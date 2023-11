Entre ambigüedades y contradicciones, ¿a qué molino va el agua?

Pensando en las oportunidades que está abriendo la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el Centro de Población, ahora abierto al proceso de consulta pública, en la pasada entrega externé la inquietud sobre la desproporcionada reserva de suelo que propone para crecimiento y propuse tres preguntas: ¿cuál será la intención o cuál economía o negocio se quiere apoyar al permitir tanta reserva hacia el suroriente? ¿Será que realmente se quiere llegar a la consolidación? ¿cuáles puertas y para quién pretende dejar abiertas?

Más existe un cuarto cuestionamiento: ¿será que la puerta para abrir el crecimiento hacia el suroriente ya se abrió de manera sigilosa y ahora se requiere formalizar los proyectos, compromisos y autorizaciones dadas?

Y es que en el texto continuamente se pueden detectar ambigüedades y hasta contradicciones: ya apuntamos que lo primero que dice a la letra es que se espera alcanzar un Juárez Consolidado y Sostenible al año 2040; cuestión que es imposible lograr con tales criterios de definición, administración y control de las reservas de suelo pues tímidamente coloca cinco determinantes para el desarrollo: 1. Dotación de infraestructura hidráulica y pluvial; 2. En las áreas de reserva no se permitirán permisos aislados de construcción; 3. Su desarrollo estará sujeto a la elaboración de proyectos integrales enmarcados en un plan parcial de desarrollo urbano; 4. El desarrollo se permite siempre y cuando no se trata de áreas con algún tipo de riesgo para la urbanización y 5. Que las cargas públicas de infraestructura y servicio, sean factible y de viabilidad a largo plazo.

En el corto espacio del que dispongo pretendo comentar, porque solo para eso alcanza, comentar, un par de ellos: el primero versa sobre la dotación de infraestructura hidráulica y pluvial, lo primero que debemos apuntar es que ya, desde ahora, sabemos que estamos en medio de una crisis ya extrema pues solotenemos reservas de agua hasta el 2030. Ante las proyecciones de crecimiento territorial y poblacional por la llegada de nuevas industrias, en el futuro ¿cómo se garantizará la dotación de agua potable a los juarenses que ya vivimos aquí si desde ahora en ciertas zonas se recorta el horario de distribución y la calidad del líquido deja mucho que desear?

Lo lógico es que se requieran inversiones, pero ¿quién las pagará? No deja claro que tales inversiones correrán por parte de las industrias que lleguen, lo cual nos descargaría un poco la inquietud. Es más, tal ambigüedad deja ver que lo que ha sucedido históricamente se repetirá: los recursos los pondrá la ciudad, o sea nosotros se prioriza a quienes aún no están aquí sobre los que padecemos de falta de esa infraestructura. ¡Increíble! Lo cierto es que las empresas a las que se pone alfombra roja no solo deberían cubrir las inversiones requeridas sino aún más, sus aportaciones deberían ser tales que ayuden a disminuir el déficit de infraestructura y equipamiento actual Ese es el rol del gobierno: velar por los grupos vulnerables. Será por eso por lo que los desarrolladores de vivienda salieron con un dejo de molestia de la primera audiencia de consulta del plan, pues mientras se privilegia a los propietarios del suelo donde se construirán las industrias que vendrán, a ellos se les pide construir la infraestructura necesaria para sus conjuntos residenciales. Existe un máxima: si se habrán de obtener utilidades por el uso de la infraestructura pública, es decir, que se paga con recursos de usted y míos, justo es que se pague a la ciudad por ello.

Por otra parte también se habla de dotar de infraestructura pluvial: ¿Qué no hace unas semanas se pidió cambiar el uso de suelo de un predio con uso de captación pluvial, para alojar ahí una maquila? Contradicciones que ponen en entredicho la cabalidad del plan en revisión.

¿Dije que por la limitante del espacio solo abordaría un par de determinantes para el desarrollo? Pues es tanto lo que se tiene por decir que solo me alcanzó para uno, y eso, a medias.Quedará pendiente platicar sobre vivienda digna, derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, participación democrática y transparencia, de protección y progresividad del espacio público, seguridad urbana y riesgos, movilidad…

Por lo pronto y para no variar persiste la pregunta ¿qué idea se tiene sobre la consolidación? Las ambigüedades dan lugar a lecturas a conveniencia, a vacíos y contradicciones. Para evitarlas es importante dejar claro que expansión no es igual a desarrollo, y al parecer, su idea de consolidación no está alineada al desarrollo, sino a la simple expansión del territorio en beneficio a unos pocos.