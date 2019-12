Entre Carlos y Raúl…

Todo aquel que disfrute la música norteña como yo lo hago, seguramente habrá escuchado la canción de ‘El Circo’, de los Tigres del Norte. Esta canción narra la historia de dos hermanos, Carlos y Raúl, dueños de un “circo”, que, una vez que obtienen el poder, comienzan a destruir toda la competencia de otros “circos” que había en el país. La canción se referiría a un presunto acuerdo entre el gobierno de Salinas y el Cártel de Sinaloa, mediante el cual el Gobierno atacaba a toda organización criminal que no fuera la de Sinaloa, para dejar a estos el negocio del trasiego de estupefacientes.

Quizá yo era muy chico, pero no recuerdo un señalamiento contundente realizado a Carlos Salinas o a Raúl, su hermano, por un “acuerdo” de esta naturaleza. Tal vez México no era tan abierto en la discusión de estos temas, o quizá se trataba de “política-ficción” como el propio Salinas denominaría esta clase de rumores.

Doce años después que Salinas deja el poder, asume la Presidencia Felipe Calderón. Al llegar, declaró la “guerra” contra el narcotráfico, aunque después se desdijo, y sostuvo que no se trataba de una “guerra” sino de una lucha. Asumimos que rectificó con el fin de no ser llevado ante tribunales internacionales por estas razones. Los resultados de dicha lucha fueron catastróficos, en virtud que aparentemente la misma fue emprendida sin una estrategia adecuada. Al día de hoy, los muertos se cuentan por cientos de miles, y la impunidad sigue dominando el territorio nacional.

Durante la instrumentación de esta lucha, surgieron diversos rumores en el sentido de que el Gobierno combatía con contundencia a todos los cárteles de la droga, excepto a uno de ellos, el de Sinaloa. Esto se daría por supuestos acuerdos sostenidos entre el Gobierno y dicha organización criminal. Sin tener certeza alguna sobre ello, lo cierto es que Joaquín Guzmán Loera no fue detenido durante ese sexenio.

Esta guerra, la emprendida por Calderón, trajo consigo la peor época en cuanto a inseguridad ha vivido nuestra frontera. Todos podemos recordar cómo durante 2007 y hasta principios de 2012, Juárez era prácticamente una zona de guerra, con colgados de los puentes, ejecutados a todas horas, e incluso un carro bomba en el Centro de la ciudad. Tuvimos un respiro durante unos años, y ahora parece que la violencia sigue recrudeciéndose. Durante ese tiempo el responsable de la seguridad en México era precisamente el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Los rumores sobre el presunto acuerdo entre García Luna y el Cártel de Sinaloa se acentuaron más cuando terminó el gobierno de Calderón, una vez que “El Chapo” fue detenido (la primera vez en ese sexenio) en Mazatlán. Calderón fue un gobernante testarudo quien se negó a siquiera sospechar de la persona a quien había encomendado la tarea de cuidar a los mexicanos.

García Luna fue detenido la semana pasada en Estados Unidos bajo acusaciones estar coludido con el Cártel de Sinaloa. Si bien no ha sido juzgado ni condenado, esto vendría a confirmar los rumores que por años circularon en México, y que aparentemente solamente Calderón se negaba a creer.

De probarse la responsabilidad de García Luna, estaríamos confirmando la cruda la realidad que los gobernantes se niegan a reconocer: que la fuerza corruptora del narco ha llegado al más alto nivel.

Su detención viene también a dar una bocanada de oxígeno al Gobierno, que no encuentra una salida en el tema de la inseguridad. Con esto pueden seguir culpando a Calderón de la ineptitud de Alfonso Durazo, y del Gobierno entero. A pesar de ello debe quedar claro que el Gobierno sigue siendo ineficiente en esta tarea; en cuanto fue anunciada la detención en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera dieron inicio a sus procesos contra García Luna. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no iniciaron antes? Es de risa que la FGR sostenga que solicitará la extradición de García Luna a México, cuando aquí tiene miles de criminales por detener y no lo hace, y cuando lo hace los suelta (como el caso de Ovidio, precisamente de la organización criminal de la que hablamos).

Por la detención de García Luna podemos concluir que Los Tigres del Norte se adelantaron a su tiempo al narrar una historia que tendría lugar años después. Quizá el verdadero acuerdo se dio no entre los protagonistas de la canción, sino entre Guzmán Loera y García Luna.