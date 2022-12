En política los espacios de influencia deben ocuparse siempre

A pesar de ser época navideña, la política no ha tenido descanso. Y eso es así, pese a que la mayoría de los representantes políticos sí tomaron un descanso de Navidad.

Sin embargo, como en política los espacios políticos que no se ocupan, deben ocuparse de inmediato, los políticos inteligentes y laboriosos los ocupan de inmediato. Por eso, la agenda mediática de la política local ha sido intensa.

En la política local, el debate político ha girado sobre varios temas, pero principalmente sobre el plebiscito solicitado por la fracción de Morena en el Congreso local, para que la población decida si se lleva a cabo o no, la construcción de la Torre Centinela, los pros y contras por el aumento del presupuesto estatal, los cobros por la revalidación vehicular, la polémica por la publicidad de los precandidatos presidenciales de Morena; los pros y contras de la ampliación del plazo hasta marzo del 23 para la regularización de autos chocolates y el posicionamiento de varios precandidatos a diputaciones y alcaldías de Chihuahua, etc.

El debate por el plebiscito sobre la Torre Centinela es el que más espacios y atención ha recibido en los medios locales.

En efecto, el líder de la fracción de Morena en el Congreso local, diputado Estrada y el diputado Vázquez, líder del PRIAN en el mismo Legislativo, han posicionado el tema del plebiscito sobre la Torre Centinela como el más importante de la agenda política del 23.

El líder de la fracción legislativa de Morena, Cuauhtémoc Estrada, proponiendo el plebiscito como ejercicio democrático idóneo para resolver el debate sobre la Torre Centinela; y el líder del PRIAN, el diputado Vázquez oponiéndose al ejercicio democrático del plebiscito, para continuar con la construcción de esa plataforma centinela.

En ese camino de posicionamientos políticos, es indudable que el diputado Estrada ha venido ganándose por su esfuerzo propio, espacios en la agenda política y mediática local. A tal grado, que se ha convertido en una figura estelar de Morena en todo el estado, no sólo en su distrito electoral. Y ello es así, pues ha venido impulsando incansablemente la ola de cambio y el despertar democrático que se percibe en todo Chihuahua. Obviamente, el diputado Vázquez también se va posicionando para candidato a ser el próximo presidente municipal de Chihuahua y defendiendo como conservador que es, el status quo en Chihuahua.

En ese contexto político intenso el universo cristiano celebró las fiestas navideñas en paz y tranquilamente.

Por otro lado, la propaganda sucia del conservadurismo y su distribución masiva en las redes no han tenido un instante de descanso. En la lógica de la lucha por el poder en el espacio público, y para seguir contrarrestando la guerra sucia y las fake news, el presidente AMLO en las mañaneras, ha intensificado con más información, principalmente con la de sus resultados económicos y los avances de sus grandes obras materiales y sociales.

Al respecto, cabe decir que la guerra de propaganda sucia del conservadurismo, se ha enfrentado con un muro infranqueable, pues los sondeos, todos los sondeos de opinión en México, y fuera del mismo, le dan un abrumador y constante apoyo social a su gobierno. Lo cual es un mensaje muy claro de que la propaganda del conservadurismo no tiene efectividad persuasiva. Los estudiosos de la comunicación política, siempre han afirmado que para tener efectividad persuasiva todo tipo de propaganda, debe tener relación con la realidad y/o con los hechos. Por ende, si las guerras sucias no tienen relación con la realidad, entonces no obtienen buenos resultados, sino que hasta se convierten en boomerangs contra sus operadores.

Es lo que sucede con la guerra sucia contra la ministra Esquivel por la acusación de “plagio de su tesis” para obtener su licenciatura, pues la mayoría de las redes ha decodificado, que en tanto las autoridades competentes no se pronuncien con las resoluciones legales al respecto, el tema solo queda a nivel de “guerra sucia”, sin que, hasta nuevo aviso, tenga efectos legales, en contra de la ministra, ni de influir en el procedimiento para designar al presidente de la Suprema Corte, lo cual es la finalidad principal.

Es tan fuerte el proceso del despertar de la conciencia política de este tiempo, que la politización social es más profunda e informada, de lo que piensan los estrategas del conservadurismo.