciudad de México.- Aunque ya no se puede esperar nada de la oposición, no dejan de sorprendernos, y es que cuando pensamos que ya no pueden caer más bajo, o ser más viles, surgen con una nueva narrativa de veneno y mala leche, su deseo por el mal para México y los mexicanos, no tiene límite, así lo volverán a demostrar con su intentona de sacar raja política de la desgracia del pueblo de Guerrero, tras el huracán OTIS.

Es importante conocer, que OTIS, en pocas horas pasó de ser una tormenta tropical, a un huracán de nivel 5, el más alto en la categoría, y que impactó la costa de Guerrero, directamente en Acapulco, siendo un meteoro sin precedentes para México, algo no registrado ni siquiera por los dos más grandes registrados en 1976 y el 2015, ráfagas de 330 kilómetros por hora, que deshojó todos los árboles de la costa.

Los servicios metereológicos fallaron, porque la evolución del huracán se movió de la categoría 2 a la 5 en tan solo 9 horas, mientras que las rondas de predicciones se realizan cada 6 horas, aunque la oposición haya sostenido que de esto se tuviera conocimiento al momento, porque fue a medianoche cuando el huracán tocó tierra, por la mañana ya todo estaba destruido.

Contrario a la explicación sobre lo que se conocía del huracán, y la fuerza con que golpeó la costa, los voceros de la mala leche y los agoreros de la calamidad, aseguraron durante los primeros días de la desgracia, que el gobierno federal estaba actuando de manera indolente ante los daños ocasionados, inflaron la cantidad de muertos y desaparecidos, inventaron restricciones sobre los apoyos, recurrieron de la “vieja confiable, los amparos y los audios por WhatsApp, todo orquestado para ensuciar la operación del gobierno federal, pero peor aún, en afectación a los damnificados de Guerrero.

Sin embargo, a pesar de que los primeros días sus mensajes y mentiras fueron esparcidas por redes sociales y llegaron a la opinión pública, rápidamente el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió, e incluso esperó dos días para ver la reacción de los opositores, al grado que logró revivir el tema de los fideicomisos del poder judicial, tema que la oposición intentó sofocar con lo del huracán, pero que ante la coyuntura y relevancia del tema en Guerrero, logró doblar al poder judicial para que los recursos de esos fideicomisos, se dirijan a la emergencia, obvio, para evitar el tema de los sueldos.

Y es que otro discurso incesante de la oposición es criticar la supuesta desaparición del fondo de desastres, una perorata en la que insisten, aún y cuando ya es conocido que el fondo nunca desapareció, pues cuenta con 18 mil millones de pesos, además de un seguro de desastres de otros 400 millones de dólares, pues lo único que desapareció fue el fideicomiso. Independientemente de esto, se invertirán 61 mil 313 millones de pesos para la rehabilitación de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, bajo el plan general de reconstrucción y apoyo a la población.

El plan consta de 17 acciones, entre los que destaca intensificar la búsqueda de desaparecidos, adelantar dos meses de todos programas del bienestar, incorporar 10 mil jóvenes más al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, aumentar el doble de becas, establecer meses prórroga para el pago del infonavit, fovissste e IMSS, no cobrar el servicio de electricidad hasta febrero del 2024, entregar una canasta básica de 24 productos alimenticios por semana a aproximadamente 250 mil familias damnificadas, la entrega de 8 mil pesos a cada hogar para limpieza y pintura, y a 35 mil viviendas afectadas desde 35 mil hasta 60 mil pesos, la entrega de paquetes de enseres domésticos como camas, estufas, refrigerados, cejilla y ventilador; 20 mil créditos a la palabra por 25 mil pesos sin intereses, un 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las lineas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calle, alumbrado público, hospitales, escuelas y dos aeropuertos; no cobrar impuestos hasta febrero del 2024 en Acapulco y Coyuca de Benítez, estarán exentos al IVA y al ISR; se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional para garantizar la paz, créditos a pequeñas y medianas empresas, pago de la mitad de los intereses de los de los créditos que otorgar la banca comercial a los 377 hoteles de Acapulco, así como 218 millones de pesos de presupuesto para rehabilitar la autopista Acapulco - Chilpancingo, los dos libramientos que conectan la Costa Grande con la Costa Chica de Guerrero, puentes y obras viales.