Cuando se acerca el cierre de año, es común que reflexionemos sobre los meses que han transcurrido y nuestro actuar; los propósitos que cumplimos, aquellos que postergamos y, a veces, simplemente, aceptamos que algunos ya no se ajustan a la forma en la que vivimos.

Así de rápido puede cambiar nuestra realidad. Basta un año para que las cosas que creíamos seguras ya no lo sean tanto y para que el camino que teníamos trazado se modifique drásticamente. Estos cambios emanan de muchas circunstancias. No tengo la estadística que me respalde, pero, en ocasiones, siento que hay más personas que fallecen durante las fechas decembrinas. Desde luego, me refiero a quienes forman parte de nuestro entorno cercano: amistades, familiares y seres queridos con los que no habremos de convivir en los próximos años porque se nos adelantaron en el camino. Las ausencias se resienten más en esta época de festejos, pues siempre esperamos que nuestra familia se reúna en el hogar.

Aunque, sin duda, el amor, la fraternidad y la magia se hacen presente en estas fechas, también muchos viven una realidad que ni siquiera podemos imaginar. Durante la misa de gallo, el Papa Francisco se pronunció respecto al conflicto en Palestina con las siguientes palabras "… el Príncipe de la Paz sigue siendo rechazado por la lógica perdedora de la guerra, con el rugir de las armas que también hoy le impiden encontrar una posada en el mundo".

En estos días, caía en cuenta de que, cuando celebramos las posadas, omitimos algunas tradiciones, como los cánticos o la escenificación de la solicitud de posada. La esencia de esta época es esa: los peregrinos, en medio de la inclemencia, encuentran un espacio donde los acogen. Hoy, los migrantes y los exiliados son los peregrinos de nuestros tiempos.

Con mucha razón, nos alarmamos por los bombardeos en Gaza en víspera de navidad. En Ciudad Juárez, somos testigos de la situación que viven miles de personas provenientes de diferentes países, forzados a migrar por la violencia o la precariedad y que se asientan aquí de manera temporal.

A principios de año, corrió el rumor de la apertura de la famosa puerta 36, lo que originó una movilización de miles de migrantes que buscaban acceso al país vecino país. Por supuesto la información fue falsa, lo que rompió el sueño que miles de familias. Aun así, prefirieron permanecer en campamentos improvisados al lado de la franja fronteriza, soportando las bajas temperaturas, las amenazas de los grupos organizados dedicados a la trata de personas, las del crimen organizado y muchos otros riesgos, en lugar de acudir a algún albergue o Centro Integrador, con tal de no perder la lejana oportunidad del cruce. Mucho de esto lo soportaron por su sueño de tener un hogar en el que puedan tener una vida tranquila.

Apenas el 28 de diciembre circuló una imagen desgarradora, tras el enfrentamiento con la Guardia Nacional texana, decenas de personas, en su mayoría hombres en situación de migración, se tomaron de las manos, tratando de formar una valla humana y, así, impedir ser deportados. Nos es inimaginable la desesperación de observar como sus familias podrían ser separadas tras un largo camino lleno de violencia e inseguridad. Mientras tanto, otros fueron replegados contra la alambrada de púas, causando heridas en muchos de ellos. Esa desesperación fue la que motivó la solidaridad, no tengo dudas que era su última esperanza para permanecer cerca de sus sueños.

Además de celebrar la suerte que tenemos por poder celebrar esta época junto a nuestras familias, quiero cerrar este año deseando que todos podamos encontrar una posada que se convierta en nuestro hogar.