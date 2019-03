• En la crisis migrante la 4T desaparecida





• Cabada de jueves redondo... sin Corral





• Diputados de un partido inexistente





• Desempolvan currículum para la FGE





Algo muy malo ocurre al interior del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Secretaría de Gobernación.

Ya son decenas de miles los migrantes de distintos países llegados a las principales ciudades de la frontera mexicana con los Estados Unidos y ni un dedo se mueve ni para impedir su arribo ni menos para auxiliar en su albergue.

Juárez reventará en severa crisis si la Federación no pone manos a la obra. Nadie más puede hacerlo porque se trata de un asunto eminentemente de su jurisdicción.

Son miles los recibidos en distintos albergues ya sobresaturados y muy pocos los enlistados por el Gobierno de los Estados Unidos para iniciar los ansiados trámites de asilo.

La carga de la manutención la están llevando organismos filantrópicos civiles y religiosos con algo de auxilio, muy poco, de las autoridades estatales y municipales. Hasta ahí.

Los voceros de la Casa del Migrante, del Buen Pastor, etc., ya han advertido que no pueden más. No pueden recibir más gente por falta de espacio y de recursos, pero angustiosamente ninguna autoridad federal sale a proponer alternativas de solución, menos a ayudar con la carga.





***

Javier Corral dejó ayer completito el pastel para que lo devorara el independiente alcalde Armando Cabada.

Prefirió el mandatario seguir en la turisteada burocrática por los Estados Unidos que participar en la develación del gigantesco monumento a Benito Pablo Juárez en El Chamizal, o en evento aun más trascendente para las actuales circunstancias de la ciudad, la entrega a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de 400 patrullas nuevas.

Durante la mañana en El Chamizal el presidente municipal estuvo entre la crema y nata de la masonería fronteriza que se dio cita en el lugar para rendir culto a su prócer convertido en monumento de bronce por el escultor Ricardo Ponzanelli. Seis toneladas, seis metros de alto.

Hubo mariachi de la UACJ, danzas del Cbtis 128 y la banda de música del Municipio que se aventó, obvio, la Segunda de Rosales.

Por supuesto hubo triada de discursos de los maestros masones de tres logias. Mucha polilla al estilo inquisición; todo blanco y todo negro. La religión como tinieblas; la masonería, la luz, la libertad, la inteligencia. Crema innecesaria a los tacos en un México tan rico como diverso en materia de pensamiento. Ni todos dioses ni todos diablos.

En fin, el gobernador o su representación administrativa en Juárez pudo lucirse con todos ellos en el evento pero cero, acaso nombraron por ahí la presencia de la recaudadora de Rentas. Nadie más, ni Galindo ni Maribel ni Tena...

En la entrega de las patrullas Cabada pudo explayarse por completo sin antecedentes de un acto similar. Son 400 patrullas nuevas equipadas con cámaras de video, además de todos los accesorios conocidos. Andarán ahora más cómodos los soldados y policías federales que trabajan conjuntamente en los rondines de vigilancia. Con esa cantidad el edil suma 730 patrullas adquiridas durante su administración.

Tuvo el alcalde acompañantes de lujo; quizá no requirió del gobernador. El coronel Eduardo Villegas, del noveno regimiento de Caballería; y el general Mario Castro, de la Guarnición de la Plaza.





***

Aparentemente a la “Operación Justicia para Chihuahua” de Javier Corral ni le va ni le viene la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de regresarle al exgobernador César Duarte sus derechos políticos y su militancia en el PRI.

Pero a quienes sí les cayó de peso fue a los grupos priistas que promovieron su expulsión, el del senador y exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al del exgobernador José Reyes Baeza; el primero flamante senador hoy; el segundo en algún cargo directivo del PRI nacional.

El Revolucionario Institucional ni siquiera notificó debidamente a Duarte para que pudiera defenderse tras meses de tener las solicitudes de expulsión en la congeladora.

Esa fue la molestia central. En dos años que institucionalmente le dieron vueltas al asunto, recibieron quejas, reclamos, extrañamientos y hasta renuncias de militantes por ese motivo, pero el caso en realidad jamás avanzó conforme a las normas. Ese era justo el pretexto para no expulsarlo, que se actuaba conforme a derecho y en apego al debido proceso.

La simulación del tricolor en su máxima expresión. La justificación para no expulsarlo de inmediato, de una sola patada, era que se seguía el debido proceso.

Lo repitieron como pericos José Antonio Meade como candidato presidencial y los dirigentes René Juárez, Enrique Ochoa Reza y la actual presidenta Claudia Ruiz Massieu.

Por la pésima operación jurídica dentro del PRI, que acreditan a Ruiz Massieu, herencia que dejó el régimen de Enrique Peña Nieto cuando estaba en plena decadencia, el ahora coordinador de los senadores hizo su berrinche, pues había tomado como un triunfo personal la salida forzada del chihuahuense.

No era para menos, dado el papelón que hizo el partido con esa decisión de la autoridad electoral.





***

En el limbo jurídico quedaron los diputados juarenses Misael Máynez Cano, Marisela Sáenz Moriel y Martha Josefina Lemus, además del cuauhtemense Obed Lara Chávez, del ahora inexistente Partido Encuentro Social.

El religioso partido –religioso porque subsiste sólo porque Dios quiere– fue declarado formalmente sin registro por las autoridades electorales nacionales y locales, tras no haber alcanzado el mínimo del tres por ciento de los sufragios.

Aunque el PES haya ganado cuatro curules por tierra, las de los distritos tres, octavo, noveno de esta frontera y el 14 de Cuauhtémoc, gracias a la alianza con Morena, que le dio vida provisional, no alcanzó el umbral de votos para respirar por sí mismo.

Con la declaratoria formal de inexistencia, a los legisladores no les queda más que ser considerados independientes, con todo lo que ello conlleva.

Para empezar, políticamente ya no pueden considerarse una bancada, lo que agrava eso de que cada quien ande por su cuenta en la búsqueda de migajas y recompensas con los grupos que se disputan la toma de decisiones en el Legislativo estatal.

Pero donde realmente les habrá de doler es en los recursos que recibe el coordinador pastor, Máynez Cano, por la titánica labor de llevar las riendas de sus ovejas.

Son algunas centenas de miles de pesos nada despreciables en estos tiempos de austeridad republicana que tan bien acatan los diputados.

Máynez salió con la ocurrencia de que el grupo parlamentario –cuál grupo, si ya no existe– seguirá unido y que mantendrá como ejes de trabajo la familia, la juventud y los valores. Pero no puede considerarse bancada si no hay partido, eso para no cuestionar los principios que postula, bastante discutibles cuando se trata de pasar del dicho al hecho.

En fin, ahora serán los diputados de un partido inexistente.





***

No se sabe si se postula para el cargo de fiscal general o el de comisionado estatal de Seguridad, pero es un hecho que el currículum del panista Mario Alarcón Barragán fue desempolvado y dejado en la Secretaría Particular del gobernador Javier Corral.

La última aparición de Alarcón fue a finales del año pasado, cuando se inscribió en el proceso de selección de fiscal Anticorrupción, del que salió electa Gema Guadalupe Chávez, quien hasta la fecha nadie sabe qué hace en tan pomposo cargo dependiente de la Fiscalía General del Estado, aunque se presuma que tiene una ilusoria autonomía.

Ahora que resurgen versiones de cambios en el gabinete de Corral, aparece de nuevo.

Cualquiera de las dos áreas donde algunos lo ubican requiere de forma urgente un cambio, para instalar nuevas cabezas que superen cuando menos las más bajas expectativas que en materia de seguridad se tienen en Chihuahua, con las que no pudieron César Augusto Peniche y Óscar Alberto Aparicio.

Alarcón Barragán, de la vieja guardia albiazul, fue subprocurador de Justicia del Estado en las zonas Centro y Sur, además de coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad, en los comienzos de este aparato encargado de engranar las corporaciones policiacas.

Pero veintitantos años después de su experiencia en las áreas de seguridad el panorama es otro completamente.

Es muy diferente el Chihuahua tranquilo de antaño al de ahora. En aquel la destrucción de un plantío de mariguana era nota de ocho columnas, no se diga un ejecutado en algún lugar lejano de la serranía o un hecho violento en las grandes ciudades.

Alarcón permanece al tanto de esas “transformaciones” pero una cosa es verlas desde la barrera que enfrentarlas en el ruedo.

A ver qué dispone su majestad del golf y la pereza.