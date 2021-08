Érase una vez una Comisión Anticorrupción…

Érase una vez, en el Congreso del Estado de Chihuahua, existió una mesa redonda llamada “Comisión Anticorrupción”. Conformada por cinco diputados de diversas extracciones políticas, tenía la misión de reclutar una cruzada que lograra combatir, prevenir, disuadir, sancionar y reducir la corrupción en el reinado de Chihuahua.

Como cinco nobles fieles a la Constitución del pueblo chihuahuense, defendieron, promovieron y trabajaron desde hace cinco años en la conformación de las instancias necesarias para conformar el Sistema Estatal Anticorrupción. Para ello, crearon la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana. Éste último, ha estado conformado por cinco representantes del pueblo quienes tienen las tareas de participar en la realización de propuestas de políticas públicas orientadas a prevenir la corrupción; hacer llegar las propuestas ciudadanas relacionadas con este tema; vigilar que las dependencias cumplan con su función, se articulen y den resultados abiertos al escrutinio público; y sobre todo, que se garantice que las condiciones que permitieron a un truhan “Duarte” hacer fechorías, jamás vuelvan a ocurrir en este reino.

Pero un día, el hechizo de la simulación cayó sobre los integrantes de la mesa redonda Anticorrupción. De repente sus integrantes olvidaron lo que debían defender, se paralizaron y dejaron de preocuparse por hacer que el Sistema Anticorrupción funcionara. Súbitamente, su pensamiento pareció nublarse y pensaron que era malo que el pueblo pudiera exponer las fallas que observaban, que propusieran cambios en la forma como se hacen las cosas en el reino, que vigilaran...

Nublado por el hechizo de la simulación, el otrora defensor del Sistema Anticorrupción, el caballero Soto (faltando a su promesa de respetar la Constitución), propone a los integrantes de la mesa redonda disminuir la poca representación del pueblo para ahorrarse la “fatiga de conformar una Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana” y confunde las cantidades de presupuesto. Ante el asombro de los asistentes, la presidenta de la mesa redonda, Ana Carmen, habla a favor de la representación del pueblo, pero los demás integrantes permanecen en silencio disimulado.

Ha pasado mucho tiempo, y la mesa redonda anticorrupción del Congreso de Chihuahua parece haber desaparecido en la neblina de las elecciones e intereses que nadie ha podido descifrar hasta el momento. El pueblo ha empezado a preocuparse, ¿será que los miembros de la mesa redonda han desaparecido u olvidaron su promesa para con el pueblo? De ser así, los pocos recursos que quedan en las arcas del reino están en riesgo de desaparecer una vez más, empeorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

La corrupción en Chihuahua, no es un cuento, es un problema real. La omisión de la Comisión Anticorrupción para cumplir en tiempo y forma con la Constitución y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua, es un mensaje de simulación que no puede dejar pasarse por alto. Desde el Comité de Participación Ciudadana, se han realizado varias reuniones y llamados de atención para que se elija al integrante que falta, pero los pretextos no faltan. ¿Qué más debe hacerse para que los diputados cumplan la ley? Ya van más de 240 días, y nada…