Entre la simulación y el disimulo | El PAN y sus emisarios de la hipocresía

El paso del Partido Acción Nacional por la Presidencia (2000 al 2012) dejó claro a los mexicanos que la alternancia en el poder nunca ocurrió; siempre fue más de lo mismo y no hay nada peor que simular lo que no se es y disimular lo que se es.

A nadie sorprende la sofisticada hipocresía de sobra conocida del Comité Estatal del PAN y del Gobierno del Estado de Chihuahua que han privilegiado las élites políticas y económicas dejando fuera a la sociedad, pero vayamos por el principio querido lector.

Los panistas que aprobaron el FOBAPROA para convertir las deudas privadas en deuda pública, votaron en 2020 en contra de la Ley de pensiones a los adultos mayores, en contra de los apoyos a personas con discapacidad, en contra de las becas a estudiantes y en contra de la gratuidad de la atención médica. Ni un solo voto del PAN a favor, de ninguno de sus diputados.

Vicente Fox y el PAN han sido los mayores detractores de las pensiones para las personas adultas mayores, incluso el expresidente panista llegó a sugerir que los adultos mayores debían seguir laborando en lugar de recibir una pensión. “Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra”. Felipe Calderón por su parte descartó toda ayuda durante todo su mandato: “La pensión para adultos mayores no tiene viabilidad”, señaló entonces.

El 25 de marzo de 2020 se aprobó a nivel nacional la reforma constitucional al Artículo 4o que además de la ley de pensiones a personas adultas mayores incluía también, entre otros derechos, las becas para todos los niveles de educación, desde la primaria hasta universidad, así como garantizar la atención médica gratuita a toda la población. Todos los congresos estatales aprobaron esta ley para que se elevara a rango constitucional, excepto uno, el congreso del estado de Aguascalientes, controlado por la gobernadora panista María Teresa Jiménez Esquivel, quien después declaró estar preocupada por estos programas cuando se presentaron algunas dificultades para su implementación. Exactamente igual a lo que ahora el panismo está haciendo en Chihuahua.

La actual senadora del PAN Xóchitl Gálvez fue más allá que los expresidentes, proponía capacitar a las personas adultas mayores para que pudieran certificarse en algún empleo y así “ganar la comida trabajando”, como si no hubieran laborado ya todos los años de su vida para no disponer de una pensión que les diera autonomía, empoderamiento y seguridad para los gastos más indispensables en el último tramo de su existencia.

“Lo que se tiene que hacer es darle apoyos temporales, mientras se les enseña habilidades y competencias laborales”, algo así como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero para la población mayor.

Y sobre la población indígena todavía eran más preocupantes las declaraciones de la senadora: “¿Si los indígenas quieren vivir como están porque le vas a llevar educación?”. Así pensaba la discípula de Claudio X. antes de aspirar a la Presidencia, pero los tiempos electorales suelen cambiar a las personas. Ahora la senadora se disfraza de indígena y toma esta bandera para promoverse y atacar al Gobierno de la Cuarta Transformación.

Ahora defiende las becas y las pensiones del Gobierno Federal porque su abuela murió en un petate… ¡La abuela de la familia más rica del pueblo murió en un petate! Lo único que impresiona es su ilimitada capacidad para mentir.

En Chihuahua, la gobernadora ha rechazado firmar un convenio para universalizar la pensión a las personas con discapacidad, que desde el inicio de la Administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador otorga a niñas, niños, jóvenes y adultos hasta los 29 años. A la fecha, 21 entidades federativas han firmado este convenio, pero la gobernadora María Eugenia Campos Galván se ha negado a hacerlo para que esta pensión se amplíe a personas con discapacidad de 30 a 64 años.

Pero en eso no piensa el Comité Municipal del PAN en Chihuahua y su titular Sarahy Franklyn, que junto con el cuerpo de regidoras y regidores panistas y el Gobierno del Estado vienen emprendiendo osadas campañas para “defender” a los “viejitos” de este perverso gobierno que ha dado justicia social no sólo con la pensión bimensual de 4,800 pesos, ha construido la cadena de bancos más grande de México y por supuesto en el estado para ofrecer a esta parte de la población la inclusión financiera que nunca tuvieron y mucho menos esperaban que llegara. Ahora cuentan con un banco y con una tarjeta, que en miles de los casos ni siquiera habían pisado una institución bancaria y mucho menos tener una cuenta en la banca comercial.

Pero permítame querido lector que me regrese a la parte en la que dije “osadas campañas”. No porque resultara un gran peligro para los funcionarios panistas cargar dos botellas de agua en la mano para tomarse la foto, subirse al auto y publicarla 15 minutos después. No porque resultara un peligro que los adultos mayores se fueran a llevar las sillas rotuladas “Regidores” con el logo del PAN, a quienes levantaron y prácticamente corrieron para que se sentaran en otras sillas porque ya se había llegado la hora de levantar la simulación y había que llevarse las sillas cuando aún faltaban tres horas para que el banco cerrara, como ocurrió en la sucursal Cuarteles de la Ciudad de Chihuahua.

Me refería a osadas porque fueron los mismos beneficiarios de los programas, los mismos usuarios del banco quienes a punta de abucheos y consignas los pusieron a raya y les dejaron el mensaje bien claro: el pueblo es sabio y no engañan a nadie. No tuvieron otra que retirarse a 20 metros del lugar y salir cuando la cámara de un medio llegaba al lugar. Es la hipocresía la marca de la casa panista.

¿Por qué la dirigente estatal del PAN, las y los regidores panistas no exigen a la gobernadora demostrar el Gobierno Humanista que presume ser y firma el convenio para dar pensión a personas con discapacidad de 30 a 64 años? Para este apoyo se requiere la aportación del 50 por ciento del Gobierno Federal y 50 por ciento del Gobierno estatal. En los estados donde los gobernadores estuvieron de acuerdo ya se implementa este programa. ¿En qué estados aún no se implementa? En los estados gobernados por la oposición, como Chihuahua.

Se le ha intentado convencer de muchas maneras a la gobernadora, pero hace oídos sordos a esta petición, de la misma manera que se ha negado a que el Gobierno Federal implante en Chihuahua el programa IMSS-Bienestar, de atención médica gratuita para todos.

¿Recuerdan cuando las mujeres daban a luz en las banquetas de los alrededores de los hospitales? Ese es el modelo de salud que quieren que vuelva, el que funcionaba como sistema privado. Seguro Popular le llamaban.

La Pensión Universal la reciben actualmente 332,321 personas adultas mayores que habitan a lo largo y ancho del territorio estatal y ha ido en aumento cada año; en 2024 alcanzará los 6 mil pesos bimensuales con una derrama para este año de 9,570 millones de pesos.

Por el bien de todos Primero los Pobres, sin simulaciones ni disimulos.