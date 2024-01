En lugar de visas de trabajo, más secuestros y más muerte

El fenómeno migratorio en México es un tema que parece no tener fin; no hay una luz al final del túnel y mucho menos un final feliz. El secuestro y/o desaparición en diferentes puntos del país, se ha convertido en una muestra más de la política fallida y de los enormes agujeros negros que existen en la materia.

Ejemplo recientísimo de ello es el secuestro de 31 personas el pasado diciembre en la autopista Matamoros-Reynosa.

Según los archivos periodísticos, un autobús de pasajeros de la línea Senda, con número 9570, salió la noche del 30 de diciembre de Monterrey, Nuevo León, a Matamoros, Tamaulipas. A bordo iban 36 pasajeros, de los cuales 31 eran migrantes.

En el kilómetro 30 de dicha vía, un grupo de sujetos armados y encapuchados detuvieron el autobús y obligaron a los pasajeros a descender para trasladar con destino desconocido a los migrantes.

El miércoles 3 de enero de 2024, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, dijo en la conferencia mañanera que estaban siguiendo el rastro de los teléfonos “para localizar a las personas que participaron y dar con los responsables del delito”.

Sin embargo, no hubo acción policial y los migrantes –que al final fueron 32 y no 31- quedaron “liberados” por sus captores en el municipio de Río Bravo porque, aparentemente, los familiares de los 26 venezolanos y seis hondureños pagaron un rescate. Afortunadamente no hubo muertes.

Pero y luego ¿qué pasará? ¿Qué hará la autoridad responsable de atender el tema? ¿Lo mismo que ocurrió en Juárez tras el incendio en el centro de detención migratoria? ¿Nada? ¿Debemos esperar a que todo pase al pozo del olvido donde se tiran las cosas y los hechos no gratos? ¿Permanecerá todo en el anecdotario?

La tragedia registrada el 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas migrantes provenientes de Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, quedará en los anales de la historia como muestra de la incapacidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para atender a hombres y mujeres en condición de movilidad que se replican a diario por miles.

En la página 167 del libro “El Gran Corruptor”, escrito por Elena Chávez (Grijalbo, 2023), aborda el tema de la política migratoria de México y ejemplifica, con lo ocurrido justo en Juárez, las fallas existentes en la Federación desde que, en octubre de 2018, siendo AMLO presidente electo, en una gira por Tamaulipas no solo afirmó que su política no contemplaría la detención de indocumentados, sino que extendió una invitación a los migrantes a venir a México ofreciéndoles visas de trabajo.

Cinco años después, dice la escritora, “el contraste no pudo ser más grande y penoso cuando miles de migrantes encontraron cárceles con gruesos candados, abuso policial, extorsión y la muerte”.

A lo largo del capítulo 14 de la obra literaria, Chávez habla de la corrupción institucional, las omisiones y los falsos lamentos emanados desde el poder tras el hecho trágico; también de las culpas que la autoridad intentó repartir entre otros (incluido el gobierno estadounidense y el gobierno estatal) sin reconocer la propia ineficacia y los actos criminales en los que se incurría.

Apunta a Marcelo Ebrard de quien dice “parecía bailar al son de los gringos”, Adán Augusto López que se limitó a “hacer mutis” y Alejandro Encinas que “ni siquiera asomó la cabeza en medio de la crisis”.

La autora pone el dedo en la llaga cuando alude a la visita que hizo AMLO a Juárez después del siniestro, más obligado, dice, por las críticas que por un genuino interés de aclarar los hechos y hacer justicia para las víctimas y sus familias.

“Seguramente quería comprobar si aún salía humo de aquella cárcel donde los hombres, agarrados a los barrotes de la puerta, sintieron estar en el infierno mientras sus cuerpos eran abrasados por las llamas. Quería testificar si persistía el olor a carne quemada para luego, acusar a sus detractores políticos de aprovechar la tragedia y dañar su imagen”, reza el texto.

Las palabras de Elena Chávez suenan duras, incluso podría decirse que hay crueldad en ellas, pero ¿acaso no hay crueldad también en la omisión, la impunidad, el silencio y la protección a quienes deberían responsabilizarse por lo ocurrido? ¿No es crueldad mutilar a las familias? ¿O acudir al epicentro del dolor sin inmutarse siquiera como lo hizo Francisco Garduño, titular del INM, posteriormente?

Mejor dicho, como lo sigue haciendo sin remordimiento el alto funcionario federal, pero por obligación judicial. Viene periódicamente a esta frontera no a impedir que las bandas de “coyotes” secuestren en grupos a los migrantes al salir del aeropuerto, o de la Central Camionera, o en la bajada de los trenes –con múltiples casos documentados-, viene a firmar a un juzgado como procesado por la tragedia del 27 de marzo pasado. Solo a eso. Exclusivamente a eso.

Solo como botón de muestra, tenemos el secuestro ocurrido el 18 de diciembre pasado en el que ocho chiapanecos (cinco menores de edad y dos adultos. Una familia) fueron levantados desde el interior de la Central Camionera. Sus captores pedían a sus familiares 16 mil dólares para entregarlos.

Por fortuna fueron liberados un par de días después por la Fiscalía Antisecuestros del estado y por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ese tipo de situaciones se repiten las 24/7. Hay falta de sensibilidad y empatía por parte del mandatario mexicano, señala la escritora Chávez y retoma la cronología de la visita presidencial a la frontera, las acusaciones contra sus adversarios políticos e incluso contra los periodistas de Juárez a quienes acusó de provocadores y de recibir un pago para acosarlo.

Muestra también imágenes de otras estaciones migratorias, como la de Acayucan, Veracruz, y testimoniales que hablan sobre el cobro de entre 800 a 900 dólares por parte del personal del INM a personas migrantes para liberarlos y no deportarlos, cinco dólares por hacer una llamada telefónica o hasta mil 500 dólares a quienes (asumen) tienen familiares en Estados Unidos.

La retención, asegura la autora, es con el fin de extorsionarlos, situación que también habría ocurrido en Ciudad Juárez y más recientemente en Tamaulipas.

“Por desgracia no es sorprendente que hayamos llegado a una situación crítica como la que ocurrió en Juárez… La política migratoria en México refleja el calvario que experimentan cuando ingresan al país en busca del sueño americano… Lamentablemente, la corrupción, la extorsión y la falta de condiciones humanas básicas han sido una marca indeleble del sexenio de AMLO”, concluye Chávez.

A casi un año de la tragedia en Juárez, el flujo migratorio no solo no se ha detenido, sino que ha ido en aumento; a pie, en autobús, en tren e incluso como materia de carga en tráileres continúan arribando y se dirigen hacia un futuro incierto.

Las condiciones del tránsito por México son de vida o muerte debido a la presencia de redes de tráfico de personas cuyos actos derivan en lesiones de largo alcance, homicidios o desaparición forzada, no solo en Tamaulipas como es el caso de finales de diciembre, también ha ocurrido en San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz y otras entidades.

El estado de Chihuahua, y Ciudad Juárez en particular, siguen recibiendo grandes cantidades de niñas, niños, adolescentes y adultos extranjeros que huyen de sus países de origen con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. El éxito es poco o nulo.

Mientras tanto, y a pesar de los discursos, los fallidos derechos humanos y las reuniones bilaterales, hasta hoy no se avizora una solución efectiva y cercana.