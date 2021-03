-Entran en PÁNico por culpa de la troncal

-Video: El peligro de votar cruzado

-La Canaco en tiempos electorales

-Ahora en RSP, víctima de la traición panista

El batallón de panistas que se alista ya sea para buscar su reelección en distintos espacios de poder o para alcanzar nuevos lugares de los remunerados con tarjeta gold, ha entrado en fase de pánico por culpa de la odiosa ruta troncal.

Ayer sin mucho temor al Dios de las alturas, menos a los dioses normadores electorales, abrieron todos cancha en el auditorio A de las oficinas del Gobierno del Estado en Pueblito Mexicano y sostuvieron una encerrona en mero horario hábil, de las nueve de la mañana a casi al mediodía.

La presidenta del PAN en el estado y candidata a diputada, Rocío Reza, le llamó “reunión de liderazgos para tener la información de primera mano” sobre “la inversión histórica que se está realizando para Ciudad Juárez con más de 6 mil millones de pesos”.

A su diestra apareció el presidente del PAN municipal, Jobb Quintín, quien fue ignorado olímpicamente por funcionarios estatales que escucharon su justificación sobre la crítica lanzada en redes a la troncal.

Los liderazgos ahí concentrados no fueron otros que los candidatos a regidores, a diputados locales, a diputados federales; y por supuesto, a la Presidencia Municipal. (Tenemos en versión digital de La Columna bastantes fotos). Estuvo al frente de las explicaciones el director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Sergio Madero.

Asistieron superMocken, Daniela Álvarez, “Rulo” García, Víctor Talamantes, Ulises Pacheco, Carlos Ortiz, Sandra Simental, Enrique “Quique” Torres, Amparo Beltrán, quien promovió el encuentro, Flor Carina Cuevas, y muchos otros más.

Rocío puso en sus redes que la reunión fue para hablar de la “histórica” inversión, pero fue esa una fracción de la verdad; la realidad es que todos los candidatos están harto preocupados porque la furia popular los puede alcanzar durante las campañas y la jornada electoral si no concluye antes el estado el desbarajuste vial de las troncales.

Más claridad que la de Víctor Talamantes no pudo haber, enojado por las mismas razones que todo Juárez está molesto, la falta de información y de previsión desde antes de arrancar los proyectos.

Hoy el daño está hecho. Las explicaciones son más que tardías porque se trata de justificaciones verbales mientras en la calles la realidad mata nervios y la ciudadanía espera la venganza en las urnas.

Los candidatos tendrán que preparar algo más que aplaudir la pseudoinversión para salir airosos de la peligrosa trampa.

***

Muy pocos percibieron el jueves la presencia del delegado estatal de Morena, José Ramón Enríquez Herrera, durante el registro de su candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Tarde pero sí alcanzó a llegar el también senador por Durango. Tenemos el video correspondiente en La Columna digital.

La ausencia inicial de inmediato levantó un sinfín de murmuraciones sobre Cruz y su falta de salud con algunos de los grupos internos más poderosos en el partido de la Cuarta Transformación.

No aparecía Enríquez ni tampoco el jefe político de Morena en la entidad, su candidato a gobernador, Juan Carlos Loera de la Rosa. El primero llegó en las condiciones descritas pero el segundo, dicho en términos clásico, brilló por su ausencia.

Estuvo en primera fila y bien plantado el independiente alcalde con licencia, Armando Cabada, pero de Loera ni sus luces. Curioso porque Cruz sí fue invitado al registro de Juan Carlos.

Hay pelea de nuevo, discreta, bajo la mesa, pero hay bronca entre Loera y Pérez Cuéllar. Parecía que el pleito ganado del primero al segundo por la candidatura a gobernador había quedado atrás, pero ahora vemos que no es así. La intensidad de aquella etapa no es la misma pero no deja de ser sombra amenazante entre ambos.

Algún diplomático (a) con suficiente autoridad deberá intervenir para evitar que escale el conflicto. Posiblemente se originó con la integración de la plantilla de regidores y se está dando también por la designación de candidatos a diputados locales y federales.

Morena arde en esos niveles y en todo el estado, casi por todas partes con los mismos protagonistas atrás de distintas corrientes. Pérez Cuéllar y Juan Carlos.

Debe haber intervención diplomática no tanto para fortalecer las campañas institucionales y entre los equipos de cada cual. Esas seguirán su curso normal y sin necesidad de bules para nadar porque el candidato a gobernador goza de equipo suficiente para cubrir todo el estado, también el abanderado por la alcaldía.

El grave problema anunciado por las vísperas es que entre los equipos vengan luego las traiciones y se haga presente un invitado mortal para cualquiera o para los dos proyectos, el voto cruzado.

La eventual campaña loerista contra Cruz sería fatal y viceversa. O en el mejor de los casos gana uno y pierde el otro. ¿Gubernatura o alcaldía? Un dilema amenazante.

Maru y González Mocken se frotan las manos. Preparan el cuchillo para hundirlo en esa prometedora mantequilla.

***

Siempre son interesantes los cambios en los órganos directivos de gremios de comerciantes y empresariales. Representan a cantidades considerables de gente si bien emprendedora en el orden económico, también de notable influencia social y hasta político-electoral.

En breve dejará la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) el hotelero Rogelio González Alcocer. Será tomada, hasta donde sabemos, por su tocayo y también hotelero, Rogelio Ramos.

González no se retira así nomás, va de jefe entre los miembros de la nueva mesa directiva que estará a cargo de la Concanaco; esto es, la cabeza de Canaco a nivel nacional.

El cambio a nivel local se da en momentos que el Gobierno estatal busca a las cámaras empresariales para que dejen de cuestionar el desorden vial provocado por las obras de la desordenada ruta troncal.

Rogelio Ramos ha sido aliado particularmente de Javier Corral, pero el gobernador anda molesto con él porque ha sostenido encuentros con su enemiga la candidata a la gubernatura, Maru Campos.

Pero es todo lo que hay en Canaco; son pocos los valientes que aceptan entrar en la competencia justo porque ya está encima la campaña electoral constitucional y no desean verse cargados para uno u otro lado. Dice el otro dicho, primero el negocio.

***

En el registro de la candidata a la gubernatura de Redes Sociales Progresistas, Maru Baeza, dio la sorpresa la juarense Victoria Caraveo Vallina, dándole su respaldo a la capitalina.

Baeza fue candidata del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2016 y ahora reapareció fichada por el partido que controla tras bambalinas la maestra Elba Esther Gordillo, exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

RSP logró convencer a su ahora abanderada después de muchos intentos fallidos, pues había sido primera opción a postular desde hace más de seis meses, pero se había negado cuando supo que el partido de nueva creación buscaba un perfil panista o priista para encabezarlo.

Finalmente quedó registrada la tarde del pasado jueves en el Instituto Estatal Electoral, donde, como se dijo, la sorpresa fue que llegara de apoyo Caraveo Vallina, quien irá por RSP como candidata a síndica por Ciudad Juárez.

Victoria Caraveo, por otra parte, llegó al partido a petición de activistas y académicos que buscaban opciones de participación política fuera del PRI, PAN y Morena.

En especial, Caraveo llegó con el resentimiento de haber sido traicionada cuando la postuló el PAN en el año 2016 como candidata a la alcaldía juarense, proceso electoral en el que ni Javier Corral, entonces candidato a gobernador, votó por ella.

En aquella ocasión Corral sacó más de 130 votos en Juárez y Caraveo apenas 62 mil sufragios, en una traición por demás evidente del panismo, que nunca la adoptó como su abanderada.