En esta ciudad olvidar no es una opción

El pasado viernes 13 de mayo de 2022 se inauguró la Universiada Nacional 2022, en donde vimos la intervención en el Estadio Universitario con cruces rosas y consignas, recordando la deuda del Estado para con las víctimas de feminicidio en esta frontera. Esto como respuesta a la intentona de borrar la memoria colectiva de esta ciudad. Como estudiante de Historia y juarense, éste es un tema que no se puede pasar por alto. El hecho de borrar las marcas de lucha y memoria habla de un borrado consciente de algo que como sociedad no debemos dejar pasar.

Esto me lleva a plantear el tema de la memoria colectiva y su representación en nuestra ciudad, por medio de la reapropiación del espacio público. En una ciudad como la nuestra han sido varios los procesos que han marcado el rumbo de sus habitantes. Juárez es un verdadero laboratorio humano, donde situaciones como la violencia, la maquila, migraciones y urbanización conviven de forma enérgica. Y es en esa efervescencia que la ciudadanía tiene que abrirse espacio dentro de un desarrollo sin perspectiva humana.

Es así que mantener la memoria histórica es una responsabilidad que le compete a toda la ciudadanía. Por eso se deben fomentar diálogos en los que la ciudad sea parte de esa búsqueda de justicia y dignidad. Ahí es muy importante el trabajo que distintos grupos están realizando, abordando la migración, la desaparición forzada, el feminicidio, la comunidad LGBTTTIQ+, la ecología o la cultura. Entonces, la ciudad debería ser ese lienzo donde quepa esa diversidad de expresiones, con toda su gama de colores.

Al reflexionar en esos espacios donde la memoria colectiva se expresa, sin lugar a dudas el Centro Histórico viene a mi mente, pues allí fluctúan muchos procesos sociales, expresiones artísticas y fenómenos culturales. Su estado actual es un reflejo de los malos gobiernos, la indiferencia y la descomposición social de las últimas décadas. Por otro lado, es lugar de encuentro para la gente en sus mercados, plazas y callejones.

El pasado mes de marzo vimos que la marea del 8M pintó la avenida Juárez de morado, siendo el “Monu” ejemplo perfecto de reapropiación del espacio, donde el ánimo colectivo hizo voltear a ver el poder que un movimiento social puede alcanzar. Y además están las pesquisas, murales y memoriales de las heridas que siguen abiertas, sirviendo la ciudad de templete para las denuncias ciudadanas.

Ahora vemos el nacimiento de proyectos que buscan tener un efecto a mediano y largo plazo. Ahí está CX16, Dulcinea, la Galería del Centro, Café Tarí, el Edificio de los Sueños, la Xolombia y otras ideas que van brotando en esta ciudad de las cruces rosas. Sumándose a las plazas, los postes, las paredes y el piso nos hacen llegar las voces que cada mañana claman justicia, esperando que en cada rincón de Juárez resuenen estos mensajes.

El papel de las juventudes es vital a la hora de mantener una memoria histórica viva y en constante transformación. Veo que en la frontera la generación Z y millenial se hace cada vez más consciente del entorno en que viven. Y no se quedan en la reflexión, sino que empiezan a tomar distintos espacios para hablar de las violencias, inseguridades e injusticias que les aquejan. A veces las críticas pueden ser muy duras, pero eso no detiene la construcción de un Juárez en dignidad.

No me cabe duda que en esta ciudad la memoria no se borra con brochazos. Prueba de esto son esos corazones valientes buscando sensibilizar sobre las heridas que hemos sufrido en comunidad. Es gente dispuesta a no olvidar, pero sobre todo a elevar un clamor ante lo injusto. Juárez tiene que saber de su historia, recordar su memoria y no ignorar sus responsabilidades colectivas para construir un mejor presente. Así pues, incluyámonos en las problemáticas para no cometer el error de olvidar jamás.