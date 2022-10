Cuando hablamos de aspectos importantes en cuanto a las características biológicas que definen a una niña, adolescente y mujer, esto implica en gran parte el papel de su biología, las hormonas, su capacidad de reproducción, sus órganos reproductivos y con ello el riesgo de las enfermedades propias de estos aparatos y sistemas. Peyorativamente, se le conoce a muchos cambios que dentro de nosotras suceden como el estar o andar “en nuestros días”, ojalá pudiéramos transpolar esta frase a todo lo necesario para contar con un desarrollo y bienestar integral, por la complejidad que lleva el ser mujer.

Las campañas médicas color de rosa durante el mes de octubre, inundan los espacios publicitarios y de difusión, sin lugar a dudas es uno de los meses mediáticamente más enfocado a la salud de las mujeres. Enfatizamos el hecho desde cualquier buena intención organizacional, que todas deberíamos por cuestiones de riesgos a la salud, estar inmersas en nuestro cuidado, haciéndonos baterías de estudios si no preventivos propiamente, sí considerados de detección oportuna. Sobre todo en cuanto al cáncer de mama, cualquier día del año.

Según la OMS, en su página oficial, una de cada 12 mujeres parecen o padeceremos cáncer de mama a los largo de nuestra vida; a nivel mundial fallecieron 685 mil mujeres por esta causa. Es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en nuestro país y se ha discutido ese primer lugar tan solo con el cáncer cervicouterino. Durante 2019 la tasa de incidencia en Ciudad Juárez fue elevada, de 19 por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años, superando la media nacional de 12. En 2017 se presentaron alrededor de 490 casos en nuestra ciudad y con 203 fallecimientos. Chihuahua sigue ocupando una alta tasa de mortalidad de más de 66.32 por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años.

Sin embargo, el hacer la mejor de las campañas de detección en cáncer de mama, nunca ha auspiciado el mejor de los resultados, para aspectos de salud pública. En primer lugar, porque los dos factores principales asociados no son prevenibles para este cáncer, el ser mujer y superar los 40 años, secundariamente, porque los procesos de integración en el diagnóstico, no son tan sencillos como parecen, desde un tamizaje adecuado, cuando año con año, un gran porcentaje de las usuarias que acuden a realizarse su mastografía, son las mismas que están plenamente convencidas de hacerlo y generalmente sanas, lo cual es generoso, sin embargo se polariza con las que nunca lo han hecho o dejan de realízalo periódicamente, frecuentemente en el pensamiento de que temen hacerse esos estudios por no encontrarse algún tipo de enfermedad, o tal vez no lo conceptualizan como prioritario.

Solo por referir otros aspectos de salud reproductiva, en el caso del cáncer cervicouterino, hacerse una prueba de Papanicolaou, es en algunos casos considerado vergonzoso por las mujeres, por más retrogrado que esto parezca. Utilizar métodos anticonceptivos o incluso métodos de barrera como los preservativos, puede resultar un conflicto entre parejas e incluso violencia.

Cuando llegamos al tema de autoexploración mamaria, desde la inspección, conocer nuestro propio cuerpo, con el fin de detectar alguna anomalía, encontrar algún bulto, o cambio de coloración de la piel, solo nos indica que algo ha pasado ya durante mucho tiempo antes de detectarlo. Por ello, aunque importante, no es el método principal para un diagnóstico a etapas curables. La exploración clínica realizada por un personal de salud, aunque sistematizada, es influenciada por la experiencia del explorador, la destreza y otros factores subjetivos.

Por ello la mastografía, como estudio de imagen, es de vital importancia en ser el método de diagnóstico más preciso para detectar lesiones tan pequeñas, microlesiones, ya que a la palpación no es capaz de hacerlo, no hablamos pues de una prevención en sí, sino una detección a tiempo, que permita que la estadística de curación de más de 95% sea posible.

Acceder a estos estudios de tamizaje efectivo, en nuestro país, por parte de las instituciones públicas como IMSS o ISSSTE mismas, ha sido determinante, sin embargo, fueron rezagándose en cuanto a los equipamientos y el personal calificado, la oferta fue en entonces permeando por el sector privado, aunque inaccesible en muchas ocasiones, por ello algunos otros niveles de atención, públicos o de organizaciones han apostado por invertir en estos procesos, pero aún hay brechas importantes que garanticen lo que normativamente se requiere para llevar a cabo estos programas de tamizaje y detección de una manera efectiva y eficaz. Porque tanto los equipos como el personal requieren tener aspectos puntuales de calidad en los procesos, y el no tenerlos en forma cabal tampoco justificaría no dar acceso a ellos.

Los tratamientos son costosos y no siempre accesibles a cualquier mujer que se enfrenta después de un diagnostico a lo que conocemos como la verdadera lucha contra el cáncer. Llegando a oscilar el costo por paciente en su tratamiento, entre el millón y medio de pesos. La edad predominante de diagnóstico de estos tumores oscila en los 54 años, una edad donde aún las mujeres son económicamente activas, y se encuentran al cuidado de sus hijos o pareja.

Entonces es pertinente abonar a un sistema más universal de acceso a la detección temprana de los tumores de mama, para que los costos sean institucionales o no, no sobrepasen los presupuestos y que estos mismos sean robustecidos sin imponer condiciones deletéreas para las mujeres y sus familias en la dotación de tratamientos. Debe trabajarse desde la prevención de factores que hasta hoy pueden tener alguna relación , algo tan básico en la atención primaria a la salud como el sobrepeso-obesidad, uso razonado de hormonales o bien la promoción de la lactancia materna .

Las campañas rosas a partir de esta semana inundarán los espacios físicos y virtuales donde transitamos las mujeres, participemos pues y que en estos “nuestros días” encontremos las mejores herramientas para cuidar nuestra salud.