En réplica, explica su trabajo asesora de Javier Corral, Eunice Rendón:

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 12 de julio de 2021

ALMA EUNICE RENDÓN CÁRDENAS, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida López Mateos #924, Colonia La Playa. C.P. 32317, Ciudad Juárez, Chihuahua; con fundamento en los artículos 6o, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 4, 7, 9 al 18 y demás aplicables de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica, solicito ejercer el derecho de réplica, de conformidad con lo siguiente:

I. Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información

Me refiero a la nota que se publicó en primera plana y en la página 3A de la edición impresa de “El Diario de Juárez”, de 12 de julio de 2021, así como en el portal electrónico de dicho periódico, disponible en el siguiente vínculo: https://diario.mx/estado/logra-millones-asesora-de-corral-20210711-1817311.html

En el título y subtítulo de la nota referida se menciona la información que a continuación transcribo:

“Logra millones asesora de Corral

La consultora Eunice Rendón pasa del sector público al privado sin respetar período para prevenir conflicto de interés; le pagan hasta vuelos”

En el párrafo tercero de la nota “Logra millones asesora de Corral”, que se encuentra en la página 3A de la edición impresa de 12 de julio de 2021 y en el portal electrónico, se señala acerca de la suscrita que:

“Entre 2019 y 2021 ganó asimismo un millón 759 mil 930 pesos por su sueldo como secretaria ejecutiva adjunta en el SESNSP”

II. Hechos que desea aclarar

Debo aclarar que la nota de 12 de julio de 2021, firmada por Alejandra Gómez, contiene información falsa. A continuación señalo los puntos más relevantes:

1) No he incurrido en conflicto de interés alguno, como falsamente se menciona. Tampoco he pasado del sector público al privado sin respetar el período que marca la ley, como dolosamente se subraya en el subtítulo de la nota.

Hay que destacar que de conformidad con el artículo 72 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, solamente los particulares pueden incurrir en contratación indebida de ex servidores públicos, si la contratación se realiza hasta un año después de concluido el cargo, y se trata de funcionarios que tuvieron en su poder información privilegiada. Es decir, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, así como el Poder Legislativo, no tienen ninguna limitación para contratar a quien haya ocupado un cargo público el año previo.

2) Respecto a que laboré como Secretaria Ejecutiva Adjunta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la realidad es que ocupé ese cargo de diciembre de 2018 a julio de 2019, no hasta 2021 como señala la nota de manera dolosa.

3) Es una calumnia que durante el período que trabajé como Secretaría Ejecutiva Adjunta en el SESNSP, recibí un sueldo de un millón 759 mil 930 pesos, lo cual se puede comprobar al revisar el tabulador aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, aclaro que durante ese período no realicé ninguna otra actividad por la que percibiera un ingreso adicional, como con intención de agraviar afirma la nota.

4) Es una difamación afirmar que he recibido millones por los servicios profesionales que he brindado al Gobierno de Chihuahua, situación que se puede verificar en el portal de transparencia.

Al no haber conflicto de interés, el resto de la nota no tiene justificación alguna, lo que provoca un daño moral y viola los principios de ética periodística, en menoscabo de mi persona y de la sociedad, y su derecho a la verdad.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Derecho de Réplica, a efecto de realizar las aclaraciones respectivas y hacer valer mi derecho de réplica respetuosamente solicito que se inserte íntegramente el texto de los 4 párrafos inmediatos anteriores, en la primera plana de la edición impresa de “El Diario de Juárez”, así como en el portal electrónico de dicho periódico.

Atentamente

Alma Eunice Rendón Cárdenas

Nota de la Redacción

En atención a su misiva:

1) Dice usted “En el párrafo tercero de la nota ‘Logra millones asesora de Corral’, que se encuentra en la página 3A de la edición impresa de 12 de julio de 2021 y en el portal electrónico, se señala acerca de la suscrita que: ‘Entre 2019 y 2021 ganó asimismo un millón 759 mil 930 pesos por su sueldo como secretaria ejecutiva adjunta en el SESNSP’”.

El párrafo completo es:

Entre 2019 y 2021 ganó asimismo un millón 759 mil 930 pesos por su sueldo como secretaria ejecutiva adjunta en el SESNSP y, al concluir, por tres contratos por sus servicios profesionales, uno con el Senado de la República y dos con el Gobierno de Javier Corral.

2) Dice usted “Es una difamación afirmar que he recibido millones por los servicios profesionales que he brindado al Gobierno de Chihuahua, situación que se puede verificar en el portal de transparencia”.

El primer párrafo de mi texto especifica que se trata de contratos con diversas administraciones, al señalar: “ha ganado millones de pesos procedentes de recursos públicos por la prestación de sus servicios profesionales a diversas administraciones con temas relacionados a la prevención de la violencia de jóvenes y adolescentes”.

3) Mi texto no afirma que usted incurre en conflicto de interés, sólo cita el marco de la Ley de Responsabilidades Administrativas, cuyo Artículo 7 indica:

“La separación de activos o intereses económicos a que se refiere la fracción XI de este artículo (que constituyan conflicto de intereses), deberá comprobarse mediante la exhibición de los instrumentos legales conducentes, mismos que deberán incluir una cláusula que garantice la vigencia de la separación durante el tiempo de ejercicio del cargo y hasta por un año posterior a haberse retirado del empleo, cargo o comisión”.

Atentamente

Alejandra Gómez

Reportera