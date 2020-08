ENPA, EMMA y vinculación

Con la asistencia de representantes de los tres niveles de gobierno y en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones (ENPA) del Gobierno federal, se realizó este sábado 8 de agosto la inauguración del Centro de Educación a Menores con Maduración Asistida (EMMA), en el Centro Deportivo Siglo XXI, ubicado al sur de la ciudad y contiguo al Hospital Civil Libertad, al mismo tiempo que se presentó el Club por la Paz Siglo XXI, el que se suma a la Red que se promueve en el país a través de la campaña Juntos por la Paz, concebida por las autoridades federales como una convocatoria social, que pretende “recuperar la sensibilidad de nuestra sociedad para escucharnos, comprendernos y cuidarnos, todos unidos, en búsqueda de una transformación común”.

De lo expuesto, se destaca que las actividades a realizar en el Centro darán continuidad y ampliarán las que EMMA efectúa en diversas partes de la ciudad. De hecho, se presentó un video que documenta el impacto logrado en uno de sus beneficiarios y su familia. Además, en el acto inaugural se escuchó también el testimonio de una estudiante de licenciatura que participa y es favorecida por la labor que EMMA desarrolla en Anapra.

El alcalde juarense realizó una intervención en la que reconoció la importancia de las condiciones estructurales que favorecen la desigualdad. Para afrontar la que viven quienes son y serán atendidos con EMMA, anunció una aportación económica de 1.4 millones de pesos.

En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido el sábado 7 de diciembre de 2019, en el Parque Revolución de la colonia Altavista, donde dependencias federales, estatales y locales, así como de organismos civiles, participaron en la presentación formal de la ENPA, se pudo observar una mayor coordinación y una perspectiva compartida, cercana a la propuesta en la estrategia federal, que privilegia las acciones de prevención, a fin de evitar que menores y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad sean sujetos de las adicciones, la falta de acceso a la educación y a la salud y así que vean frustradas sus oportunidades para alcanzar el bienestar.

En un contexto tan complejo como el que se vive en el país y en esta ciudad en lo particular, es de celebrar que se tomen decisiones y se destinen recursos con el propósito de evitar, entre otros objetivos, que hombres y mujeres adolescentes formen parte del creciente número de personas que consumen drogas y son afectadas en su salud, en sus relaciones personales, familiares, sociales y laborales por ello.

Y si bien, se puede pensar que la adicción a las drogas implica predominantemente problemáticas que tienen origen en el desarrollo personal, no pueden disociarse los elementos de carácter familiar, social, político y económico que están presentes en el mundo de las drogas, sean éstas legales o ilegales.

Así, mientras se desarrollaba el evento al que se hace referencia, en las tiendas de conveniencia se realizaba una promoción de venta de cerveza que atrajo numerosos consumidores, que salían de los establecimientos con una gran cantidad de frascos y latas que depositaban en cajuelas y asientos traseros de sus vehículos. En efecto, las personas son responsables de su consumo, el problema reside en responder a la pregunta ¿qué tan responsables se es?

No se olvide, por ejemplo, que en muchas ocasiones los perjuicios causados por incidentes viales no son reparados por quienes los generan. Que la atención que deben recibir quienes sufren afectaciones derivadas del consumo de metanfetaminas o cocaína, en otro ejemplo, representan altos costos emocionales y económicos para sus familias, cuando no son atendidos por las organizaciones sociales o el sector público, en este caso con recursos de todas y todos.

De ahí la importancia de reflexionar sobre dos de los conceptos que integran las siglas EMMA. Estos son maduración asistida. Si se considera que la etapa de la adolescencia se asocia al proceso de crecimiento, que etimológicamente el adjetivo maduro hace referencia a aquello que ha alcanzado el desarrollo esperado y asistir, en una de sus acepciones, implica estar presente para sumarse a una persona, acción o tarea, entonces se puede entender el vínculo que se establece entre EMMA y la ENPA: “Esta Estrategia pone a las personas en el centro porque creemos que el bienestar integral es una poderosa herramienta que disminuye el riesgo de desarrollar una adicción”.