¿Es momento de candidatos jóvenes en 2024?

“Pero basta ya de sombras. Es tiempo ya de salir como el gran florentino, a ver de nuevo las estrellas. Que este ambiente cárdeno y gris que nos envuelve y nos penetra, tenga como en los Grecos más trágicos, la encendida iluminación ascendencial de la esperanza. Salgamos a ver de nuevo las estrellas…”.

Manuel Gómez Morín

Ya es momento de nuevos perfiles que se fogueen en las campañas políticas, es momento de gente joven que tenga ganas de cambiar las cosas y tenga la energía para lograr ser la diferencia política, porque la llamada inocencia los hace en un sentido fuertes; su “inocencia política” como algunos dirían, pero yo lo vería más como el tener principios y valores, no tener el colmillo largo como algunos cuadros políticos viejos que, dejando de lado su gran experiencia, también con ella corre una gran maña de robar, transar y buscar intereses personales.

Esto se menciona sin generalizar, pero en su mayoría se encuentra envuelta la política en Ciudad Juárez, adultos que ven como piezas de ajedrez a los jóvenes para manipular a su antojo, pero que quede claro que esta juventud debe llevar una fórmula que va desde esa energía de hacer las cosas como también una buena trayectoria académica, que se encuentren titulados y con liderazgo comprobado en colonias y empleos.

Este perfil de jóvenes sí existe y son muchos que no solo cuentan con licenciatura, sino también maestría, jóvenes que son profesionistas comprobados en sus trabajos, y además tienen influencia en otros como trabajo dentro de las colonias de Ciudad Juárez.

Es momento de darle lugar a estos cuadros políticos que están dispuestos a cambiar todo, y dejar la vieja política de lado por luchar directamente por un servicio público de calidad, entrega y amor por los ciudadanos; este 2024 es momento para los jóvenes con estos perfiles que sueñan con cambiar y transformar a México, estos jóvenes talentosos dispuestos a luchar por los necesitados y dar todo por ellos.

Jóvenes con inocencia que no quieran ni sepan robar, que no sean la burla de los políticos viejos, porque ellos no se harán ricos a costa de los pobres.

Urge un cambio de generación y este 2024 estamos listos para dejar la política barata de promesas a la gente y luchar con o sin puesto por nuestra Ciudad Juárez.

Respondo a la pregunta del inicio: Sí, ya estamos listos para este 2024.