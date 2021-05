En el ‘valemadrismo’ político

En los próximos días, se soltarán “los demonios” en el actual proceso electoral tratando de dar un giro a las preferencias y de ganar adeptos para el 6 de junio, cueste lo que cueste, aún pasando por encima de la ley.

A poco menos de un mes de concluir el proceso, sin duda quedará enmarcado en la desobediencia, rayando en la profanación de la legislación vigente, todo sea por el estruendo y ganar unos votos, aunque estén manchados, la guerra esta declarada y dejará muchos heridos.

Quedará como un juego de niños esas declaraciones y ataques oficiales directos a la autoridad electoral, y claro a los contrarios políticos, y pareciera que sólo el tiempo frenará esta barbarie.

A nivel local el punto más alto de esta intolerancia y exceso político lo protagonizaron los candidatos Alfredo Lozoya y Miguel Riggs al derrumbar una vivienda en la colonia Punta Oriente, porque ellos están “muy molestos” por la proliferación de supuestos “picaderos” en la ciudad de Chihuahua.

Ambos, Lozoya y Riggs cometieron un delito de manera flagrante, porque no sólo grabaron el momento en que derrumbaron la vivienda de un particular, sino que lo reafirmaron ante los medios de comunicación, porque así lo creyeron conveniente… Pero la autoridad no metió las menos, al contrario casi lo justificó al decir que no había ninguna denuncia.

¿Acaso en Hidalgo del Parral, donde gobernó Alfredo Lozoya 5 años como alcalde no existe ni un sólo punto de venta de drogas?, y que decir de Miguel Riggs, que él mismo reconoce que ahora que esta en campaña se dio cuenta de esta terrible problemática, pues si, desde San Lázaro, en Palacio de Gobierno o bien en las colonias “fifis” donde convive es probable que no existan “picaderos”, una terrible realidad en múltiples colonias de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Parral y todo el estado y el país.

Si la autoridad quien debe hacer valer las leyes no hace nada, al menos esperemos que cumplan y primero indemnicen a los dueños de la vivienda y claro, construyan ese “parquesito” que prometieron antes del 6 de junio.

Otro ejemplo de esos excesos pero desde la autoridad es la denuncia que realizó la candidata María Eugenia Campos en entrevista realizada en este medio de comunicación, donde señala directamente al gobernador Javier Corral Jurado de persecución política, cuando debiera ser el mismo mandatario estatal quien garantice un clima electoral óptimo.

Y hablar de la autoridad electoral y el papel que debería realizar ya resulta hasta ocioso, han optado por dejar pasar las cosas y a ver qué sucede, ya será otra instancia quienes tengan que intervenir si acaso hay denuncias.

Hace unas semanas escribimos que la autoridad electoral ha sido muy débil, o tal vez han sido demasiado ingenuos.

A nivel federal el embate constante del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Instituto Nacional Electoral no sólo ponen en riesgo el actual proceso electoral, sino la existencia e independencia de los otros poderes y se perfila para ser condenado a muerte por el Poder Ejecutivo a través del Legislativo, aunque se lleve a la historia democrática del país.

Morena desde su nacimiento ha hecho lo que quiere, y hoy destaca la actitud constante de estar por encima de la ley y poder hacer lo que quieran, basta sólo ver las decenas de espectaculares que hay por todo el estado promocionado las acciones que ha realizado el gobierno federal como logros propios, atrás quedaron las leyendas de que son programas sociales sin fines de lucro político.

Desde el gobierno federal han sido constantes os ataques y amenazas de desaparecer al INE y regresar sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación.

Es muy claro, mientras a nivel federal el Instituto Nacional Electoral resiste los embates de la 4T, en lo local se han optado por nadar de “muertito”, primero ante la indefinición del nuevo presidente del Instituto y, ahora, pues mejor no molestar a nadie, al cabo en poco menos de un mes esto terminará.

La autoridad electoral local ha estado ausente, y ya hay focos rojos que preocupan la realización del proceso.