-En el abuso dejó con 147 pesos a la Cruz Roja

-Resguardaron sus liderazgos Mario y Cuauhtémoc

-Cruz tendrá de pilón un voto panista

-Vienen expedientes secretos del Covid

Hay de visiones a visiones sobre el trabajo y necesidades de la Cruz Roja. Está la percepción de la inmensa mayoría de la población, de apoyo, de respaldo; o mejor dicho, de reciprocidad. Y está la visión de algunos, por fortuna pocos, de desinterés, apatía y hasta franca irresponsabilidad.

A diciembre del 2020 la cuenta bancaria de la Cruz Roja en Chihuahua presentaba un saldo de 147 pesos. Debía tener más de dos millones 600 mil pesos, pero solo tenía eso, 147 pesos.

Ese dato fue descubierto por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su revisión 2020; como consecuencia está solicitando sean iniciados los procesos administrativos y penales correspondientes para que sea sancionado y/o sancionados los responsables.

Conocíamos algunos detalles de esa y otras desviaciones de recursos, pero hasta ahora la ASE ha presentado formalmente sus resultados y sugerencias a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

Al gobierno de Javier Corral no le importaban las condiciones en que se encontraba la Cruz Roja en esos momentos a pesar que por ley debía estar entregando el dinero a la benemérita institución así como los contribuyentes lo aportaban en sus distintos recibos de servicios.

Jineteó hasta la ilegalidad Corral ese dinero. A la Fundación del Empresariado Chihuahuense le dejó 12 pesos al concluir diciembre del 2020; a Ficosec lo dejó con 12.18 pesos. Sabemos también la asfixiada que les pegó a las universidades autónomas de Ciudad Juárez y de Chihuahua.

Hasta varios meses entrado el 2021 el inconsciente exgobernador cedió a la presión social y decidió autorizar la entrega del dinero a las instituciones aunque el delito fue cometido y ahora vendrán las consecuencias.

Igual ahora que antes, no se inmuta. El domingo participó en un medio maratón en la Ciudad de México que lo hizo sentir feliz y contento al concluir aunque pensó que en el kilómetro 16 “no podría más”. Al terminar la “meta me supo a gloria”.

“Debería correr en Juárez para que vea todas las obras mal hechas e inconclusas que dejó”, le puso en red social José Luis Montano.

Así es, igual como dejó tiradero en Juárez hizo lo mismo con las finanzas del estado, afectando severamente el desarrollo de las actividades de una institución como la Cruz Roja, entre otras muchas.

***

No fueron únicamente el Ficosec, la Fechac o las universidades de Chihuahua y Juárez las afectadas con la retención de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, dirigida en el corralato por Arturo Fuentes Vélez.

Fuera de los organismos públicos de mayor alcance o las asociaciones civiles ahorcadas, están otras dependencias que sufrieron lo indecible por la pésima planeación financiera, el derroche y los caprichos del exsecretario.

De muestra, reportan de la Fiscalía General del Estado la crisis en que se encuentra hasta la fecha el Fondo de Atención a Niños y Niñas Víctimas de la Lucha contra el Crimen, mejor conocido como el FANVI, al que se le dotaba de presupuesto solo en el papel.

En 2020, por ejemplo, se le aprobó un gasto de 30 millones de pesos, pero la Secretaría de Hacienda le ministró apenas 10 millones, quedándole a deber 20 millones de pesos.

Esos recursos eran meramente asistenciales. Significaban la comida o el camión para ir a la escuela de más de 500 víctimas de la violencia que se quedaban sin familia o sin alguien que pudiera hacerse cargo de darles vestido, educación y salud.

Hasta eso se regateó en cantidades casi insignificantes para el presupuesto público, pero vitales para esos que apenas pueden sobrevivir con los apoyos públicos.

***

No es todavía tarde para hacer notar el surgimiento de dos liderazgos firmes en el Congreso del Estado que demostraron control de sus huestes en posturas antagónicas e irreconciliables para efectos de tres temas fundamentales en el futuro financiero inmediato de Chihuahua: el paquete financiero, la ley de ingresos 2022 y el presupuesto de egresos también 2022.

El paquete financiero contempla más de 20 mil millones de pesos en nueva deuda y bursatilización carretera; ingresos y presupuesto de egresos fueron cuadrados a 81 mil 300 millones de pesos.

Hubo una discusión fuerte, algo ríspida y amplia entre los diputados integrantes de las diversas fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y Morena.

A diferencia de legislaturas anteriores, en particular las dos últimas del corralato, el nuevo jefe de la bancada panista, Mario Vázquez Robles, mantuvo unidos 23 de los 22 votos que requería para la aprobación; 15 de ellos de casa, panistas.

Exhibió un firme liderazgo sobre la mayoría panista, los diputados del PRI y del Movimiento Ciudadano. Claro, contó con el respaldo y la buena aceitada de Palacio de Gobierno para que no rechinara una sola tuerca de la maquinaria aliada.

En la víspera de la gran discusión hubo dudas sobre la salud interna entre los integrantes del numeroso grupo de Morena (10), encabezado por Cuauhtémoc Reyes Estrada. Hablaban los especuladores con cierta solvencia sobre el chivito en cristalería que es “El Pichú” de la Rosa; el individualismo de Óscar Castrejón; el pseudopanismo de María Antonieta Pérez, el priismo de Adriana Terrazas, el cabadismo de Rosana Díaz, el loerismo de “Benjamón” Carrera, la volatilidad de Leticia Ortega, el cedepismo de Óscar Avitia, la inexperiencia de Magdalena Rentería.

Sorprendentemente, ninguno traicionó la verticalidad de Morena en su postura contra los tres proyectos. Dijeron no, no y no de principio a fin, gracias a la rienda firme manejada por el jefe de todos ellos, Cuauhtémoc Estrada. Se nota que ha tomado liderazgo fundado particularmente en autoridad política interna sin mucho ruido, sin aspavientos, sin escándalos en tribuna ni en medios.

***

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar; y su mano derecha el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz, hacen lo propio en el Ayuntamiento. Ya tienen lista la mayoría para conseguir mañana la aprobación del presupuesto de egresos juarense 2022 por algo así como siete mil millones de pesos.

Tienen bien afianzada su mayoría con los regidores de Morena, más los dos ediles del PRI. Le sacaron un voto al PAN, el de Alma Arredondo, que se siente ninguneada y maltratada por su coordinador, Joob Quintín, y ha decidido dar mañana su voto en favor del proyecto.

Con todo eso tendrá Cruz unos 15 votos de los 20 en total y se aprestará a pasar una bonita Navidad y un mejor año nuevo. Algunos panistas en el Cabildo van a contracorriente del equipo alcanzado por su jefa política, la gobernadora, Maru Campos, con el alcalde Pérez Cuéllar.

***

En su momento, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC) denunció la compra irregular de insumos para el Covid por parte de la Secretaría de Salud.

Tanto el exgobernador Javier Corral como el que fuera su secretario de Salud, Eduardo Fernández, optaron por ignorar los señalamientos del CPC. En represalia, desde el poder estatal se castigó presupuestalmente al organismo varias ocasiones, no dejándole ni para el tóner de las impresoras.

Los expedientes secretos del Covid -así se bautizaron en el primer trimestre de este año- apenas señalaban la punta del iceberg, como la compra de insumos médicos a empresas de blindaje de vehículos y de computadoras.

Los señalamientos apenas alcanzaban unos 20 millones de pesos, nada en el universo de los supuestos tres mil millones de pesos que se desviaron a atender la contingencia causada por el coronavirus, pero algo significativo en materia de corrupción.

Pues bien, ahora parece que se han identificado mayores recursos gastados de forma irresponsable con el pretexto del Covid. Las irregularidades alcanzarían tanto a Servicios Estatales de Salud, el sector federalizado del ramo, y el Instituto Chihuahuense de la Salud.

La realidad es que las dependencias de la salud y otras, incluidas la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, se dieron vuelo comprando cubrebocas, gel antibacterial y otros insumos a empresas que de la noche a la mañana cambiaron de giro.

Unas ni siquiera eran proveedoras estatales, pero por influencias de los funcionarios, que justificaron todo con la emergencia sanitaria, de repente aparecieron vendiéndoles desde mascarillas hasta trajes especiales. Obvio con sus respectivos sobreprecios.

La otra marca que caracterizó las adquisiciones fueron las adjudicaciones directas, otra vez con el pretexto de la emergencia.

Así, sin la menor transparencia y menos con algún criterio de eficiencia o ahorro, se dilapidaron esos miles de millones de pesos, supuestamente destinados a fortalecer el vilmente abandonado aparato de salud estatal.