En una hora ganarían lo de un mes

A diario vemos y escuchamos noticias sobre el hecho de que miles de migrantes intentan llegar a Estados Unidos en busca del famoso “sueño americano”; sin embargo y para nadie es ajeno saber que la mayoría de esas mujeres, niños y hombres de todas las edades, son de origen venezolano.

Aun así, nos surge la duda si realmente serán venezolanos esa gran mayoría de indocumentados que atraviesan nuestra entidad. Sabemos que también muchos llegan a Ciudad Juárez originarios de Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, y El Salvador y Cuba.

¿Qué es lo que está pasando realmente para que estas personas decidan abandonar su país, su ciudad, su casa y dejar todo atrás, incluso su familia? Cierto es que miles de esos varones han peregrinado acompañados con sus hijos, esposa y hermanos, abandonando a sus padres y demás parientes cercanos.

¿Qué nos podría obligar a nosotros como mexicanos a dejar nuestra nación, nuestra ciudad, nuestra casa y sobre todo nuestra familia?

Los migrantes que pisan tierra mexicana huyen de la violencia, de la inseguridad, de la falta de alimentos, medicinas; por la falta de trabajo, de mejores oportunidades para la educación y el crecimiento económico; así como por lo inaccesible a los servicios esenciales.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, en el primer semestre de 2021, 92 mil 100 venezolanos se desplazaron por primera vez en América Latina y el Caribe, región que se ha enfrentado a una de las mayores crisis de desplazamiento jamás experimentada.

¿Qué pasó en Venezuela desde donde ahora sus habitantes están huyendo? Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), toda la población en Venezuela vive en pobreza.

Menciona que en el año 2021, el 94.5% de los habitantes de ese país sudamericano se encontraban en algún nivel de pobreza; ahora el 76.6% de la población vive en pobreza extrema y la educación no hace la diferencia entre estar o no en situación de pobreza.

Es tal la crisis que los venezolanos le tenían más miedo al hambre que a la pandemia del Covid-19.

Diversas fuentes y medios de comunicación, entre ellos la CNN, publicaron que si bien el combustible en Venezuela es el más barato del mundo, conseguir la gasolina es una odisea.

En cuanto a Educación, la situación se agrava cada vez más para el grupo entre los 18 y los 24 años de edad que buscan estudiar en la universidad, y sólo el 40% de los no pobres tiene acceso a educación; 23% de los que viven en situación de pobreza accede a educación; y apenas 15% de quienes viven en pobreza extrema tiene cobertura educativa.

La falta de alimentos es otro de los problemas. En este sentido, en el año 2021, el 24.5% de la población estaba en situación de inseguridad alimentaria severa; el 35.2%, en inseguridad alimentaria moderada; el 34.5%, en inseguridad alimentaria leve, y apenas el 5.8% no vivía en situación de inseguridad alimentaria.

El empleo formal se redujo en casi 22%, lo que es igual a la pérdida de 4.4 millones de empleos y equivalente al 70% del sector público y 30% del sector privado.

Hoy en día el 40% de la población ocupada, tiene trabajo formal. El 60% restante se encuentra ocupada en la informalidad, principalmente porque la remuneración es mucho mayor.

Quien trabaja en el sector público gana en promedio US$ 12.3 al mes, es decir, algo así como 221 pesos mexicanos, mientras que la persona que trabaja por su cuenta genera US$ 32.8 mensuales (590 pesos mexicanos si calculamos el dólar a 18 pesos). Quienes ganan más son los que trabajan en la iniciativa privada: US$ 38.7 dólares por mes 696.6 pesos mexicanos).

A lo anterior hay que agregar que los hombres perciben mayor remuneración salarial que las mujeres.

La Encovi 2021 menciona que el 51% de los que salieron de Venezuela, son jóvenes de entre los 15 a los 29 años de edad, si se toma en cuenta que el grupo de 15 a 49 años, representa el porcentaje mayor de la población, con el 90%.

La principal razón para abandonar Venezuela es por la falta de trabajo (86%), mientras que en segundo lugar está la reagrupación familiar (6%).

Hoy más del 60% de los que migraron tienen una situación inmigratoria estable en sus países de destino, y tres de cada cinco de los migrantes recientes envían dinero o recursos en especie a su hogar de origen. Estos envíos se hacen una o dos veces al mes, reflejado en el 57% de las ocasiones.

En materia de inseguridad, se lee en “Transparencia Venezuela”, que hoy el país se ha convertido en el segundo con mayor número de homicidios: Caracas, la capital, es la ciudad más violenta del mundo con 71 asesinatos por cada cien mil habitantes; el 90% en impunidad.

Luego de 18 años de Gobierno comunista, desde que empezó la transformación, se han invertido 2 mil 023 millones de dólares y han elegido a 19 ministros; se han anunciado con grandilocuencia 23 planes de seguridad en manos de policías que se gradúan en cursos de seis meses; la población sigue armada, los panas controlan las cárceles y operan más de 12 mil bandas criminales. Mientras los venezolanos están a merced de la delincuencia, el Gobierno federalista disminuye el número de efectivos policiales y aumenta el número de militares.

Son muchas las fuentes las que pueden ayudarnos a entender por qué los venezolanos siguen huyendo del país, una nación que en el año 2010 contaba con las reservas petroleras más grandes del mundo; hoy están convertidos de haber sido de los principales exportadores mundiales de petróleo en una nación con una crisis terrible.

Hugo Chávez quien se caracterizó por su ideología antiimperialista y un cambio en la geopolítica del mercado petrolero, incrementó el gasto público con la teoría de distribuir la riqueza aumentando la deuda externa a más de 118 mil millones de dólares, crisis que después de 18 años y debido a las políticas de bienestar social y el aumento del gasto social para reducir la pobreza y la desigualdad económica, provocó hoy en día más pobreza y más desigualdad.

Hoy los venezolanos viven con hiperinflación, depresión económica, escasez de productos alimentos y aumentos drásticos de desempleo; pobreza, enfermedades, mortalidad infantil, malnutrición y un crimen desbordado, sumado a las constantes violaciones a los derechos humanos.

Esta es la razón por la que los venezolanos están huyendo de su tierra natal y buscando llegar a Estados Unidos, buscan rehacer su vida y volver así a recuperar lo perdido. Saben que en una hora-dólar pueden ganar más de lo que adquirían en su país en todo un mes. Eso les motiva porque solo así ven como salir adelante y poder ayudar a sus seres queridos que siguen en Venezuela donde nunca pensaron que llegarían a estar en crisis.