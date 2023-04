En las mismas por el transporte

El pasado 5 de abril de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el acuerdo firmado por el Lic. Santiago De La Peña Grajeda, secretario General de Gobierno, documento por medio del cual, se autorizó, en todos los municipios del estado, el incremento a la tarifa del servicio de transporte colectivo urbano, mismo que entró en vigor el pasado 6 de los corrientes, por lo que ahora, pagaremos un total de $12.00 por viaje.

Dicho acuerdo, resalta que, desde el año 2017, la tarifa no había sufrido modificación alguna, y subraya que “los índices socioeconómicos y el alza de precios en insumos, tales como refacciones, combustibles, seguros, entre otros relacionados con los costos de operación, han afectado la posibilidad de brindar un adecuado mantenimiento a las unidades…”.

PUBLICIDAD

Curiosamente, el POE del día 12 de agosto de 2017, contiene el acuerdo por virtud del cual, se tomó, en aquella fecha, la determinación de incrementar el costo del “transporte urbano colectivo” de seis a 8 pesos, desglosándose del resultando 3 del acuerdo en cita, la necesidad de tal incremento, donde de la misma manera, se consideraron los elementos relativos a los gastos que los concesionarios tienen y que fueron tomados como referencia para el actual incremento.

Es decir, en ambos acuerdos se utiliza el argumento del alza de los insumos pertinentes para otorgar el servicio, y se determina que el incremento obedece a la necesidad de otorgar a la población un servicio digno y de calidad, empero, ninguno de los acuerdos, establece las sanciones que, en caso de incumplimiento, debieran imponerse al gremio transportista, sobre todo, si no se logra la modernización de las unidades de transporte, tal y como aparece en el acuerdo respectivo, con independencia de que el artículo 110 fracción IV de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, establece como causa de cancelación de concesiones el no cumplir con las condiciones que establece el artículo 98 de la misma ley y la fracción XIV, impone la obligación relativa a la renovación de las unidades que brindan el servicio.

En otras palabras, se aprueba por parte de la autoridad, un incremento que impacta directamente en los bolsillos de la población que se ve obligada a utilizar el transporte público, pero, con independencia de lo que la Ley establece, no se es reticente en obligar al concesionario a cumplir con la modernización, pues dentro del acuerdo solo se hace referencia a que el ajuste debe “incidir” –influir, alcanzar, recaer, etc.- en la mejora del servicio, a través de la adquisición de unidades que cumplan con lo que la ley de la materia establece, es decir, que las unidades no sean mayores a 10 años de antigüedad.

En ese sentido, corresponde a la Subsecretaría de Transporte del Gobierno del Estado, gestionar el incremento del presupuesto correspondiente para que su representación en Ciudad Juárez, pueda realizar las funciones que la ley le encomienda y que, muy pocas veces se llevan a cabo por la falta del recurso material y humano indispensable para dar cumplimiento, entre otras cosas, a las inspecciones respectivas, para cerciorarse que las unidades cuenten con todo lo que prevé el artículo 168 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, entre otros artículos, elementos de los cuales actualmente, carece el triste transporte público en Ciudad Juárez.

Mucho ha dicho la autoridad estatal que uno de sus intereses radica en querer entregar a Juárez, lo que por derecho le corresponde y en materia de transporte, a la fecha, no lo ha logrado. A raíz de lo anterior, la Subsecretaría de Transporte, debe empezar exigiendo el cumplimiento a la ley, capacitando a concesionarios y chóferes de transporte urbano, en el sentido de las obligaciones y derechos contenidos en los dispositivos legales, haciéndose valer como autoridad y dejando de actuar a expensas de lo que la mafia del transporte público siempre ha impuesto.

Soy insistente, el Gobierno del Estado le debe mucho a Ciudad Juárez, y en materia de transporte se han aferrado a una red denominada BRT, que no han podido poner en marcha pues ni siquiera cuenta con lo esencial, es decir, con los camiones que se deben utilizar, por lo que, la interrogante va encaminada a cuestionar al gobierno en el sentido de, en qué momento, tomará la batuta para poner en marcha el plan de transporte, o bien, seguirá en deuda con los juarenses y el incremento a que se hace referencia en este artículo, solo atenderá a las necesidades de los concesionarios, sin llevar a cabo una labor de supervisión que los obligue a cumplir con el otorgamiento del servicio de calidad que la población juarense merece.