Se dice de enero y febrero, que son “desviejadero”, pero este adagio solamente haría alusión a las defunciones que ocurren a los adultos mayores, por una vulnerabilidad biológica esperada y ante la época invernal, por un esperado aumento en las enfermedades propias de la temporada.

Sin embargo, el panorama de salud en la población general, no nos daría indicios de que esta situación, la muerte, sea privativa de las personas mayores, ni de una temporada específica, y bueno, sabemos que nuestros inviernos se perciben incluso de modo distinto con aspectos del cambio climático. En los últimos cinco años se sigue detectando un aumento considerable en los factores de riesgo cardiovascular y, lo más triste, desde edades muy tempranas, además de otras enfermedades no trasmisibles, como el cáncer o la diabetes.

La primera causa de muerte global, nacional y localmente, es la enfermedad cardiovascular, y se ha proyectado que para el año 2030, tengamos la cifra catastrófica de 250 millones de niños obesos a nivel mundial, según los puntajes obtenidos en 191 países que se encuentran en el Primer atlas de obesidad infantil de la Federación Mundial de Obesidad (por sus siglas en inglés, WOF), este panorama le dará un repunte a la estadística funesta de mortalidad, porque ninguno de los países implicados llegará a las metas establecidas ni en 2025 y tampoco en el 2030, incluido nuestro país.

Tenemos un indicador devastador y es que la tasa de mortalidad por diabetes mellitus en la que teníamos meta de 56.8 a 2030, registra un dato de 157 muertes por cada 100 mil habitantes, o bien una cifra de 22.9 en el indicador de defunciones por enfermedades hipertensivas, es decir la tasa de mortalidad, que se había proyectado en reducción a la cifra de 9.7.

Nada despreciable serán las cifras por otras causas de muertes, en 2015 fuimos el primer lugar nacional en homicidios culposos por accidentes de tránsito. Tan solo en un mes podrían registrarse más de 15 atropellamientos. El parque vehicular se incrementó exponencialmente en los siguientes tres años, por más de un 40 por ciento según la Dirección General de Tránsito Municipal. Tal vez se debió a la entrada de franquicias como Uber o vehículos no regularizados para circular, como lo fue en su momento las famosas “placas rojas”, en sí serían aproximadamente 620 mil vehículos los que circulan de modo registrado actualmente en Ciudad Juárez y sabemos que nuestras vialidades en algunos tramos están en mala condición. Iluminación, señalética, cultura vial del conductor y del peatón, en fin un sinnúmero de factores que afectan la dinámica de tránsito, los accidentes y las muertes en este sentido.

En otra vertiente, la de Salud mental, la depresión se ha convertido en principal problema de salud y discapacidad, con 300 millones a nivel mundial y que un 85% no tendrían acceso a un tratamiento integral o efectivo. Del informe Caracterización de los servicios para personas que consumen heroína, fentanilo y otros opioides en la Frontera Norte de México 2021, a cargo de la Secretaría de Salud, se sabe que 153 mil jóvenes de 18 a 29 años consumen alguna droga en nuestro estado, dos por ciento fentanilo, o sea tres mil jóvenes chihuahuenses, 85 por ciento en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, sabemos de las capacidades adictivas de esta sustancia hasta 50 de cada 100 que la llegan a probar, y el riesgo elevado de morir por el uso de esta sustancia.

Ante la situación de salud, ¿qué se ha hecho al menos en la localidad para evitar cada uno de estos escenarios? Desde que la actual Administración Municipal se planteó como una propuesta, se dio voz a diferentes ópticas que trabajan desde su labor, experiencia, conocimiento, así como las que han sido parte de las estadísticas que tienen que ver con la enfermedad crónica o no trasmisible, porque el conocer, más que grabar conocimientos, nos hace desaprender y aprender que no hablamos ya de la muerte en sí, sino de las personas que junto con sus familias padecen de estas enfermedades que afectan no solo la anatomía y función de los sistemas del cuerpo humano, sino las dinámicas familiares, económicas, sociales y a los sistemas de salud.

Entre otros, se intenta quitar el estigma que se hace a cada una de las problemáticas y que solamente genera que sea más difícil acceder a los servicios integrales de atención a la salud. Se han integrado los esfuerzos de la agenda de desarrollo sostenible ONU 2030 en los diferentes ámbitos que generan los programas municipales.

Por eso, es de reconocer el trabajo que en nuestra localidad se realiza desde cualquier plataforma, desde la municipal, las de las direcciones generales, como Salud, Educación, Centros Comunitarios, Deporte, Cultura, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Derechos Humanos, etc. También, reconocemos las plataformas estatales que se hacen cargo de estas encomiendas y sin duda el esfuerzo de nuestro Gobierno federal.

Sabemos que Ciudad Juárez es un punto de encuentro de personas y oportunidades, de momentos críticos, que ha sorteado y es una comunidad que toma las riendas, es resiliente, de gran corazón y esfuerzo. Por eso el exhorto a seguir colaborando cada quien desde su espacio, pero con esta visión integral y de colaboración en beneficio de nuestra comunidad. Si enero y febrero son o no un “desviejadero”, ya no es la cuestión, sino como aportamos a vivir plena y saludablemente cada día de nuestras vidas.