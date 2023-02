-Engaña “El Diablo” con su cargo público

Solos, por su cuenta como simples mortales, David “El Diablo” Medina, jefe de Asuntos Religiosos de Juárez y su asistente, Carlos Rivera, no juntan ni 10 chícharos para una reunión partidista, pero con los cargos públicos que tienen hacen maravillas.

En las fotos que mostramos en versión digital de La Columna aparecen funcionarios municipales de la dependencia de Medina, así como el pastor Javier Heredia. Todos muy creyentes de la resurrección en el marco de la cuaresma que está por comenzar.

Pero no andan en actividades de la oficina de Asuntos Religiosos, como podría suponerse, sino en la realización de asambleas para volver a la vida al extinto Partido Encuentro Social (o Solidario, el nombre es lo de menos), negocito familiar que les sirvió hace unos años.

El confesional PES mantuvo a la familia de Medina desde su creación y fracasada operación electoral. Eso no fue obstáculo para sacarle provechito económico a las desgastadas siglas, con aval de su dueña, suegra del ahora funcionario municipal, Martha Vega, exregidora de la capital del estado.

Ahí entre regidurías, suplencias, asesorías en la “fuerza aérea” del Congreso del Estado y otras posiciones que ahora alcanzan la nómina municipal, creció el partido y se multiplicaron los beneficios, limitados, desde luego, a la camarilla de Vega, Medina y demás familiares.

El mismo grupito se ha dado a la tarea, y se supone que, por la libre, de realizar asambleas distritales para recuperar el negocio-partido, pues debe cubrir cuando menos 15 de los 22 distritos electorales, según las normas que supervisa el Instituto Estatal Electoral para la creación de partidos.

El asunto es que para lograr esas 15 asambleas requieren un mínimo de 300 personas como requisito ineludible, que por su cuenta y sin apoyos, los pastores funcionarios no reúnen ni aunque inviten la comida.

Así que, para poder reunir la cantidad de gente necesaria, está “El Diablo” aprovechando su puesto como encargado de Asuntos Religiosos, donde también llegan apoyos de la estructura de Desarrollo Social y de Centros Comunitarios, instancias que parecen dispuestas a ese objetivo.

A ver si en una de esas no lo cachan en la movida porque bien podría haber usado las iglesias para operar las asambleas, haciendo comités, buscando liderazgos en la enorme cantidad de colonias que hay en esta ciudad fronteriza, pero no, a la gente del PES no se le da el trabajo de campo ni gastar las suelas.

***

Mañana por la tarde, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la magistrada presidenta, Myriam Hernández, habrá de presentar su informe de labores correspondiente al año 2022, un período agitado para el Poder Judicial por quienes disfrutan de los conflictos.

La numeralia del informe abundará sobre la intensa actividad administrativa y la rutinaria actividad jurisdiccional, con pocas novedades más allá de la absorción y mejora sobre la marcha de la justicia en materia laboral, que hasta casi a fines del año pasado era competencia del Ejecutivo.

La agitación política que vivió el tribunal, producto de múltiples litigios, amparos y pleitos de sus integrantes, desde el Consejo de la Judicatura hasta el puesto más humilde en los juzgados, quedó casi zanjada de forma previa al informe de la magistrada presidenta.

Por ello, dentro de los tribunales estatales hablan de que hay una especie de tregua entre los protagonistas de los escándalos de estos meses, ninguno relacionado con la presidenta pero sí tan ruidosos que le pegan a toda la estructura de la justicia estatal.

Tal vez pasado el informe, por lo tanto, se reanuden las hostilidades, dado que medio centenar de procesos jurídicos y administrativos internos o federales, mantienen a la justicia ocupada en ellos.

***

La Comisión Permanente de Acción Nacional alista su próxima sesión para el sábado 25 de febrero en la sede estatal de la capital. Los panistas van a abordar, entre otras cosas, uno de los más de 100 análisis y diagnósticos que se han hecho de la propuesta de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador.

El citatorio a reunión, signado por Gabriel “Gabo” Díaz y la secretaria general del partido, Margarita Alvídrez, enlista en los temas a tratar la presentación de la propuesta federal, preparada por el secretario de Asuntos Legislativos del Congreso del Estado, Everardo Rojas Soriano.

El rollo sobre la reforma planteada por Morena está más que dicho y revolcado, así que hasta con flojera lo han leído los convocados a la sesión sabatina, que si no queda bien amarrada tal vez hasta le falte quórum.

Nadie, al menos en el PAN, tiene dudas sobre la lesiva reforma morenista que, con la bandera de ahorrar y abaratar las elecciones, busca dejar en desventaja a los partidos opositores. Todos los argumentos azules giran en torno a lo mismo, así que de nada sirve exponerlos cada tercer día porque en vez de análisis se vuelven diálogos de sordos.

Lo que viene con algo de atractivo a la Permanente del albiazul es el estreno del todavía nuevo coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, relevo de Mario Vázquez Robles, hoy secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.

El legislador va a presentar la agenda legislativa para el siguiente periodo de sesiones, que no va a ser desperdiciado por la mayoría panista para sacar las prioridades de la administración estatal.

***

Bajita la mano, las cárceles de la entidad, 11 en total, demandan unos 200 celadores más para poder tener una cobertura completa de seguridad, según un diagnóstico inicial de la gestión del encargado de los Ceresos, general Ricardo Fernández Acosta.

Tampoco es que los reos estén presos porque quieran. Es decir, la vigilancia está en un nivel mínimo, pero todavía dentro del rango de lo aceptable.

Sin embargo, la inversión que demandan las cárceles, ahora bajo la administración de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, es de varios cientos de millones de pesos, que deberán presupuestarse entre éste y los años que vienen, porque incrementar la plantilla laboral requiere visión de largo plazo.

El reclutamiento de más elementos para la seguridad de los penales está prácticamente en marcha y habrá de acelerarse en vista del diagnóstico real de los mismos, evidenciado con la fuga de reos que marcó a Juárez las primeras horas del año.

El fondeo de la contratación, sueldos y prestaciones está previsto en el plan estratégico de seguridad del sexenio actual, pero lo que no estaba contemplado era poner en marcha el viejo y abandonado Cefereso con la prisa que ahora demanda. Aquí se habla de 500 o 600 millones para habilitarlo.

Así, el tiempo que se lleve la reestructuración carcelaria, con más custodios y mejores instalaciones, parece que no quedará de otra que mover de estado en estado reos de los que ponen en riesgo la seguridad penitenciaria. Ahora sí se están realizando trámites y gestiones a tiempo para, cuando menos, no tener a reventar las cárceles estatales y con ello minimizar los riesgos de incidencias graves.

***