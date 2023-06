-Era “Panchito” pieza importante abajo y arriba

-A Monreal: Benito Juárez y el Santo Niño no se juntan

-Lidera Juárez en Presupuesto Participativo

-Hacen manita de puerco a Venzor Crabtree

El miércoles 7 de abril del 2021 hablamos en este espacio sobre el poderío del que gozaba en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y también en la Fiscalía de la zona centro del estado, el entonces mando de la Policía Ministerial, Erick Alejandro Martínez Domínguez, también llamado “Panchito”.

Aquella vez abordamos su nombre porque unos días antes, el domingo anterior, dicho policía había sufrido un atentado en la ciudad de Chihuahua. Alcanzó a librarla solo con algunos rozones de bala.

Aunque se trataba entonces de un mando mucho menor, ejercía una extraordinaria y “rara” influencia sobre su entonces jefe, el Alfa 1 de la AEI, Alberto García Ocaña; también sobre el fiscal de la zona centro, Carlos Mario Jiménez, hoy bien apoltronado como director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado (FGE), y llegaba su gran poder hasta el entonces fiscal, César Augusto Peniche. Ponía y disponía

Casi un año más tarde, en febrero del 2022, fue objeto el ministerial de otro atentado donde también salvó la vida, pero quedaron siete personas muertas, entre ellos un supuesto operador del Cártel de Sinaloa que operaba en la capital del estado. El ataque fue en un carril de carreras de caballos. Para entonces fue reportado como “dado de baja” en gobierno.

El pasado 3 de junio, este sábado, fue abandonado por la suerte. Por tercera ocasión fue baleado en la ciudad de Chihuahua, pero esta vez quedó sin vida a bordo de una pick up Lobo.

Dicho crimen tiene muchas implicaciones en la seguridad pública posiblemente de todo el estado.

Para los investigadores de la Fiscalía no queda duda que “Panchito” fue privado de la vida por un grupo delictivo con sede en esta frontera que le disputa control de la capital a una facción llamada Gente Nueva, del Cártel de Sinaloa, liderado por un “escurridizo” Salvador Humberto S. V. M. Alias “El Verín”.

Tampoco queda duda en las áreas de asuntos internos de varias corporaciones que “Panchito” jugaba un papel fundamental como “intermediador” entre dicho cártel y las policías municipal y estatal desde los mandos bajos hasta los más altos.

Era una pieza bastante importante que hará mucha falta a unos y a otros; afuera y adentro de la policía.

La masonería y el catolicismo han sido agua y aceite por los siglos de los siglos, polos opuestos, enemigos irreconciliables. Es tan inaceptable la mezcla de una biblia cristiana (católica) con una biblia masónica para sus respectivos seguidores como las figuras unidas de Benito Juárez y del Santo Niño de Atocha. Cruz, cruz, le gritan católicos a los reservados fans del Gran Arquitecto del Universo (GADU), los masones.

Aún bajo semejantes diferencias, condenadas ambas al máximo en las dos posiciones ideológicas, tenemos a un conocido personaje de la política mexicana, a un posible candidato de Morena a la Presidencia de la República, y, por lo tanto, a un eventual presidente, a Ricardo Monreal Ávila, en una foto cuando fue ascendido al máximo grado en la jerarquía masónica mundial, el grado 33; y otra imagen tomada este lunes por su equipo al desocupar su oficina en el Senado de la República cargando bajo uno de sus brazos al muy católico santo de los prisioneros, el Santo Niño de Atocha.

Esa imagen hizo que saltaran de coraje los más fervorosos masones y llegaran al extremo de llamar “jubelós” a Monreal Ávila, algo así como traidor a la “augusta orden”, aún y cuando su mano derecha sostuviera un cuadro con el prócer masón azteca, Benito Juárez.

El senador morenista anunció este lunes que el viernes próximo quedará definitivamente separado del cargo y lo primero que hará el sábado es un recorrido “religioso” por distintos templos católicos.

“Esa es una vil y vulgar hipocresía. Ofende a nuestra orden y traiciona uno de nuestros grandes principios, que es el de combatir al fanatismo”, dijo encendido de muina un masón de los más altos grados, maestro en todo el país, tras observar la foto del alegre Ricardo con su Santo Niño de Atocha.

Según el encumbrado opinador de La Columna, quizá por esa conducta ambivalente en la parte religiosa-ideológica, Monreal Ávila fue poco a poco marginado entre las corcholatas por un “hermano” de grado bastante menor, como lo es el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero comprometido y militante de lleno en esa orden a la que han pertenecido cientos de jefes de estado en todo el mundo.

Bajo tal circunstancia arrancará su campaña por la postulación a la Presidencia de la República, el también exgobernador de Zacatecas que, efectivamente, no ha terminado por embonar en el círculo más próximo de AMLO, donde ha sido superado por el otro trío de corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, e inclusive por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Con 300 proyectos seleccionados para ir a votación, de los 512 que presentaron ciudadanos y organizaciones civiles, el programa Presupuesto Participativo de Juárez refrendó el liderazgo como ciudad, tanto por la cantidad como por el procedimiento establecido.

El 25 de junio será la elección de los ganadores, para comenzar su ejecución este mismo año por parte de la Dirección de Obras Públicas y el área de Parques y Jardines, que revisaron la viabilidad técnica y financiera de cada una de las propuestas presentadas.

La Coordinación de Participación Ciudadana, a cargo de Sebastián Aguilera, cuidó el equilibrio de los proyectos para que tuvieran verdadero impacto social, pues más de 300 millones de pesos destinados al programa en general deben ser ejercidos con la eficiencia que demanda el monto y las necesidades de la ciudad.

Fue así que entre los proyectos con viabilidad quedaron incluidos domos en parques, reconstrucción de banquetas en áreas públicas, pavimentación con concreto hidráulico de vialidades, equipamiento de espacios públicos y otros que dignifican grandes zonas urbanas.

La selección realizada, pues, abona al objetivo de ciudadanización de esta importante rama del gasto público, que es la mayor en comparación con el resto de los municipios del estado que aplican el Presupuesto Participativo, dado que cada uno está obligado a comprometer un porcentaje de sus ingresos.

Pasada esta etapa, en estos días viene la competencia vecinal para promover cada uno de los proyectos en juego para, de acuerdo a la disponibilidad financiera, sean realizados por la administración municipal.

Falta ver la operación política que muestren las diversas áreas del ayuntamiento para que sea una jornada de elección tranquila, con la equidad garantizada y una mayor participación ciudadana a la que hubo en los procesos de años pasados.

Al cumplirse un año de la operación desde Juárez de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el reporte interno de la dependencia es que ya existen poco más de dos mil cámaras en funcionamiento, de las cuatro mil que habrán de integrarse a nivel local a la Plataforma Centinela.

El grado de cobertura alcanzado en la frontera y otros municipios va conforme al plan cronológico, pero todavía no es suficiente para una operación integral a manera del famoso Escudo Chihuahua que funciona en la capital del estado, con mejores resultados en materia de seguridad.

Por eso es que las quejas entre policías estatales, municipales y ministeriales, que rara vez tienen ayuda eficaz del sistema de cámaras en operativos, son de lo más constante entre las corporaciones e incluso a nivel de funcionarios, que siguen sin entender la utilidad práctica de la Centinela.

Ciertamente en Juárez es donde mayor complejidad existe para la operación y funcionamiento del sistema de seguridad al que le apuesta con todo el Gobierno del Estado, en aras de hacerle frente con eficiencia al problema de la inseguridad y la violencia.

Pero falta todavía tiempo para que pueda hablarse de una integración y operación al 100 por ciento de la plataforma, dado que no es nomás una torre, un edificio y muchas patrullas, sino la interconexión inteligente del aparato de seguridad pública en toda la ciudad, en todos los negocios; entre toda la población.

Ojalá prevalezca el buen criterio y la prudencia de Hugo Venzor padre en Hugo Venzor hijo.

Venzor Crabtree (hijo), en su calidad de presidente del Club Campestre Juárez, envió ayer a sus asociados un “comunicado oficial” que trata de responsabilizar a “un medio de comunicación” sobre la controversia que ha envuelto al retiro y luego reposición del logo Tarahumara que distingue a esa asociación.

Mañana desmenuzaremos a ciencia y paciencia el dichoso comunicado, -fue recibido ya tarde en La Columna- pero podemos adelantar que no es este espacio el que ande metiendo las narices en el Campestre, son sus propios asociados, muchos, lo que han solicitado el auxilio de este medio para evidenciar irregularidades, excesos y hasta robos cometidos por la mesa directiva que antecedió al buen Venzor hijo, quien evidentemente hoy actúa presionado con manita de puerco para que lave caras que él no ensució. O no que sepamos.