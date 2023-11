En política no hay casualidades

Ciudad de México.- Así como en la Ciudad de México se vivió una crisis por la pretendida imposición de Omar García Harfuch, Morena también enfrenta otras más graves, una de ellas se llama Marcelo Ebrard Casaubón y no porque vaya a descarrilar a Claudia Sheinbaum, sino por el impacto que tiene en la credibilidad de los procesos internos y las fracciones que eso genera y que a la postre se vuelven derrotas.

El jueves por la tarde se anunció que la solicitud de Marcelo Ebrard, presentada ante la comisión de Justicia de Morena, fue mandada hasta diciembre y con esto le mandan un claro mensaje de que su asunto no es prioritario.

Al mismo tiempo, el propio Andrés Manuel López Obrador endureció su postura y con un mensaje emitido el mismo jueves le mandó un ultimátum: “Si no se piensa en el proyecto, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar, quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, en la nación, es un politiquero, un arribista, un grullo, no puede llamarse político”.

Para equilibrar tan duros calificativos dejó en claro: “somos libres, no hay que presionar a nadie, todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales, y yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo”.

Todo esto se da luego de que desde hace varios días, las huestes de Marcelo Ebrard empezaron a renunciar a Morena o amagar con no votar algunos proyectos legislativos.

Primero fue la senadora Malú Micher quien renunció a Morena luego de que no le cedieron la palabra en el Senado de la República, ella es una de las figuras más cercanas; luego otro allegado a Ebrard Casaubon salió a decir que si la Comisión de Justicia no resolvía la petición de Marcelo Ebrard, 46 legisladores de Morena y del Partido Verde, todos con el sello de ser “Ebraderistas” se revelarían al momento de votar.

En este mismo contexto debe inscribirse la acusación que hizo la diputada Selene Ávila, quien acusó de traición y simular justicia social a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, luego de que en el presupuesto del 2024 no asignaron recursos para la reconstrucción de Acapulco.

Hasta antes de las declaraciones de ayer, López Obrador había sido muy prudente en torno a los calificativos que le endilga a su ex Secretario de Relaciones Exteriores, pero al endurecer el discurso le estaría exigiendo a Ebrard una definición.

A estas alturas no se aprecia algún mecanismo, político o jurídico, para que se reponga el proceso interno en Morena; menos se considera la posibilidad de quitarle “el bastón de mando” a la señora Sheinbaum, en este punto queda claro que Marcelo Ebrard solamente tiene dos opciones.

Por un lado, sujetarse al premio de consolación que se ofreció a los participantes, lo cual lo dejaría como militante de Morena, pero con un prestigio político hecho añicos o tomar la decisión de emigrar a otro partido –Movimiento Ciudadano lo está esperando—para desde ahí cumplir su promesa de que estará en la boleta electoral de candidatos a la presidencia de la República el 2024, aunque con ello le haría un boquete a Morena.

El asunto es que Marcelo Ebrard solamente amaga, pero no ejecuta, ni siquiera se atreve a ser él quien haga comentarios, generalmente son personas de su círculo más cercano quienes salen a emitir posturas o para lanzar amenazas.

Pero este juego ya cansó al propio López Obrador y desde la conferencia mañanera mandó un claro ultimátum, que bien puede interpretarse como un: -- “¿Te quedas o te vas? Pero dilo ya”.

La decisión que tome Marcelo Ebrard no es que vaya a descarrilar del todo a Claudia Sheinbaum, pero sí abrirá un nuevo debate en torno a la honestidad y los mecanismos internos de Morena; esta situación se presenta justo cuando en la elección de quienes serán candidatos a gobernador en nueve entidades, está abriendo frentes que van a dejar muchas heridas, particularmente porque el proceso de selección es en esencia el mismo que se usó para designar a la candidata presidencial.