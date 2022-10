Entrega por amor al prójimo, hace la diferencia

En el primer año de trabajo al frente del Gobierno municipal hemos dado un paso decisivo para la transformación de Ciudad Juárez, pese al rezago de décadas, hoy pueden notarse con claridad los cambios en el fondo y en la forma, tanto en obra pública como social, en la cantidad de recursos obtenidos y aplicados, como en las horas de trabajo que con devoción hemos invertido. El Municipio se está transformando y debo decirlo, que en la parte social, en la parte sensible del gobierno, se debe en gran medida a la labor realizada por la presidenta del DIF municipal, mi esposa Rubí Enríquez.

Por supuesto, sería ingrato no reconocer la ardua labor de quienes están detrás de ella o de un servidor, pero en particular reconocemos su dedicación, la pasión que le imprime a cada una de las tareas que realiza al frente de esta institución, y no como mero compromiso ni tampoco –lo admito– como la esposa abnegada que busca complacer a su marido presidente municipal, en esta labor que por tradición y costumbre recae en ella.

PUBLICIDAD

En efecto, no está obligada a ocupar la presidencia del DIF Municipal, sin embargo, la ha asumido con entereza y un amor sorprendente a cada acción que realiza, por los niños y niñas, por las mujeres y familias desprotegidas, por nuestros adultos mayores. Pareciera que tiene años desempeñando ese cargo, aunque desde que la conozco Rubí realiza su propia lucha, de manera reservada y sin aspavientos, pero con mucha dedicación y gusto de ayudar sobre todo a las niñas, niños y a las mujeres.

Muchos me podrían restar objetividad por el valor sentimental que estaría otorgando a lo que hace mi esposa al frente del DIF, y no los juzgo, es evidente que estoy enamorado de ella y de todo lo que ella hace, con su gracia y talento peculiar. Pero también corren el riesgo de equivocarse porque los resultados que muestra a un año de haber asumido como presidenta de Desarrollo Integral para la Familia son contundentes, hay materia suficiente para dar detalles.

El trabajo 24/7 que ella le imprime a su función, aunado a una eficaz estrategia que permite la participación de expertos en la materia, o en su defecto, personal con mucha experiencia, es la receta que le permite hoy mostrar buenas cuentas, y así se mostraron en la pasada presentación del Primer Informe de Actividades del DIF Municipal, celebrado hace unos días.

Ahí estuvimos acompañándola en el Cibeles, apoyándola, porque hemos hecho buen equipo, lo hacíamos desde antes a nivel familiar y profesional, y lo hacemos ahora también como compañeros, como servidores públicos, entregados a una causa, la de las familias juarenses.

De entrada los números que mostró son buenos y muy elocuentes, hablan de lo que estamos haciendo juntos: el presupuesto del DIF aumentó este año de 6 a 24 millones de pesos, cuatro veces más que en años anteriores, ese es el tamaño del compromiso que tenemos para con esta área, como dijimos, la más sensible de la administración.

Para con los Adultos Mayores la tarea no ha sido cosmética, se ha atendido a más de 2 mil integrantes de los Consejos del Adulto Mayor; se realizaron 571 visitas de asistencia de gerontología y se brindaron más de 16 mil atenciones a este sector vulnerable, a lo largo y ancho del municipio.

Toda inversión que se realice en este rubro es pequeña, pero si escuchamos los testimonios de los beneficiados, entenderemos que se están cambiando vidas. Por ejemplo, con la inversión de más de 270 mil pesos en el Banco de Medicamentos que por primera vez se realiza y que trae consigo muchos beneficios a cientos de adultos mayores que pueden acceder a medicamento que no se dispone en otras áreas de atención médica, o facilita la vida a quienes no tiene ningún servicio de salud.

A través de un equipo de especialistas han realizaron mil 870 traslados a través de unidades de transporte adaptado, y se llevaron a cabo dos mil 78 acciones de terapia de lenguaje, más 392 consultas del médico fisiatra, así como 11 mil 804 acciones en el área de terapia física.

Extiendo el agradecimiento al sector empresarial por sumar esfuerzos en beneficio de nuestra ciudad, sobre todo por los más desprotegidos, por ejemplo, el apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) que se traduce en donativos que suman seis millones 906 mil pesos, que hacen posible el incremento del número de beneficiados con la entrega de aparatos funcionales que permiten mayor movilidad, así como aparatos auditivos, entre otros.

No hay recursos que alcancen, pero, sin duda podemos hacer mucho más con el apoyo de los sectores sociales, por ello felicito a Rubí y su equipo de trabajo, a Lucía Chavira, por la sinergia que han generado con dichos sectores, multiplicando la ayuda a tantas familias necesitadas.

Hay otra tarea que Rubí Enríquez se ha echado a cuestas, y me enorgullece decirlo, porque su actitud frente a los retos es extraordinaria; la de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes juarenses, porque sabe que el principal motivo de las llamadas de emergencia a seguridad pública es el maltrato familiar, y eso obliga a redoblar esfuerzos en todas las áreas que participan en la protección de los menores.

Debemos crear las condiciones para que nuestros niños y adolescentes crezcan en un ambiente de paz y armonía, y para ello es necesario ampliar la alianza con los padres de familia, con el sector educativo y otras áreas afines, su seguridad es nuestra tranquilidad.

Las acciones realizadas en esta materia son buenas, pero el reto es ir mucho más allá y con gusto apoyaremos esta iniciativa de mi esposa que la veo preocupada y ocupada por hacer la diferencia en este tema.

En la atención de las niñas, niños y adolescentes de los albergues DIF, Granja Hogar y México Mi Hogar, se han realizado más de 108 mil acciones; además se hicieron mil 195 recorridos por las principales avenidas de la ciudad con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, contactando a 922 niñas, niños y adolescentes que fueron canalizados para su atención. El equipo de psicología ha realizado cinco mil 500 terapias y el área de trabajo social ha desarrollado 1 mil 545 acciones.

Por lo anterior, el DIF municipal ha definido que el 2023 sea el Año de la Prevención de la Violencia contra Infantes y Adolescentes.

La estrategia va de la mano con el Instituto Municipal de las Mujeres y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes ya pusieron en marcha tres Centros Florece que están enfocados en prevenir y atender la violencia familiar, mismos que fueron instalados en las zonas donde se registró el mayor número de denuncias: Riveras del Bravo, en el Centro Comunitario Etapa VIII; en el gimnasio Centenario de la colonia 16 de Septiembre; y en el Centro Municipal para la Atención y Trabajo con Hombres (CEMATH), en la colonia Cerradas del Parque.

Cabe mencionar, que gran parte de la inversión aplicada a este programa asciende a más de tres millones de pesos, generados este año por la Feria Exposición Juárez 2022, en una edición inédita de la feria, ya que por primera vez no implicó un desgaste económico para las arcas municipales sino lo contrario, mediante acuerdos con el sector empresarial.

Cierro esta colaboración con una frase que mi esposa Rubí presentó el día de su primer informe al frente del DIF, me parece que la describe a ella, tal cual como es: “la empatía es ponerse en los zapatos de los demás para comprender los problemas como propios y así trabajar juntos en solucionarlos”.

Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com