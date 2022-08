-Enojo militar por abuso en tienda

-Hoyos rompe llantas y suspensiones

PUBLICIDAD

-No les alcanzó el berrinche a los morenos

-Apretón a la nómina ordenado por Hacienda

Fuerte enojo provocó en los mandos del Ejército y de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez observar un video en el que dos de sus elementos ingresan a una de las grandes tiendas de conveniencia de esta frontera y maltratan a un par de muchachos.

A uno de ellos lo obligó un militar a abrir las piernas, agachar por la fuerza la cabeza un par de ocasiones y lo bolseó. No reparó el servidor público en protocolo alguno legal ni derechohumanista ni nada.

Tras observar las imágenes quedó la evidencia que para el militar, o el par de militares, no fue su “primera detención”; por la forma de hacerlo más bien quedó claro que lo han hecho varias o muchas ocasiones.

El enojo de los mandos castrenses al observar los videos es porque no se cansan de repetir y dar instrucciones a la infantería para que en todo momento respeten la ley y cuiden la imagen de la institución militar.

Aun con ello, y con las sanciones que suelen ser severas, algunos se hacen loquitos como esos que ingresaron a la tienda y en el interior de la misma llevaron a cabo una detención –aunque sea por poco tiempo- de manera ilegal y por completo abusiva tanto para el muchacho detenido como para los propietarios del comercio.

Es por ese tipo de situaciones la permanente controversia de los militares llevando a cabo labores de policía civil. No conocen la o por lo redondo en esa materia no reciben capacitación idónea más allá de las indicaciones cotidianas de sus superiores.

¿Qué andaba buscando el militar en los bolsillos y cartera del muchacho detenido? No es necesario echar a andar la imaginación para obtener la respuesta.

Los miembros del Ejército poco a poco han ido disminuyendo las quejas en ese sentido, pero es natural que en la Guardia crezcan porque la institución apenas está tomando forma con infantería muy pobre de conocimientos generales sacada de las fuerzas básicas militares.

Los altos mandos están conscientes de ello y aprietan con cursos, capacitaciones y sanciones muy duras, pero la vida en la calle es muy distinta a los cuarteles y todo un reto sincronizarla con el objetivo último de su deber, asegurar la tranquilidad entre la población, no agredirla.

***

Uno, dos, tres... cinco, 10. Muchísimos son los vehículos averiados que pueden ser observador en la carretera Chihuahua-Juárez, en particular en el tramo de Sacramento a Ojo Laguna, o del kilómetro 30 al 100.

Son más de 70 kilómetros no de peligrosos baches, sino de abiertos hoyancos, que dejan a los vehículos con llantas destrozadas, rines chuecos, sin copas a los que todavía usan, con suspensiones maltrechas o de plano pulverizadas.

Es lógicamente inexplicable, aunque puede formar parte de un cronograma de mantenimiento, que justo donde termina lo peor de esos primeros 150 kilómetros de carretera, a un par de kilómetros de Sueco, tenga el gobierno trabajando moderna maquinaria para resanar un pavimento que si bien lo requería para nada se comparaba con los cráteres antes de llegar ahí.

Podrán echar las autoridades la culpa a las benditas lluvias; lluvias no, a los intensos e intermitentes aguaceros que por fortuna caen sobre el estado y afectan a carreteras y caminos pero los encargados de obras públicas saben perfectamente que, en mayor o menor cantidad, esta es la temporada de “aguas” y desde antes deben trabajar en el mantenimiento carretero.

No lo han hecho, esa carretera Chihuahua a Juárez, y viceversa, sufre un déficit de años sino es que décadas, de pésima calidad. Con los ingresos por las casetas de peaje hay dinero y hasta sobra muchísimo dinero para construir incluso una doble autopista de primerísimo mundo pero resulta que esos ingresos van a una monumental deuda de la que no queda no lo básico para tapar los baches.

Increíble pero así es. Y eso que hablamos solo de los daños materiales en los vehículos. Son también muchísimas las muertes por accidentes en los que también tienen qué ver los cráteres.

***

La unidad morenista con la que toda la bancada le dio la espalda a su compañera Adriana Terrazas sigue siendo de dientes para afuera, por eso el berrinche por la Presidencia del Congreso del Estado no alcanzó para que el pleito escalara de nivel e hiciera recular a la diputada beneficiaria del cargo.

Ni el superdelegado federal Juan Carlos Loera ni el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada, menos los enlaces “primorosos” (mezcla de priistas y morenistas) del primero que llevaron a reclutar a Terrazas en Morena, pudieron hacerla que renunciara a ser propuesta como la conductora de la nueva Mesa Directiva.

A la legisladora con origen en el tricolor trataron de doblegarla con ofrecimientos hechos por las buenas, pero también con amenazas directas de su posible expulsión. Algo así como plata o plomo -guardadas las proporciones-, al estilo de la delincuencia organizada.

La legisladora no se cuece al primer hervor. De algo le ha servido haber sido regidora, funcionaria de todos los niveles de gobierno, diputada local, federal y senadora antes de integrarse a la 4T.

Por eso, a la hora en que consultó donde tenía consultar, cuando habló con la gente de Morena fuera del círculo del loerismo radical que pretendía desbancarla para imponer a “Benjamón” Carrera como presidente, le dieron a ella el poder de decisión.

Los votos, como ya se había asentado, no eran un problema aun descontando a los 10 morenistas que decidieron no acudir a la sesión realizada ayer en la torre legislativa para designar a la nueva directiva. Tampoco era problema llenar los espacios guindas dejados por Rosana Díaz y Magdalena Rentería.

Con eso, ganaron la apuesta Terrazas Porras y los coordinadores del PAN y del PRI, Mario Vázquez Robles y Noel Chávez; perdió el loerismo fielmente representado por Estrada, quien en el colmo del berrinche puso a sus asesores a trabajar una impugnación a la integración de la Mesa Directiva, recurso que habrá de terminar en algún bote de basura.

***

Una vez pasado el informe de la gobernadora Maru Campos, que habrá de ser presentado en septiembre, vendrá a toda marcha el cierre del año en materia de inversiones, contrataciones, gastos y ejercicio del presupuesto, lo que deberá hacerse con suma disciplina.

Por ello, el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo Robles, mandó a todas las dependencias estatales los lineamientos para el cierre presupuestal 2022, donde quedan establecidos los pasos técnicos a seguir para terminar el año a tambor batiente.

Seguramente los lineamientos específicos serán la base de una mejor planeación presupuestal para el año 2023, por algo las prisas en cerrar ahora cuando apenas ha brincado la mitad del año actual.

Entre otras disposiciones, las reglas firmadas por Granillo establecen que no podrán realizarse más contrataciones de personal a partir del 14 de octubre, lo que hace previsible un ajuste a la nómina posterior al primer informe de la administración.

La nómina y su expansión es el eterno problema de las finanzas estatales, de ahí la necesidad del apretón ordenado por el responsable de las finanzas estatales.

Pero también las obras, proyectos de inversión, sus licitaciones o procesos de adquisición, serán limitados entre septiembre y octubre, para que luego los secretarios no vayan a querer gastarse recursos subejercidos allá por los últimos días del año.

Si se retrasan o no alcanzan a cerrar trabajos en los límites marcados, deberán regresar el dinero a la tesorería estatal y pelearle para ver si pueden lograr que les presupuesten para el año próximo.

Los que anden con dramas en el gasto o buscando culpables en Hacienda de alguna mala gestión, habrán perdido sus pretextos con las reglas. Igual ni llegan a las fechas marcadas, tal vez ni al informe.