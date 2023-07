Envuelto en una sábana de harina va el guisado de nuestra preferencia, desde frijoles refritos con queso al “winnie” con salsa de tomate. Con papel encerado, aluminio o una servilleta podemos degustar un platillo que hace de nuestra gastronomía algo muy particular en comparación a otras regiones del país. Ese es el burrito, mítico y heroico platillo que salva a cualquiera a la hora del desayuno con las prisas encima.

Mucho se ha querido saber de su origen, de dónde nace este alimento. Son varias las versiones, que si fue en Juárez en épocas de la Revolución; que desde antes ya se comía; hasta que el nombre es porque la carne era de burro. Realmente no importa mucho para esta columna encontrar el “origen verdadero y genuino”, lo que es cierto es el impacto social y cultural de esos guisados envueltos de tortilla.

Lo que podemos afirmar es que los burritos ya llevan algunas décadas como parte de nuestra gastronomía. No es fácil querer hablar de un elemento tan común y sagrado a la vez. Son tantas las similitudes de este alimento con las características propias de la región. Para empezar es fácil de llevar a todos lados, a diferencia de los tacos o las tortas, realmente es muy práctico de cargar. De tal manera se muestra como un alimento nómada, es decir, que se puede transportar sin mucho problema. Eso me lleva a pensar en cómo el burrito se podía consumir en esos viajes en carreta de varios días hasta los viajes de Juárez a Chihuahua pasando por Villa Ahumada en tu automóvil.

Luego tenemos la gran cantidad de guisados con los cuales prepararlos. Desde el básico de frijoles con queso (Chihuahua por supuesto), a incluso el tan característico de winnie (salchicha para el resto del país) con salsa de tomate y frijoles. Llegar a una burrería típica de esta frontera es enfrentarse a una elección difícil, donde hay guisados que son ya especiales de tal o cual lugar. Pero no solo eso, también están las variaciones de burrito, pues no es lo mismo el de hielera, el de carrito, al que llega a medir unos cuarenta centímetros.

Y qué decir de la tortilla, evidentemente no pueden ser de esas que son comerciales, pues la tortilla de harina es todo un poema. En general hablar de la tortilla, sea de maíz o harina, es algo sagrado para este país. Pero la de harina, con sus manchas doradas y su suave textura, es la que nos hace evitar los cubiertos a la hora de consumir nuestro burrito de barbacoa. Por eso su estructura, a pesar de ser sencilla no es nada fácil de replicar, tanto así que es innegable cuando un burro no cumple con nuestras expectativas.

Más allá de todas esas cuestiones técnicas y gastronómicas, lo que me llama la atención es la dinámica social que trae esa tradición del burrito. Llegar a Ciudad Juárez es ir indudablemente a probar los burritos, y qué decir de viajar hasta nuestra comunidad vecina con igual legado burresco, Villa Ahumada. Los domingos desayunar burritos de nuestro lugar favorito se ha convertido en vieja costumbre, al ver el partido o después de misa de 8.

¿Llevas prisa en la mañana y saliste sin desayunar? Ya conocemos esa esquina donde venden el mejor burrito de verde, pero hay que llegar antes de las 10 porque se acaban. Hasta fila hay en aquellos lugares que se han ganado el corazón de su clientela. Escójale: verde, rojo, chile relleno, milanesa, aguacate, huevo, barbacoa, mole, picadillo, papadillo. Se inserta en nuestro día a día, escurriéndose en nuestra rutina donde a veces no pensamos en su impacto hasta que nos dicen que ya no hay deshebrada. Si la “Capirucha” tiene la guajolota, “Juaritos Town” tiene el burrito.

Es en la sencillez de las cosas que se encuentra su grandeza, esa es una frase que para mí resume la esencia burresca. Una tradición que lleva poco más de un siglo, mínimo, moviendo toda una ciudad. Los gringos han querido imitarlo, pero les falta esa sazón. Es un alimento nómada, flexible, diverso, sencillo, pero a la vez sofisticado. Es el burrito.