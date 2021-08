Si todos viviéramos en son de paz, el mundo sería mejor. Y yo… ¿vivo en son de paz? ¿soy el cambio que quiero ver en el mundo?

Me declaro culpable: a veces obstaculizo la paz. Vivir en son de paz no es fácil, requiere reflexión profunda y práctica continua. El primer paso es ser consciente: ¿cuándo obstaculizo la paz?

Obstaculizo la paz cuando juzgo y critico

Cuando alguien me juzga me siento enojada y lastimada. ¿Cómo se sienten otras personas cuando yo las critico? Aunque no se enteraran, ¿qué beneficio obtengo juzgando?

Es arrogante creer que los demás son inferiores y que yo sé lo que deberían hacer. Eso crea barreras en las relaciones. Además, he notado que después de criticar me quedo con una sensación de cansancio e incomodidad. Juzgar es un desperdicio de tiempo y energía.

En son de paz: entiendo que la persona a la que juzgo tiene heridas y miedos que le impulsan a actuar de cierta manera. Yo también he actuado por heridas y miedos, me he equivocado y no he visto claramente la realidad, así que puedo comprender que a otros les suceda. Si sus acciones me causan daño, expreso (sin juicios) mis necesidades y mi intención de mantener una relación sana. Si no funciona o no me interesa mantener la relación, tomo distancia para cuidarme del daño.

Obstaculizo la paz cuando veo a otros como rivales

Alguien me platicó que tuvo una pelea con su esposo: él quería irse con sus amigos y ella quería que se quedara con ella. Me dijo: al final yo gané porque se quedó. Le pregunté: ¿qué ganaste? Respondió: Nada, se quedó enojado y no me dirigió la palabra. ¿Realmente ganó?

La mentalidad ganar-perder lleva implícita una creencia: “para que yo gane, el otro debe perder”. A veces el objetivo termina distorsionado, buscando que el otro pierda, que se equivoque, que le vaya mal, que no logre lo que quiere, etc.

En son de paz: entiendo que podemos ganar simultáneamente y que hay diferentes formas de ganar. Amplío mi concepto de “ganar”, más allá de premios, dinero o tener la razón. Gano aportando algo positivo, construyendo relaciones sanas, aprendiendo, sintiéndome en paz, dedicando tiempo para mí, etc. Dejo de compararme con otros o con sus definiciones de éxito; cada persona es única, tiene sus propios valores y significados.

Obstaculizo la paz cuando invado el lugar de alguien

Me sorprendí cuando me di cuenta de que, con la intención de ayudar, puedo causar más daño que beneficio. Si “ayudo” a otra persona sin que ella quiera, estoy invadiendo su territorio sin su consentimiento. Y aunque me lo pidiera, si al “ayudarle” la quito de su lugar para “encargarme de sus asuntos”, estoy imponiendo mi forma de pensar, le estoy impidiendo decidir, aprender y desarrollarse. Esos comportamientos crean relaciones de dominio y dependencia.

En son de paz: entiendo que ayudo a una persona cuando confío en su capacidad para decidir, aprender y desarrollarse. Si me pide apoyo, la escucho, la comprendo, le ayudo a reconocer su potencial y utilizar sus propios recursos.

Obstaculizo la paz cuando etiqueto a las personas

He descubierto que una persona no era “la víctima inocente” que parecía, “el villano” que yo creía o “el héroe” de la historia. Y lo mismo sucede con muchas otras etiquetas.

Etiquetar a las personas nos lleva a actuar en contra o a favor de ellas sin darnos cuenta de las consecuencias negativas. Incluso creamos bandos en conflictos que ni nos corresponden.

En son de paz: entiendo que todos hemos lastimado y hemos sido lastimados. Veo a las personas como los seres humanos que son, con fortalezas y áreas de mejora. Esos son sólo 4 ejemplos. Tú, ¿cuándo obstaculizas la paz? ¿Cómo puedes vivir en son de paz?

Cultura para la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez, el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis) y el Centro Familiar para la integración y Crecimiento A. C. (CFIC).