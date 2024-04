En respuesta al ministro Zaldívar

Ciudad de México.- Considero que el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es uno de los mejores juristas y ministros que este país ha tenido en los últimos años, sus proyectos y votos en la Corte han marcado un antes y un después en la justicia constitucional, así como en la teoría y la enseñanza del derecho en México; sin embargo, que se haya alejado del rumbo jurídico para dedicarse a la política, ha dañado su legado jurídico, peor aún, varias de las propuestas que está impulsando parecen un tanto irresponsables.

Si algo resulta rescatable y destacable de este comportamiento del ministro Zaldívar, es la congruencia en su actuar, ya que si se sentía identificado con la línea política del partido en el gobierno, el que haya renunciado al mayor cargo al que un Licenciado en Derecho puede aspirar, para ir a la campaña presidencial de la candidata del partido oficial, habla de la mencionada congruencia; sin embargo, por otro lado, se puede sospechar que la característica más importante, o de las más importantes que debe tener un juez, es decir, la imparcialidad, pudo estar nublada dado el sesgo ideológico o político del ministro.

Anteriormente, en este espacio, el que esto escribe, se pronunció sobre el tema de la objeción contra mayoritaria o sobre el déficit democrático de los Tribunales Constitucionales e Internacionales, en ese sentido considero válido e importante que los ministros de la Corte sean escogidos por voto popular, en virtud de que esto los dotaría de esa legitimidad democrática para poder invalidar las determinaciones y normas elaboradas por los poderes que sí fueron elegidos democráticamente por la población.

El problema que le veo a los planteamientos de reformas al Poder Judicial federal, o algunos más ambiciosos como el planteado por Zaldívar (llamada reforma a la justicia), es que las mismas van más allá de los ministros de la Corte, y buscan que absolutamente todos los juzgadores, tanto federales como de las entidades federativas, sea cual sea su jerarquía, sean electos por voto popular.

Con esto me encuentro en desacuerdo, ya que los jueces y magistrados que no tienen la facultad de la SCJN de invalidar normas o actuaciones de los poderes elegidos democráticamente, no se encuentran afectados por falta de legitimidad constitucional; por otro lado, dichos juzgadores son elegidos mediante concursos de oposición, demostrando su conocimiento, calidad y competencia, además de que al estar día a día en la impartición de justicia, se vuelven técnicos y de carrera, elementos que muchas de las personas que pudieran ser elegidos no pudieran cumplir.

No obstante, el mayor problema que veo con los dichos de Zaldívar, es que dice que los Poderes Judiciales de los Estados no trabajan y los jueces estatales son corruptos, expresiones que me parecen irresponsables y peligrosas.

El suscrito ejerzo como juez de primera instancia para el Poder Judicial del Estado de Chihuahua como juez laboral, y puedo decir sin temor a equivocarme, que tanto un servidor, como mis compañeros en la materia laboral, como en otras materias damos nuestro mejor esfuerzo, nos preparamos y estudiamos constantemente, y jamás hemos cometido actos de corrupción; además de que fuimos elegidos mediante diversos exámenes de conocimiento, revisiones documentales y de entrevistas, lo que hizo que los mejores calificados accediéramos al puesto, sin palancas, compadrazgos o pago de favores políticos.

Los jueces estatales hacemos un trabajo digno, serio, imparcial y profesional, buscando lo mejor para el justiciable, que es a quien nos debemos, y siguiendo los principios y valores del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura al que nos debemos, por lo tanto, las afirmaciones del ministro en retiro son lamentables, ya que no parecen expresiones de un jurista prestigiado a quien yo admiro, sino de un político en busca de votos.