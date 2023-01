En respeto y defensa a las ideas

Cada persona tiene una manera particular de percibir las cosas; aun siendo el mismo objeto o situación, cada uno tendrá una idea, es decir, una representación de estos en su mente de acuerdo a su propia experiencia. No es necesario hacer algo para tener ideas porque es un acto natural del ser humano, sin embargo, debemos procurarnos elementos que estimulen el entendimiento para transitar de tener ideas básicas, que quizá no logren ser más que una simple ocurrencia o repetición de adoctrinamientos, hacia otras nacidas de razonamientos y, ¿por qué no? también de la imaginación. Leonardo da Vinci y Julio Verne son prueba de ello.

Por eso, para lograr ideas originales y hasta innovadoras sobre algo material o no, real o en el plano de la imaginación, es importante tener curiosidad siempre aderezada con una dosis de disciplina. Pero ¿por qué requiere curiosidad? Porque precisamente tener curiosidad es hacerse preguntas para saber más sobre algo; de aquí parte la inquietud de acercarse más información y datos sobre lo que a cada uno inquieta, de todas las fuentes y puntos de vista posibles porque tarde que temprano, después de procesarla bajo la observación y asociaciones que el filtro de la experiencia personal les da, al contrastarla con la realidad conformarán una visión muy personal.

PUBLICIDAD

Por eso es tan difícil que dos personas puedan tener las mismas ideas sobre un objeto o fenómeno, podrán ser similares, pero nunca iguales, y las conclusiones a las que nos lleven tales ideas, también, siempre serán diferentes, porque nadie puede mirar igual a través de tus ojos, desde las distintas experiencias previas situadas en la memoria.

Aun cuando la idea es personal y propia de cada uno de nosotros, ¡la explosión que logra la suma de cada una de ellas alcanza niveles exponenciales!

Por eso exalto la importancia del espacio que se abre en las aulas universitarias para que los miembros de la comunidad académica desarrollen sus propias ideas, porque es ahí donde se combinan, entretejen, impulsan y motivan hasta lograr perspectivas individuales sobre los temas o situaciones que de alguna manera nos atañen. Y de aquí paso a la importancia que en ello tiene la investigación y la producción del conocimiento propio y apegado a nuestra realidad para generar conocimiento.

En algún momento leí que una universidad que se valga de serlo no debe ser solo repetidora de conocimientos generados en otros ámbitos. Y nunca lo he olvidado. Cuando era estudiante y aprendía sobre el urbanismo en Manhattan, también cuando leí con interés el caso de la Universidad de Oregon a través del libro “Urbanismo y Participación” … todo me parecía tan interesante, pero tan lejano. Nunca alcanzó a ser significativo porque no había un hilo conductor que lo anclara con mi realidad y, al no serlo, difícilmente movió en mí aquellas fibras para desear ser actor de cambio de esa realidad simplemente, porque no la conocí. La investigación hizo el cambio, la curiosidad inició todo.

Aplaudo que hoy día se inicie a los alumnos universitarios en la investigación a nivel licenciatura. Me declaro amante de los seminarios de investigación, donde en el caso de Arquitectura, y Diseño Urbano y del Paisaje se incita la curiosidad de los alumnos para profundizar en el habitar humano en general, y en particular en nuestra ciudad. Hablar de ética, respeto a las ideas de otros y crecer con base en las propias. No al plagio. Ese es el valor de las universidades, el camino abierto que la UACJ habrá de preservar.

.