‘Es de chill’, jugando, pero en serio

Los mexicanos nos caracterizamos por hacer de la tristeza y la tragedia una burla, como dice la canción de Café Tacvba “pa’ que la realidad no se sienta tanto”. En esta ocasión la wazza le tocó al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, concretamente con el tema de la pavimentación y bacheo de las calles y avenidas.

En las redes sociales que, comúnmente utilizan los fronterizos, anda circulando un video cuyo autor, quien se autoidentifica como Abel Amador, invita a los juarenses a participar en un concurso que se llama “El Rey del Bache, 2022”. Aparentemente, concursar es sencillo, lo único que hay que hacer es compartir el video creado por Abel, y poner una foto del bache que los usuarios consideren el más “cabronsote” de Ciudad Juárez. La convocatoria del concurso concluye el 29 de noviembre del presente año y aquella persona que resulte ganadora del mismo se le otorgará un premio de cinco mil pesos.

Aunque parezca que le estoy haciendo propaganda al concurso de Abel, la verdad es que no es así. Simplemente, reconozco el ingenio que tuvo este juarense de protestarle al Gobierno municipal la falta de atención a las calles de nuestra ciudad. Como dirían algunos, es una especie de cachetada con guante blanco.

Ahora, si partimos de este concurso para aplicarlo a otros ámbitos de los fallos gubernamentales, creo que desencadenaríamos una serie de concursos muy interesantes; por ejemplo, solo por mencionar algunos: “premio a la obra pública más estúpida”, enfocada a esas obras públicas que no tiene ni pies ni cabeza o aquellas que están tan mal hechas que ni siquiera se utilizan, como serían las ciclovías, o la estructura de rápel del Parque Xtremo.

Otro concurso que se me viene a la mente es; “la promesa de campaña jamás cumplida”, en este podrían entrar las categorías de nivel municipal, estatal y federal. Algunos ejemplos podrían ser la construcción del Centro de Convenciones, la remodelación del Centro Histórico de la Ciudad, transporte público y eficiente para nuestra ciudad, y la más reciente promesa de campaña que no se ha cumplido en ningún nivel de gobierno, “meter a los expresidentes y/o exgobernadores a la cárcel”, o rifar un avión presidencial.

Otro concurso que estaría buenísimo es “premio a la dependencia gubernamental más engorrosa e incompetente”, así que los que decidan concursar pueden contarnos sus anécdotas de horror y desesperación que pasaron en las diversas dependencias de gobierno realizando tramites.

Regresando al concurso original denominado “El Rey del Bache, 2022”, no puedo asegurarles que el concurso sea verídico, ni que cuente con los permisos de Gobernación, pero sí puedo decirles que la forma en que este ciudadano está alzando la voz rompe con el clásico esquema de quejas ante las instancias correspondientes, donde al parecer las cosas no son tomadas en cuenta. Han sido muchas las ocasiones donde uno levanta el reporte correspondiente ante la entidad gubernamental y no se obtiene contestación. Es a través de los medios de comunicación, como televisión, radio y periódicos que se obtiene una mejor respuesta. Ahora incursionan las redes sociales, y este juarense se voló la barda con esta protesta.

Solo resta decirle al Gobierno municipal que se lo tome muy enserio, más no a pecho, estamos cansados de los errores que cometen, de la forma en la que ignoran a la mayoría de la ciudadanía, y, sobre todo, que lo hagan a su manera, es decir, de una manera que no funciona, pero como dicen los chavos de ahora “es de chill”.