¿En qué pensábamos cuando aprobamos la reelección?

¿Recuerda usted la frase “Sufragio efectivo, NO reelección”, que se volvió famosa desde la época revolucionaria? Fue un lema que cobró relevancia precisamente porque lo acuñó Francisco I. Madero en contra de las reelecciones, convertidas ya en dictadura, del presidente Porfirio Díaz. Hoy en día es una frase caduca, y no precisamente porque hayan transcurrido más de cien años de su manifestación, sino porque, a un siglo de distancia, volvió a México la reelección.

La reelección de ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones en el estado de Chihuahua, es posible, desde el año 2014, fecha en que fue aprobado a los titulares de estas figuras de representación popular, volver a postularse para el cargo que estuvieran desempeñando.

Uno de los principales argumentos para aprobar la reelección fue, que períodos de tres años para el ejercicio de un gobierno municipal, era muy poco tiempo y debía permitirse a los presidentes, si estaban haciendo un buen trabajo, dar continuidad a obras y proyectos que beneficiaban a los ciudadanos de su municipio.

El argumento parecía congruente, pero no lo fue, contrastado con la realidad del ejercicio del poder y la poca formación cívica que tenemos los ciudadanos.

Hoy, después de un siglo de encabezar Francisco I. Madero, el levantamiento en armas más importante de nuestra historia independiente, la reelección es legal. Legal porque quedó autorizado en la Ley Electoral de nuestro estado; porque en su momento, cumplió un proceso legislativo y fue validado y votado por el órgano legislativo correspondiente.

En el estado de Chihuahua hay 67 municipios; para diciembre del año 2023, 49 alcaldes de esos 67, tenían la posibilidad de reelegirse; los 18 restantes no podrían hacerlo porque ya eran alcaldes reelectos, es decir, ya habían ganado los procesos electorales en los años 2018 y 2021, y solo pueden ser reelectos para un segundo periodo.

Bien, ya sabemos que es legal, pero la inquietud hoy en día es: la reelección de diputados, síndicos y miembros de los ayuntamientos, incluidos los presidentes municipales ¿es moral?

Según la Real Academia Española, lo moral es “lo relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva”. La misma RAE señala que lo moral, es “algo que concierne al fuero interno y no al orden jurídico”.

O sea que, algo puede ser legal, porque está autorizado en las leyes, pero eso no significa que sea moral, porque no necesariamente lo aprueba la sociedad o es bien visto por ésta.

Cuando en esta materia, se reformó Constitución federal, se estableció la reelección consecutiva para los Ayuntamientos y sindicaturas, para un segundo periodo, siempre que la duración del mandato no fuera superior a tres años, como es el caso en nuestro estado. En esa misma reforma, se estableció la posibilidad de reelección de los diputados, hasta por cuatro periodos consecutivos, equivalentes a 12 años en el ejercicio del poder legislativo.

¿Nos parece que esto es moral? ¿Lo aprobamos como sociedad? ¿Es tal nuestra satisfacción con nuestros representantes, que los queremos ver ahí durante 12 años? Sólo como referencia, en fechas recientes y en diversos medios, hemos leído que la LXVII Legislatura (la que está por concluir) ha sido la más improductiva; aún con eso, por lo menos media docena de diputados locales, representantes de Juárez, van por la reelección.

Sin piso parejo. Otro aspecto que, podrá ser legal pero es completamente inmoral, es que los candidatos que busquen la reelección podrán o no separarse de sus cargos; es decir, la ley deja a su albedrío, a su voluntad, si se separan de su cargo o continúan en él. Pero continuar en el cargo conlleva riesgos potenciales de incurrir en el uso de recursos públicos para su promoción personal, es decir, no hay un piso parejo para los participantes. Incluso, aún si no hubiera uso de recursos públicos para sus campañas, la sola exposición mediática que puede tener cada uno de los aspirantes, es muy distinta si se ocupa o no en el momento, un cargo de elección popular; y la agenda de temas no es la misma.

Y qué decir de los candidatos a las presidencias municipales, del municipio que sea, siempre y cuando el candidato o candidata vayan por la reelección: no existen condiciones de equidad que permitan a todos los contendientes, competir en igualdad de circunstancias.

En los casos específicos de las presidencias municipales ¿Ha seguido de cerca las campañas? ¿Vio usted los debates? Mientras que unos (los candidatos y candidatas opositores) hablan de propuestas, proyectos, anhelos y sueños, los candidatos y candidatas que van por la reelección, hablan de calles pavimentadas, edificaciones realizadas, becas entregadas, programas sociales implementados, y con ello, miles de beneficiados con el ejercicio de presupuestos de miles de millones de pesos, que ¡no son de ellos, ni de sus partidos!, pero que administraron durante los últimos casi tres años de ejercicio de gobierno y que les genera condiciones muy ventajosas para participar en un proceso de reelección, mientras que condena a los candidatos y candidatas de la oposición a ser solo participantes testimoniales del proceso.

Permítame ironizar, querido lector y decir, que el ex presidente mexicano, Francisco I. Madero volvería a morir, pero no asesinado a tiros, sino por un infarto ante estas reformas legales, pero inmorales.

Y permítame también compartir una sentida contrición, pues cuando digo “en qué estábamos pensando”, me incluyo no solo en un sentido figurativo, sino real, porque formé parte del Ayuntamiento que validó esta reforma constitucional. Entonces, verdaderamente creí que era positivo permitir la continuidad de las administraciones municipales, por ver tantos proyectos que se quedan a medias, a los que los siguientes gobernantes no dan continuidad.

Hoy veo que no fue un cambio positivo; quizá la reforma debió ser sobre el periodo de mandato, de tres a seis años y no sobre esto que se convirtió en un acto legal, pero inmoral.