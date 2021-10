• En las peladas quedó el mensaje

• Tiene Leyzaola otra vez la mira en Juárez

• A punto de tumbar el alza a impuesto estatal

• De 700 millones será el crédito... por quincena

Sólo una estrategia tan torpe como la desplegada en el centro y sur del estado durante la campaña electoral que propició la derrota de Morena por la gubernatura llevaría a firmar a Javier Corral como nuevo integrante de la Cuarta Transformación en el Gobierno federal.

Es obvio que a la izquierda de los Galileos les urge tener al exgobernador de regreso al poder. También es obvio que su aliado, Juan Carlos Loera, transpira ansias de venganza y aún sigue creyendo que Corral es un plus habiendo demostrado que es todo lo contrario, una pesada lápida capaz de hundir a cualquier aliado, a cualquier amigo.

Algo debió saber la gobernadora Maru Campos sobre las intenciones de la 4T con el inepto exmandatario que consiguió la difundida entrevista de fin de semana con el payaso tenebroso, Brozo, y nuevamente dejó en ridículo a nivel nacional no sólo a Corral sino también a su coequipero, el senador panista Gustavo Madero.

Maru iba a lo que iba a esa entrevista. No se desvió ni ante el pinchazo inicial de Brozo sobre la fama mundial de Chihuahua en materia de feminicidios.

“Más allá de los cariños y los quereres internos es famosa en el mundo no sólo por sus bendiciones sino también por sus maldiciones: las muertas, las muertes, es lo que pone en la pantalla universal a Chihuahua. Lo comento porque eres la primera mujer que la ejerce de gobernadora. Algo debe estarse moviendo”, dijo el tenebroso.

De ahí en adelante todo el intercambio de preguntas, respuestas, comentarios, incluidos los albures fuertes y las metáforas escatológicas, golpearon mortalmente la humanidad política de Corral y alcanzaron a AMLO en algunos arañazos propiciados por Brozo.

Este es el Corral que se llevaría la 4T, quedó claro el mensaje de Campos Galván.

-No llegaste fácil porque Javier Corral te la hizo de jamón bien cabróóón, le picó Brozo.

Maru: “Quién es Javier Corral”?

-Brozo: Javier Corral era el gobernador que estaba antes que tú... te la hizo de jamón cañón, y son compañeros de partido.

-Maru: “Aunque ahora le ayudó a Morena. Sí fue una novela. La gente lo sabe, es vox pópuli”.

-Brozo: De pronto dice el pinche de Javier Corral, Maru está en la nómina de César Duarte. Tienen cohabitación inmoral.

Maru: “Nooo. Para Duarte, ya lo he dicho, ni perdón ni olvido. La ley para todos. La historia, las instituciones y la justicia se harán cargo de los exgobernadores. No nada más de César Duarte, también de Javier Corral”.

“Gustavo Madero me dijo: te doy el criterio de oportunidad pero bájate de la contienda. Es más: vamos a darte una diputación federal. No vas a ser gobernadora, vas a ser diputada federal... yo le dije: tú eres senador de la República. No eres ni fiscal, ni miembro del Poder Judicial. No tienen por qué ofrecerme ni tú ni el gobernador un criterio de oportunidad. ¿Por qué podía ser yo una buena candidata a diputada federal honesta y una candidata a gobernadora deshonesta?... fue una persecución política”.

-Brozo: Se toparon con pared. Ya imagino a Gustavo Madero y a Javier diciendo: nos vamos a chingar a esta vieja...

-Maru: “Sabes qué, me llegaron a decir: dile a Maru que el 14 de febrero de regalo del amor y la amistad le vamos a girar su orden de aprehensión...”

-Brozo: y se la pelaron.

-Maru: “Y se la pelaron. Y se la van a seguir pelando... Alito me invitó a que me fuera de candidata a gobernadora por el PRI. También Morena me invitó a que me fuera de candidata a gobernadora. Y también otros partidos políticos... pero yo no voy a dejar de ser panista”.

-Brozo: ¿Vas sobre Javier Corral o no vas sobre Javier Corral en la imaginaria de que Javier debiera algo?.

-Maru: “No a Javier Corral, a las acciones que se dejaron de realizar durante cinco años en el Gobierno del Estado. Presupuestos deficitarios, por ejemplo. Es ilegal. Sólo el 30 por ciento de los impuestos recabados de los chihuahuenses era registrado. Medicinas caducadas. Si Duarte dejó una deuda grande, Corral la dejó peor porque no subsanaron errores ni deficiencias”.

Hasta ahí quedó la parte sustancial del encuentro con el payaso conductor.

En política todo es posible pero constituiría una error monumental si después de esta dosis multiplicada que aplicó Maru, la 4T sigue considerando que Javier Corral podría serle útil. Chihuahua se le echaría encima. Terminó evaluado como el peor gobernador del país.

***

No muchos se acuerdan de él, pero el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez tiene de nuevo la mira en Ciudad Juárez, tal vez porque ya se enteró quién es el secretario de Seguridad Pública en la naciente gestión morenista de Cruz Pérez Cuéllar.

Tras fracasar en un segundo intento como candidato en Tijuana, Baja California, parecía que el militar retirado se alejaría para siempre de la escena pública.

Pero hay reportes desde aquella frontera de que busca reflectores en medios informativos del norte y centro del país, luego de que César Omar Muñoz Morales fuera designado jefe de la Policía Municipal.

El nivel de Leyzaola es tal que basta ver cómo andaba en sus campañas políticas, en 2019 postulado por el PRD y este año por el casi liquidado Partido Encuentro Social.

La foto del Semanario Zeta de Tijuana (puede verse en versión digital), lo pinta como es. Aparece postrado en su silla de ruedas a la que fue condenado tras un atentado en Juárez, pero con la escuadra lista abajo de las piernas. No deja la pistola ni para dormir.

Fue en mayo de 2015 cuando, tras sufrir un atentado que le pulverizó la espina dorsal, Leyzaola acusó al entonces director operativo de la Policía Municipal juarense, Jesús Antonio Reyes Ramírez, de ser el autor intelectual del intento de asesinato.

En aquel entonces, Reyes Ramírez, hoy borrado del mapa, servía en la misma Secretaría de Seguridad con Muñoz Morales, quien vuelve en este trienio a tomar las riendas de la corporación juarense.

Además en aquel entonces, César Jáuregui Moreno, hoy secretario general de Gobierno, era coordinador parlamentario del PAN y se pronunció muy fuerte a favor de Leyzaola; obviamente en contra del entonces alcalde, Enrique Serrano, y sus jefes policiacos.

Tal vez por este nuevo escenario político en Chihuahua es que el teniente coronel retirado busca llamar la atención.

***

Por escuetos mensajes del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, con algunos empresarios y funcionarios estatales de Juárez, todo hace suponer que es cuestión de días, tal vez de horas, para que el Estado doble las manos en el intento de aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Habrían ganado así los de Juárez la apuesta de tumbar el alza propuesta por los empresarios capitalinos, a quienes se adjudicó la idea de apoyar con el incremento fiscal las finanzas estatales.

Jesús Manuel Salayandía, del Consejo Coordinador Empresarial de la frontera, hizo lo que pudo en el cabildeo final, en el que prácticamente estuvo solo su homólogo de Chihuahua, Francisco Santini.

Con el pretexto de que era una propuesta empresarial y no una decisión del Gobierno del Estado, al empresario capitalino le cargaron la mano con la tarea. Era imposible para una sola persona.

Salayandía Lara recibió los reclamos en la frontera, donde nomás no prendió el planteamiento, pues no hay lugar del mundo donde el sector productivo reciba con aplausos eso de pagar más impuestos.

***

Con tasas medianamente favorables, ya están sobre la mesa de la Secretaría de Hacienda variadas propuestas de los bancos para que el Gobierno del Estado contrate más créditos de corto plazo.

Se habla de 700 millones de pesos nada más... pero por quincena en lo que resta del año, porque del Gobierno federal no habrá ni un quinto de apoyo más allá de lo que se ministra mensualmente de participaciones y aportaciones, todo ya comprometido para la operatividad mínima.

Por eso será así, en promedio, las siguientes cinco quincenas que restan al 2021 y no habrá posibilidad de reestructura hasta el año siguiente, cuando se aplicará un riguroso plan de gasto en el que van como prioridades el Sector Salud y la seguridad, según lo anunciado por la gobernadora Maru Campos.