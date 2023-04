Entre ‘corcholatas’ y encuestas patito

En menos de 14 meses, los mexicanos estaremos eligiendo a un hombre o una mujer que dirigirá el destino de nuestro país; el domingo 2 de junio de 2024 aproximadamente 95 millones de electores podremos ir a las urnas y decidir al que será el presidente número 66, sucesor de Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos días, se ha intensificado la presencia de los posibles candidatos en gira por los estados, en una estrategia de recorrer el país supuestamente para escuchar a los ciudadanos pero que buscan con ello posicionar su imagen, seguramente ha recibido en su teléfono llamadas de encuestadoras preguntando por su preferencia electoral.

La estrategia es muy clara: que las encuestas hablen y que sean los primeros lugares, tanto en el partido en el poder, Morena, como en la oposición los que abanderen las candidaturas, en un juego perverso de manipulación de sondeos de opinión.

No es secreto la manipulación de que son objeto las encuestas por múltiples factores, desde diseño inadecuado del cuestionario, una muestra no representativa, un análisis incorrecto o incompleto de las respuestas o porque no decirlo, de una interpretación errónea de los resultados en los medios de comunicación, y se utilizan simplemente como un instrumento de posicionamiento, no de estrategia.

Según las últimas encuestas realizadas por diversas empresas especializadas en opinión pública, el partido que encabeza la preferencia es Morena, con un 35% de la intención de voto; el Partido Acción Nacional (PAN) con un 25%, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 20%, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 10%.

Sería irresponsable el pensar que si los partidos de oposición de unieran, de acuerdo a estos números, arrasarían a Morena, la realidad no es así.

Los partidos, o mejor dicho las y los candidatos deberán optar por el desarrollo de sondeos de opinión tanto cuantitativos como cualitativos, para poder entender las aspiraciones y necesidades de los ciudadanos y con ello definir estrategas de posicionamiento acordes a lo que los mexicanos queremos para el próximo gobierno.

El suscribir que toda la fuerza de Morena es por la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, o por el uso de los recursos con modelos “clientelistas” con el apoyo directo a adultos mayores y jóvenes es no entender la realidad de nuestro país.

Chihuahua en el espectro electoral, del conteo de votos, poco es lo que representa a nivel nacional, pero por su comportamiento político y al ser unos de las entidades gobernadas por la oposición, sin duda será un referente importante y seremos testigos de un importante movimiento político.

Hay doce estados fundamentales para decidir la elección presidencial del 2024, que superan los tres millones de potenciales votantes, y concentran el 66.27 por ciento de todos los votos.

Morena administra siete de los 12 estados: Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Baja California; Movimiento Ciudadano, tiene las gubernaturas de Jalisco y Nuevo León, estados que alto potencial de votos; el Partido Acción Nacional con las gubernaturas de Guanajuato y Chihuahua; y al final el PRI, que todavía gobierna el Estado de México.

Las encuestas, esas que manipulan y usan a su antojo los partidos, manejan un panorama muy oscuro, y la oposición se antoja difícil pueda superar al partido Morena, quien se apuntala con los programas sociales que han sido su principal forma de llegar al electorado.

En los últimos días, seguidores de la gobernadora Maru Campos, de nuevo han intentado posicionarla como un prospecto para el 2024, aun cuando la propia gobernadora ha manejado que no le interesa.

Para la oposición es necesario hacer acciones más contundentes, y no esperar que pase el próximo mes de junio cuando se definan las elecciones de Coahuila y el Estado de México.

Mientras que Morena, o mejor dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador ha definido sólo tres personas para sucederlo; Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, en la oposición al no definir como le entrarán, sigue habiendo muchos aspirantes que diluyen las posibilidades.

Siguen al menos 20 aspirantes, pero la fuerza de cualquiera de ellos dependerá de que se pueda conformar un bloque opositor sin fisuras, y ahí es el gran problema de quien pudiera ser.

Por el PAN, buscan la nominación la diputada federal Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón; la senadora sonorense María Lilly del Carmen Téllez; los diputados federales Santiago Creel y Gabriel Cuadri; el excandidato presidencial, en 2018, Ricardo Anaya; y los gobernadores de Chihuahua y Yucatán, María Eugenia Campos y Mauricio Vila.

Así es que si se piensa que 14 meses es mucho tiempo, no se ha entendido que el futuro de México está contra reloj.