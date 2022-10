En la reflexión del 'fuego amigo'

Ciudad de México.— Ésta reflexión a modo de opinión (con la limitante de caracteres) versa sobre el llamado “fuego amigo”, esa contracción literaria que refiere hostilidad o actos de violencia dentro de una estructura o institución originaria por miembros de un mismo equipo o grupo.

Para comprender el fenómeno del “fuego amigo” se debe remitir a su enrevesada genealogía que evoca la existencia de disparos al interior de un grupo militar, ese convulso ejemplo representa en las instituciones públicas el uso de máscaras y gestos, cuya usanza reiterada crea convulso presente e infinitas dudas que afectan gravemente el actuar de la identidad de grupo o equipo.

Otro elemento sustancial de la presente opinión es que no deviene de un elemento neutral o aséptico, pues en lugar de reflexión se convertiría en una farsa argumentativa sustentada en la tragedia por ausentarse de pasión, por tanto, espero que a lo largo de las líneas se establezca de manera eficiente una crítica a aquellas personas que no atienden a una línea de liderazgo o a comprender la importancia de velar por el bienestar de las instituciones a las que pertenecen.

Una reflexión tampoco puede ser amable o condescendiente desde lo fraterno, comprensivo o compasivo, es decir, una justificación que perdone (previamente) o elogie a los integrantes objeto de crítica. Por ello, entiéndase la presente reflexión como aquella critica que nace de quien sufre la dureza del camino, la injusticia que sufre el subordinado.

Sobre todo, hablar alto -sin gritar- para los demás escuchen el susurro del daño que construyen por establecer relaciones interpersonales ausentes de confianza, lo anterior, sin disimular el cansancio que causan, la reiterada quiebra de la fe, incluso la sospecha de que sea sólo una “senda en el bosque” en palabras del gran Heidegger.

En el quehacer de la interacción grupal, ya sea en la administración pública o privada, se revelan agujeros, ambigüedades y carencias. La cohesión de un grupo será más o menos fuerte dependiendo de los liderazgos o en quienes cuentan con factores de poder. Las ideas presentadas han sido estudiadas desde Weber hasta Drucker, sin embargo, sobresale la pregunta ¿existe buen grupo sin un liderazgo positivo? La respuesta es sí, siempre y cuando se establezca una relación de respeto entre sus miembros.

-Destacar- que la ausencia de liderazgo o la estimulación de relaciones positivas, se incrementa la facilidad de la calumnia entre los miembros, el uso o abuso de mentiras para argumentar, en pocas palabras exaltando el fuego amigo, momento en el que el naufragio en las relaciones interpersonales se consolida. Momento en el que las personas que integran el grupo pierden, no solo los subordinados o las personas que deciden, sino la institución.

Majestuosa actitud para aquella persona que no escuchará un susurro, sino un grito que derrumbe el muro de la pérdida de la autoconsciencia, esa categoría filosófica que deviene exigida ad casum que permite una reconstrucción -del muro- ontológica. En términos concretos permite edificar mejores relaciones interpersonales, ayuda a entender y definir la posición teórica sobre la importancia de no atacar a quien se necesita, es decir, no embestir desde “la sombra del olvido” al integrante con mayor o menor significación, desde la superioridad moral o que el poder ofrece.

Oportuno traer a la lectura a la gran Nietzsche que reveló el nihilismo teórico, postulado que plantea la enajenación de nuestra voluntad en una ontología moral, comportamiento que es más peligroso y destructivo que el nihilismo psicológico; éste que se siente, angustia, y aunque debilita la voluntad de poder. Ya sea el teórico o el psicológico, la conclusión del “fuego amigo” provoca la defensa ultranza, postura que causa la inmovilidad administrativa o la muerte en las relaciones interpersonales.

Indiscutiblemente se puede aseverar que el “fuego amigo” es, por decir lo menos, un reflejo de la estulticia de quien lo hace, así como, la profunda ignorancia sobre la importancia de construir relaciones interpersonales positivas en centros de trabajo. Para concluir, no cabe duda de que existen múltiples razones para defender el respeto, compañerismo y, claro, el establecimiento de metas comunes con procesos claros, pues al fin del mínimo orden ético del ideario administrativo siempre apuntará a lo comunitario, a la defensa de los integrantes del grupo, a la vigilancia del poder; y, en definitiva, al rechazo de la miseria, de los privilegios y la desigualdad, que se revela en el ser humano en el silencio de las pasiones y se traducen en “fuego amigo”.