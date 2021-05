¡En Juárez, no más elefantes blancos!

Uno de los trances más críticos para los ciudadanos es, sin duda, cuando concluyen los periodos gubernamentales en todos los niveles, principalmente cuando a autoridades estatales y federales se refiere. ¿Por qué? Porque es en estas esferas donde se maneja el presupuesto para las obras que requieren mayores recursos por su escala. A nivel municipal, las facultades demandan una considerable labor de gestión para buscar fuentes alternas de financiamiento para “bajar” recursos a base de convenios que permitan mayor margen de maniobra.

Así es. El cambio de administraciones siempre nos coloca en zona de riesgo porque los gobernantes gustan de realizar obras de nivel tal que ameriten protocolos de inauguración para aparecer en la foto cortando el listón. Y ¿a qué nos lleva esto? A tres cosas: la primera es que para efectos prácticos los periodos de gobierno se convierten en el lapso durante el cual se debe programar el inicio y conclusión de las obras que habrán de marcar su administración lo cual, en el mejor de los casos, se llega a lograr. La segunda la advertimos cuando por las razones que usted quiera, las obras se inician a destiempo y se concluyen a gritos y sombrerazos, aunque se llegue “barrido” a la foto: eso sí, sonriendo, esperando que los vicios ocultos aparezcan cuando llegue el turno del siguiente y, si es de otro “color” … mejor. El último escenario aparece cuando la obra a ejecutar se inicia y se acelera la marcha cuando se acerca el final de los días para dejarla inconclusa, sin funcionar y, por ende, con los recursos ahí invertidos inertes, muertos. Hay un cuarto escenario: que no se piense en obras grandes y realmente importantes que trasciendan periodos gubernamentales para no darle a otro el gusto de inaugurarlas.

Finalmente, en este rítmico baile en el que gobiernos van y gobiernos vienen, la falta de continuidad es una bomba que siempre estalla en las manos de los ciudadanos.

Acuden a mi memoria muchos ejemplos, más solo recurriré a uno. ¿Recuerda usted el Galgódromo? Qué tema tan triste ¿verdad? Hace poco más de diez años nos dijeron que en toda la ciudad -aún con todos sus baldíos- no había mejor lugar para ubicar el excelente equipamiento que traería a los juarenses la recomposición del tejido social, un gran bosque urbano, el anhelado hospital infantil y una serie de ilusiones altamente acariciadas que acercarían -sí, solo acercarían- a Ciudad Juárez al nivel que merece. Los involucrados aceleraron la carrera contra el tiempo: ¡Iniciemos la construcción del hospital! ¡Demolamos todo aquello que nos estorbe! ¡No dejemos atrás el bosque urbano!

… Oh desilusión: el hospital infantil para nuestros niños resultó con fallas en su diseño y aún está sin funcionar; la promesa de hacerlo, aunque reciente, ya nadie la cree. Elefante blanco. El espléndido edificio que alojaba al Galgódromo con su majestuosa escalera y su volado colosal se hizo polvo; nuestro patrimonio y la historia de una época de oro solo habita en el recuerdo de algunos. Recursos muertos. La prisa por construir el bosque urbano quedó, paradójicamente, miles de metros cúbicos de banqueta de concreto -que hoy se desbarata- aventados sin otro sentido que gastar apresuradamente recursos antes de que el tiempo acabara. Nos dejaron con un bosque de ilusiones desvanecidas y con las arcas vacías.

Por eso los ciudadanos tememos a las transiciones.

A unos meses de concluir la actual administración del Gobierno estatal hay obras en curso que de no concluirlas pueden estallarnos en las manos. Una de ellas es la sección oriente del Parque Central, un espacio público a escala urbana dedicado al disfrute de las familias y a aliviar las inundaciones de la zona, pero sin duda, la obra de quedar inconclusa impactará la vida de todos es el sistema de transporte público BRT. Ahora no se trata de argumentar si estas obras son buenas o no, de sus bondades o inconvenientes, porque estemos a favor o en contra ellas, sobre todo de la segunda, los juarenses ya estamos embarcados. Para quien llegue a encabezar el gobierno estatal, sepa que es necesario dar continuidad y cabal funcionamiento a todas las obras inconclusas o que estén operando a medias. No se vale voltear la mirada y dar vuelta a la página porque el “color” que le antecedió no le gusta. No olvide que si llegó a esa silla, es porque los juarenses le llevamos a ella. En Juárez, recuerde ¡No más elefantes blancos!