En Juárez, amor con amor se paga

En 2018 Andrés Manuel López Obrador inició su campaña en Ciudad Juárez, siendo este el evento electoral que arrancaría una de las elecciones más concurridas, y la que diera la victoria a la izquierda institucional, encabezado el movimiento con el ahora presidente, la Cuarta Transformación en su etapa electoral con rostro juarense.

¿Y por qué Ciudad Juárez? Para dolor del conservadurismo local y la oposición atrincherada en el PRIAN, la tierra chihuahuense con más población es hoy un bastión de Morena y es la frontera más importante, y este guiño a los juarenses, no es de a gratis, pues la zona fronteriza ha sido de las más beneficiadas en esta nueva etapa de la vida nacional, amor con amor se paga.

Este sábado 2 de marzo, la historia se repite, y seguramente será más llamativo, ahora está consolidada la Cuarta Transformación en la ciudad, y en el país, pero también en el estado, el movimiento ha crecido y se ha fortalecido, será una verdadera fiesta la que viviremos todos en esta frontera, tan simbólica y tan importante, que duele al prianismo en Chihuahua, Morena llegó para quedarse.

Ellos, en la oposición, han hecho “changuitos” durante los últimos meses para que en nuestro movimiento surgiera la división, ante la etapa preelectoral, las cuestiones internas de todos los partidos siempre es parte del proceso, sin embargo, y para mala suerte de los opositores, en Morena la unidad y la organización se han cumplido y concretado, tal como lo impulsó la ahora candidata a la Presidencia por nuestro movimiento, la doctora Claudia Sheinbaun Pardo.

Y es ella quien encabezará el inicio de su campaña nacional, con el respaldo de los juarenses y los chihuahuenses, la ola guinda se mantendrá en nuestro estado, aunque esto lo nieguen los prianistas, pero la realidad se nota y se siente, con las candidaturas definidas, todos en Morena estamos preparados para esta nueva tarea, avanzar y vencer para que la 4T se consolide en todo el estado.

El mensaje será contundente, a Chihuahua desde que Morena se fundó en 2013, el movimiento llegó, contrario a la narrativa del prianismo, que aseguran que “Morena no llegará”, que alguien les avise que tenemos aquí ya muchos más años que los que ellos reconocieron y aceptaron que PAN y PRI son lo mismo, sin embargo, este sábado no solo demostraremos que estamos ya aquí, sino que el pueblo ha mantenido el respaldo al presidente y al proyecto, por lo que el respaldo ahora a Claudia será sin lugar a duda, algo muy doloroso para la oposición local.

Claudia Sheinbaum comienza la campaña con un evento masivo en la Ciudad de México, donde de todo el país se demostrará el apoyo, al contrario del vergonzoso y lamentable propuesta que el PRIAN ofrece, porque ni siquiera podemos hablar de un proyecto de ellos para el país, su único interés en el regreso del viejo régimen, de los privilegios para ellos, de las privatizaciones a costa del pueblo, de los gasolinazos, de la corrupción, eso es lo que representa su propuesta.

Los chihuahuenses y los juarenses entendemos lo que representa cada opción, sobre todo que actualmente no hay ni siquiera un punto de comparación entre lo que ofrece el segundo piso de la cuarta transformación, y lo que en el prian pueden, o intentan con el actual gobierno estatal, la diferencia es abismal, y hay un entendido general de que Chihuahua necesita integrarse al proyecto.

En Juárez el movimiento ha crecido exponencialmente desde el 2018, debemos recordar que ahora existe un Gobierno municipal encabezado por la 4T, así como la mayoría de las diputaciones federales y locales, en Juárez no hay cabida ya para el retroceso, por el contrario, desde la frontera crece y se impulsa la ola guinda en nuestro estado, juntos todos en morena, este proyecto nacional dará continuidad y justicia para las y los chihuahuenses, y seguro que para el día de la elección, los votos del pueblo no solo se mantendrán, sino que serán muchos más, Ciudad Juárez no es ya un laboratorio electoral, es el bastión y punta de lanza en Chihuahua.